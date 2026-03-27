  Монсон про 285 млн рублей в год у Семака: «Мне это не нравится, но такова система. Люди с такими зарплатами должны отчислять 5-10% на детско-юношеский спорт»
Монсон про 285 млн рублей в год у Семака: «Мне это не нравится, но такова система. Люди с такими зарплатами должны отчислять 5-10% на детско-юношеский спорт»

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон высказался о зарплате Сергея Семака

Инсайдер Иван Карпов ранее заявил, что Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Мир РПЛ с годовым окладом в 285 млн рублей.

«Такова система, в которой мы живем. Этот футбольный тренер приносит много капитала, тренируя футбольную команду, которая, в свою очередь, также приносит много денег. На кону большие финансы, и клубам нужны лучшие тренеры и игроки. Мне это не нравится, но такова система, в которой мы живем.

Думаю, что люди с такими зарплатами должны отчислять 5% или 10% от своего дохода на развитие детско-юношеского спорта. Это касается не только футбола, но и дзюдо, самбо, борьбы, баскетбола и так далее. Виды спорта, которые не приносят большого дохода, нуждаются в помощи от спонсоров или от тех видов спорта, которые приносят много денег», – сказал Монсон.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
С чего вдруг он должен это делать? Детско-юношеский спорт должен быть поддержан государством
Он про это и говорит.
лол, а кто Семаку платит зарплату?!
Как хорошо заниматься благотворительностью за чужой счёт
То что ему платят бешеные деньги, не его вина, а куда их деть его дело)
Зенит (Газпром) содержит целую футбольную академию с филиалами. С чего вдруг этим вопросом должен заниматься Семак?
Да и у Семака с благотворительностью то уж точно все в полнейшем порядке.
Это 3.1 млн долларов в год. Средняя зарплата ведущих игроков.
Может кто-то вспомнит сколько Капелло получил за сборную?
Или может все зарплаты привести, а то как-то перед ребятами неудобно...
Этот тупица то куда лезет?
TooPizza💯%
У Семака столько детей , я думаю он больше 10% отчисляет в развитие детского )) если не все 90%
Какая команда приносит много денег? Зенит? Ты в какой стране живёшь, дядя?)))
Коммунист, анархист, единорос, мусульманин Джафар Монсон, не выучивший за все время пребывания в России русский язык и живущий на наши налоги, решил учить кто куда должен отчислять деньги со своей зарплаты😁
А как зарплата влияет на то, сколько ты должен отдавать на благотворительность?
