  • «Матч прошел – сразу вискарика литрушечку, на второй день – пивасик, на третий – отдыхаешь дома. Я так до 40 лет доиграл!» Овчинников о совете Прюдомма
«Матч прошел – сразу вискарика литрушечку, на второй день – пивасик, на третий – отдыхаешь дома. Я так до 40 лет доиграл!» Овчинников о совете Прюдомма

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассказал о совете, который голкипер Мишель Прюдомм дал ему в «Бенфике».

– Какой совет особенно запомнился?

– Однажды говорит: «Я доиграл до 40, тебе почти 30. Хочешь дотянуть до 37 в воротах?» – «Очень!» – «Тогда слушай. Матч прошел – сразу вискарика. Но хорошего, литрушечку».

– Неплохо.

– Продолжает: «На второй день пивасик. Третий день просто лежишь дома, отдыхаешь. В четверг стретчинг, в пятницу предыгровая, в субботу матч. Потом повторяй».

Я на него смотрю – издевается, что ли? А он серьезно: «Поверь! Взгляни на меня – я так до 40 доиграл».

– Невероятно!

– Это схема Прюдомма. Он уникальный, конечно, – сказал Овчинников.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
25 комментариев
Прюдомм даже не представляет, сколько футболистов в России играло по его системе!)
Ответ Этот Райола хочет денег
но никто не дотянул и до 30....ибо вискарик заменялся косорыловкой с которой как известно бороцца бесполезно
Ответ Этот Райола хочет денег
Только с импортозамещением вискарика на местные варианты. Так что, наша система пожестче была.
А теперь с зожем мешки мешками в раме стоят.
Матч прошел – сразу вискарика литрушечку...
Лемми Килмистер из Motörhead тоже на этой диете сидел,кстати.
Ответ Сергей Круг
в шотландии до конца 60х без стакана на поле не выходили особенно зимой
Раньше и бухали и играли, а теперь зож...
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Так раньше можно было позволить так делать 1-2 игры в неделю , сейчас по 3 а где-то и больше игр бывает
Ответ Алексей Ненахов
В месяце четыре с лишним недели. Умножь на три игры. Получается двенадцать игр. Это в какой стране?
А пива тоже бельгийского, крепкого, чтоб уж наверняка.
Ответ Knife707
охота крепкая
а для нападающих типа Варди водка и скитлз, у каждого свои секреты)
Ответ Streetbor
Без Ред була не то
Я также до 40 доиграл. На таком же рецепте.
В эту схемку ещё бы девок и баню добавить…)
Ответ Аврал
Это уже будет схема Глушакова.
Ответ Аврал
А это - само-собой! )
Бельгийский пудель явно хотел споить конкурента!
наконец-то нормальные новости.
