Авербух о ЧМ-2026: «Мне внутренне эта несправедливость неприятна, что отстранили наших ребят. Поэтому посмотрю только ключевые игры»
Хореограф и серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух высказался о предстоящем чемпионате мира по футболу.
– За кого планируете болеть на чемпионате мира?
– Я не очень люблю, когда нет нашей команды. Хотя мы знаем, что мы не лидеры в мировом футболе.
Но все равно, считаю, несправедливое отстранение наших ребят. Поэтому, наверное, посмотрю только ключевые игры. Чтобы я сильно подключился к чемпионату мира – это вряд ли. Потому что мне внутренне эта несправедливость неприятна.
Я симпатизирую «Динамо» и ЦСКА. Таким отчасти непримиримым соперникам. Мне нравится, как клубы развиваются. И как Гинер столько лет ведет ЦСКА. При этом, конечно, «Динамо» лихорадит, но за «Динамо» я всегда катался как спортсмен.
Мне нравилось, как развивался «Локомотив» при Семине. Когда есть позиционирование клуба, когда есть вектор и преемственность, то клуб вызывает уважение», – сказал Авербух.
