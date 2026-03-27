Булыкин о проблемах с интернетом: «Я что-то не замечаю, все летает. Госуслуги или банковские приложения – там еще больше информации снимают, чем MAX»

Булыкин о проблемах с интернетом: я что-то не замечаю, все летает.

Бывший нападающий «Локомотива », «Динамо », «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что не замечает проблем со связью.

– Я что-то проблем не замечаю, все работает. Все летает. Может, я не в тех районах бываю, но проблем со связью что-то не чувствую.

– Когда едете на машине по центру, навигатор никогда не тупит?

– Навигатор тупит, бывает, к этому уже все привыкли давным-давно. А вот связь нормально работает.

– Max установили?

– Да, стоит.

– И как?

– Некоторые звонят, некоторые пишут. В XXI веке мы настолько оцифрованы, что те, кто установил себе Госуслуги или банковские приложения, там еще больше информации снимают, чем MAX.

А так, с айфоном больших проблем нет. Вот андроид, когда можно что угодно устанавливать и что угодно делать, там могут быть проблемы. Тем более, учитывая реалии современного мира, хакеры, особенно на государственном уровне, могут забраться в любой телефон. Поэтому что здесь переживать по поводу MAX? – сказал Булыкин.