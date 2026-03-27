«Матч прошел – сразу вискарика литрушечку, на второй день – пивасик, на третий – отдыхаешь дома. Я так до 40 лет доиграл!» Овчинников о совете Прюдомма

Овчинников: Прюдомм советовал литр вискарика после матча, назавтра – пивасик.

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассказал о совете, который голкипер Мишель Прюдомм дал ему в «Бенфике».

– Какой совет особенно запомнился?

– Однажды говорит: «Я доиграл до 40, тебе почти 30. Хочешь дотянуть до 37 в воротах?» – «Очень!» – «Тогда слушай. Матч прошел – сразу вискарика. Но хорошего, литрушечку».

– Неплохо.

– Продолжает: «На второй день пивасик. Третий день просто лежишь дома, отдыхаешь. В четверг стретчинг, в пятницу предыгровая, в субботу матч. Потом повторяй».

Я на него смотрю – издевается, что ли? А он серьезно: «Поверь! Взгляни на меня – я так до 40 доиграл».

– Невероятно!

– Это схема Прюдомма. Он уникальный, конечно, – сказал Овчинников.