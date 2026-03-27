  • Булыкин о проблемах с интернетом: «Я что-то не замечаю, все летает. Госуслуги или банковские приложения – там еще больше информации снимают, чем MAX»
Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что не замечает проблем со связью.

– Я что-то проблем не замечаю, все работает. Все летает. Может, я не в тех районах бываю, но проблем со связью что-то не чувствую.

Когда едете на машине по центру, навигатор никогда не тупит?

– Навигатор тупит, бывает, к этому уже все привыкли давным-давно. А вот связь нормально работает.

Max установили?

– Да, стоит.

И как?

– Некоторые звонят, некоторые пишут. В XXI веке мы настолько оцифрованы, что те, кто установил себе Госуслуги или банковские приложения, там еще больше информации снимают, чем MAX.

А так, с айфоном больших проблем нет. Вот андроид, когда можно что угодно устанавливать и что угодно делать, там могут быть проблемы. Тем более, учитывая реалии современного мира, хакеры, особенно на государственном уровне, могут забраться в любой телефон. Поэтому что здесь переживать по поводу MAX? – сказал Булыкин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Хакеры на государственном уровне, это он про кого, про Роскомнадзор?
он просто полуграмотный...)))
Дмитрий никогда не был быстрым футболистом. Вот у него и летает.
Да и смартфоны эти…в варежках неудобно!
Зато он на быстром вираже хочет осенью стать депутатом)
Варежки сними и начинай замечать
У него айфон. Он что в варежках, что без, работает одинаково
Если интернетом не пользоваться, то в целом нормально
с айфоном проблем нет, nfc отключено, vowifi не завести, а так проблем нет.
Поэтому я поменял айфон на андроид
Нет айфона и нет проблем.😀
Помню прикол, что Булыкин не мог назвать тему своей дипломной работы)
Очень умный человек.
Даже я помню. Какие-то там наземные локомоции
Биомеханические! Биомеханические локомоции!!!
Интернет нужен для доступа к нужной мне информации, а его нет. За такой интернет даже платить не хочется.
А если у меня будет доступ только к банковским приложениям и всяким там озонам, почему бы не предоставить мне интернет за их счёт. Им это нужно больше, чем мне.
Может тебе сразу квартиру в Морковске выдать? Раскатал губу
Интернета не было в определенных районах Москвы,те кто в центр не выбирались,спокойно пользовались им как и раньше
Глупый народ даже после блокировок всего почему то не хочет пользоваться Максом.
Пошла очередная компания на его продвижение среди "селебрити".
А я что-то интернета не замечаю, одни проблемы.
Материалы по теме
Воробьев прожил бы месяц без интернета: «Думаю, смог бы – сила воли имеется, на рыбалке могу 2-3 дня без него просидеть. Но смысла нет, вся жизнь там»
сегодня, 13:22
Газизов про MAX: «А чего за нами следить? Мы говорим о футболе. Чаты «Махачкалы» уже дублируются, со временем все перейдем – дело привычки»
сегодня, 12:52
Погребняк о проблемах с интернетом в России: «Без него очень плохо. Я понимаю, для чего это делается – главное, чтобы и вы, ребята, тоже»
18 марта, 19:42
