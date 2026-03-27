  Селюк об экспертах «Матч ТВ»: «Аршавин – единственный, кто говорит, что думает. Мор себя 100 раз запятнал. Обычно там как в басне: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»
Селюк об экспертах «Матч ТВ»: «Аршавин – единственный, кто говорит, что думает. Мор себя 100 раз запятнал. Обычно там как в басне: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал экспертов на «Матч ТВ».

«Мор сказал, кто лучший игрок... Кто такой Мор? Мор задницей протирал скамейку всю свою футбольную жизнь. Почему вдруг мнение Мора такое ценное? Мор себя 100 раз запятнал тем, что выбирал лучшего игрока не по статистике, а с кем он выпивает или хорошо общается.

Талалаев приходит в студию, поговорит, и вся студия голосует за него. Вот что происходит. Басня Крылова: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Вот что происходит на «Матч ТВ».

Единственный, кто реально там говорит – это Аршавин. Он реально говорит, что думает. Надо отдать должное, Радимов начал сейчас как-то говорить более объективно.

Когда Карпин, мягко говоря, ужасно тренировал «Динамо». Все его все равно хвалили. Заметьте, Карпин проигрывал матч за матчем – все псевдоэксперты говорят: «Ой, ему надо время! Ему надо еще 2-3 трансферных окна! Он наоборот вкладывает в будущее». В «Рубине» Артига вничью сыграл с «Крыльями» (0:0) – уже не выразительная игра, – отметил Селюк.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт день за днем»
Бубнова не хватает, помню как он в 2015 Губерниева опозорил
Я думал их уже мало кто смотрит
На федеральном канале опасно говорить всё, что думаешь
Вот кто такой Мор я всё-таки знаю, а кто такой Селюк, я даже знать не хочу.
Это он кого петухом назвал? Друг интересуется
Всех. Кроме себя и сегодня Аршавин, но завтра это может быть кто угодно, но не он)
Капец, а Селюк себя ничем не запятнал? Я не про жирные пятна от чебуреков на огромном животе.
Селюк о тех, кто себя запятнал.

Ла Селюк одно большое жирное пятно! )
Не надо слушать экспертов
А Селюк прям верх непредвзятости, ага. Разве что касаемо Мора он прав, смешно, когда называют его ветераном Спартака, дай бог матчей 30 он за Спам сыграл, и те со скамейки.
