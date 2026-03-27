24

Мостовой о российских игроках: «Как условный Соболев поедет в Европу, когда за его зарплату в «Зените» играют в «Барселоне» и «Реале»? Никто ему таких денег там не даст»

Мостовой высказался о том, почему россияне не уезжает в европейские лиги.

Бывший полузащитник сборных СССР и России и «Сельты» Александр Мостовой высказался о зарплатах российских футболистов. 

Среди нынешних российских игроков вы видите тех, кто может построить успешную европейскую карьеру, как вы в свое время?

– А зачем сейчас ехать в Европу, когда и у нас неплохо кормят? Сейчас у нас очень много хороших футболистов. Но чтобы ими быть, надо доказывать и играть против сильных. Сильные ребята есть, просто им надо ехать и играть в Европе.

Может, из-за тяжелой политической ситуации не уезжают?

– Чем сейчас ситуация тяжелая? К нам же приезжают сильные футболисты. Из нашего чемпионата почему тогда не могут уехать?

Например, в Германию или Англию нашим футболистам путь закрыт сейчас.

– Почему закрыт? Нет, могут ехать.

Агенты говорят о том, что из-за политической ситуации почти невозможно провести платежи между клубами из Англии и Германии, да и сами команды из этих стран не очень заинтересованы в сделках с клубами из России.

– Ну, пусть агенты продают игроков тогда в другие страны, есть же много хороших футбольных стран в Европе.

Почему Соболев никуда не уехал? Нет такого вопроса? Потому что и в России неплохо кормят. Играй себе в «Зените», выигрывай трофеи каждый год.

То есть вы не видите у нынешнего поколения большого стремления уезжать за границу, когда внутри нашего чемпионата неплохие условия?

– Я это говорил еще 10 лет [назад]. Многие, кто играл за границей, скажут это. Ну а как условный Соболев поедет в Европу, когда за его зарплату в «Зените» играют люди в «Барселоне» и «Реале»? Никто ему таких денег в Европе не даст, – сказал Мостовой. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
А его и бесплатно никто не возьмёт.
А чего, на Соболева спрос в Европе появился? Дзюбу и то из рук не рвали, так он явно посильнее был. А таких дельфинов там своих девать некуда.
А можно узнать, кто эти талантливые россияне, которых не пускают в играть Англию и Германию из-за политической ситуации?
А можно узнать, кто эти талантливые россияне, которых не пускают в играть Англию и Германию из-за политической ситуации?
Ну единичные случаи есть, я рпл крайне редко смотрю, но видел игру Батракова. Потенциал вырасти в близкого к уровню топ игрока на уровне Европы у него есть. С Италии было бы неплохо начать, Комо например
Ну единичные случаи есть, я рпл крайне редко смотрю, но видел игру Батракова. Потенциал вырасти в близкого к уровню топ игрока на уровне Европы у него есть. С Италии было бы неплохо начать, Комо например
Я правильно понял: россияне (мн. ч.), которых не пускают в Англию и Германию -- это один Батраков, который когда-нибудь может быть дорастёт до Италии? Как дела вообще, братишка? Всё нормально?
Не переживай Александр,не поедет!
Неужели в Барселоне нападающий получает ниже, чем в Зените?! А то можно и так сказать "Как условный Мостовой поедет тренировать Барселону и Реал с такими запросами по зарплате. Ему и в России таких денег никто не даст!"
А Мостовой знает какие зарплаты в Реале и Барселоне, чтобы сравнивать?
У Соболева 2.5, у Феррана - 10, У Левандовского - 20, у Родриго - 16, Вини - 20, Мбаппе - 30
Ну ок, Кубарси 4млн.
Ответ Dark.Babysitter
У Соболева 2.5, у Феррана - 10, У Левандовского - 20, у Родриго - 16, Вини - 20, Мбаппе - 30 Ну ок, Кубарси 4млн.
Нет, не знает, просто побалаболить, как и обычно.
Соболя если и брать в эти клубы то только наглядным пособием как играть не надо. его уровень это низ Сегунды
Условный Соболев поедет в Европу только на отдых
