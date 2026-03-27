Селюк об экспертах «Матч ТВ»: «Аршавин – единственный, кто говорит, что думает. Мор себя 100 раз запятнал. Обычно там как в басне: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»

Селюк об экспертах «Матч ТВ»: Мор себя запятнал, говорит реально только Аршавин.

«Мор сказал , кто лучший игрок... Кто такой Мор? Мор задницей протирал скамейку всю свою футбольную жизнь. Почему вдруг мнение Мора такое ценное? Мор себя 100 раз запятнал тем, что выбирал лучшего игрока не по статистике, а с кем он выпивает или хорошо общается.

Талалаев приходит в студию, поговорит, и вся студия голосует за него. Вот что происходит. Басня Крылова: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Вот что происходит на «Матч ТВ ».

Единственный, кто реально там говорит – это Аршавин . Он реально говорит, что думает. Надо отдать должное, Радимов начал сейчас как-то говорить более объективно.

Когда Карпин, мягко говоря, ужасно тренировал «Динамо ». Все его все равно хвалили. Заметьте, Карпин проигрывал матч за матчем – все псевдоэксперты говорят: «Ой, ему надо время! Ему надо еще 2-3 трансферных окна! Он наоборот вкладывает в будущее». В «Рубине» Артига вничью сыграл с «Крыльями» (0:0) – уже не выразительная игра, – отметил Селюк.