Мостовой о российских игроках: «Как условный Соболев поедет в Европу, когда за его зарплату в «Зените» играют в «Барселоне» и «Реале»? Никто ему таких денег там не даст»

Мостовой высказался о том, почему россияне не уезжает в европейские лиги.

Бывший полузащитник сборных СССР и России и «Сельты» Александр Мостовой высказался о зарплатах российских футболистов.

– Среди нынешних российских игроков вы видите тех, кто может построить успешную европейскую карьеру, как вы в свое время?

– А зачем сейчас ехать в Европу, когда и у нас неплохо кормят? Сейчас у нас очень много хороших футболистов. Но чтобы ими быть, надо доказывать и играть против сильных. Сильные ребята есть, просто им надо ехать и играть в Европе.

– Может, из-за тяжелой политической ситуации не уезжают?

– Чем сейчас ситуация тяжелая? К нам же приезжают сильные футболисты. Из нашего чемпионата почему тогда не могут уехать?

– Например, в Германию или Англию нашим футболистам путь закрыт сейчас.

– Почему закрыт? Нет, могут ехать.

– Агенты говорят о том, что из-за политической ситуации почти невозможно провести платежи между клубами из Англии и Германии, да и сами команды из этих стран не очень заинтересованы в сделках с клубами из России.

– Ну, пусть агенты продают игроков тогда в другие страны, есть же много хороших футбольных стран в Европе.

Почему Соболев никуда не уехал? Нет такого вопроса? Потому что и в России неплохо кормят. Играй себе в «Зените», выигрывай трофеи каждый год.

– То есть вы не видите у нынешнего поколения большого стремления уезжать за границу, когда внутри нашего чемпионата неплохие условия?

– Я это говорил еще 10 лет [назад]. Многие, кто играл за границей, скажут это. Ну а как условный Соболев поедет в Европу, когда за его зарплату в «Зените » играют люди в «Барселоне» и «Реале »? Никто ему таких денег в Европе не даст, – сказал Мостовой.