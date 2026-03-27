Монсон про 285 млн рублей в год у Семака: «Мне это не нравится, но такова система. Люди с такими зарплатами должны отчислять 5-10% на детско-юношеский спорт»

Монсон про 285 млн рублей в год у Семака: мне это не нравится, но такова система.

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон высказался о зарплате Сергея Семака .

Инсайдер Иван Карпов ранее заявил , что Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Мир РПЛ с годовым окладом в 285 млн рублей.



«Такова система, в которой мы живем. Этот футбольный тренер приносит много капитала, тренируя футбольную команду, которая, в свою очередь, также приносит много денег. На кону большие финансы, и клубам нужны лучшие тренеры и игроки. Мне это не нравится, но такова система, в которой мы живем.

Думаю, что люди с такими зарплатами должны отчислять 5% или 10% от своего дохода на развитие детско-юношеского спорта. Это касается не только футбола, но и дзюдо, самбо, борьбы, баскетбола и так далее. Виды спорта, которые не приносят большого дохода, нуждаются в помощи от спонсоров или от тех видов спорта, которые приносят много денег», – сказал Монсон.