Булыкин о проблемах с интернетом: «Я что-то не замечаю, все летает. Госуслуги или банковские приложения – там еще больше информации снимают, чем MAX»
Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что не замечает проблем со связью.
– Я что-то проблем не замечаю, все работает. Все летает. Может, я не в тех районах бываю, но проблем со связью что-то не чувствую.
– Когда едете на машине по центру, навигатор никогда не тупит?
– Навигатор тупит, бывает, к этому уже все привыкли давным-давно. А вот связь нормально работает.
– Max установили?
– Да, стоит.
– И как?
– Некоторые звонят, некоторые пишут. В XXI веке мы настолько оцифрованы, что те, кто установил себе Госуслуги или банковские приложения, там еще больше информации снимают, чем MAX.
А так, с айфоном больших проблем нет. Вот андроид, когда можно что угодно устанавливать и что угодно делать, там могут быть проблемы. Тем более, учитывая реалии современного мира, хакеры, особенно на государственном уровне, могут забраться в любой телефон. Поэтому что здесь переживать по поводу MAX? – сказал Булыкин.
Очень умный человек.
А если у меня будет доступ только к банковским приложениям и всяким там озонам, почему бы не предоставить мне интернет за их счёт. Им это нужно больше, чем мне.
Пошла очередная компания на его продвижение среди "селебрити".
Я летаю... я в раю...