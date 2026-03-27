Авербух о ЧМ-2026: «Мне внутренне эта несправедливость неприятна, что отстранили наших ребят. Поэтому посмотрю только ключевые игры»

Авербух о ЧМ-2026 без России: мне внутренне эта несправедливость неприятна.

Хореограф и серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух высказался о предстоящем чемпионате мира по футболу.

– За кого планируете болеть на чемпионате мира?

– Я не очень люблю, когда нет нашей команды. Хотя мы знаем, что мы не лидеры в мировом футболе.

Но все равно, считаю, несправедливое отстранение наших ребят. Поэтому, наверное, посмотрю только ключевые игры. Чтобы я сильно подключился к чемпионату мира – это вряд ли. Потому что мне внутренне эта несправедливость неприятна.

Я симпатизирую «Динамо » и ЦСКА. Таким отчасти непримиримым соперникам. Мне нравится, как клубы развиваются. И как Гинер столько лет ведет ЦСКА . При этом, конечно, «Динамо» лихорадит, но за «Динамо» я всегда катался как спортсмен.

Мне нравилось, как развивался «Локомотив » при Семине . Когда есть позиционирование клуба, когда есть вектор и преемственность, то клуб вызывает уважение», – сказал Авербух.