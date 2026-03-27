«Матч прошел – сразу вискарика литрушечку, на второй день – пивасик, на третий – отдыхаешь дома. Я так до 40 лет доиграл!» Овчинников о совете Прюдомма
Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассказал о совете, который голкипер Мишель Прюдомм дал ему в «Бенфике».
– Какой совет особенно запомнился?
– Однажды говорит: «Я доиграл до 40, тебе почти 30. Хочешь дотянуть до 37 в воротах?» – «Очень!» – «Тогда слушай. Матч прошел – сразу вискарика. Но хорошего, литрушечку».
– Неплохо.
– Продолжает: «На второй день пивасик. Третий день просто лежишь дома, отдыхаешь. В четверг стретчинг, в пятницу предыгровая, в субботу матч. Потом повторяй».
Я на него смотрю – издевается, что ли? А он серьезно: «Поверь! Взгляни на меня – я так до 40 доиграл».
– Невероятно!
– Это схема Прюдомма. Он уникальный, конечно, – сказал Овчинников.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лемми Килмистер из Motörhead тоже на этой диете сидел,кстати.