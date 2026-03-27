  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кафанов о невызове Максименко в сборную: «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много»
Кафанов о невызове Максименко в сборную: «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему на мартовский сбор не приглашен голкипер «Спартака» Александр Максименко.

Из вратарей вызов в сборную получили Матвей Сафонов («ПСЖ»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Максим Бориско («Балтика»).

«Во-первых, потому что другие вратари, которых вызвали на этот сбор, играли хорошо.

Во-вторых, на момент определения расширенного списка сборной «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много», – сказал Кафанов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoАлександр Максименко
logoБалтика
logoСтанислав Агкацев
logoПСЖ
logoЗенит
logoАнтон Митрюшкин
logoМаксим Бориско
logoКраснодар
logoСпартак
logoМатвей Сафонов
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Адамов
logoВиталий Кафанов
logoСборная России по футболу
logoлига 1 Франция
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
«Он просто перерос уровень сборной» 🤣
Причем в ширину, в рамку на сборах скоро не пролезет... Но пропускать к сожалению не перестанет.
Вширь давно уже перерос
Гатальский 7 голов в очко)))
Этому и Абелардо бы в очко накидал
Довбня получше будет играть Максименко
А может быть даже и Месси Жмырь.
Почему не вызывали? Он пропустил 12 голов. Но он не виноват. Логика у старого.
Так же можно и про нападение сказать забил 12 но не вызвали, почему, ворота пустые были
То есть Максименко не виноват, но осадочек остался)) Нежно умыли и оставили дома
12 пустил и улыбается после голов. эта улыбочка злит уже . еще и повязка на руке, позорище
Саша хороший выходит
Пусть дома тренируется.
По мне так Максименко вратарь уровня сборной, он в прошлом сезоне и ранее он тащил Спартак, в этом у него явно что-то не то. Пускает как мешок, и тут болельщики Спартака правы. По мне он вратарь не хуже Адамова и Агкацева.
Ну не мог же он как есть сказать, в самом деле....
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Барко набрал 30 (17+13) очков в 49 матчах за «Спартак» в РПЛ. Это лучший результат в клубе с момента его дебюта
22 марта, 11:38
Давид Волк: «Хайкин не был бы первым номером в сборной России. У нас есть Сафонов, Агкацев, Максименко и куча других вратарей»
21 марта, 12:33
Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры
19 марта, 09:51
Рекомендуем
Главные новости
Сафонов, Тюкавин, Пруцев, Бевеев, Умяров, Садулаев – в старте сборной России на матч с Никарагуа
3 минуты назад
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Сафонов, Тюкавин, Умяров – в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
11 минут назад
Булыкин о болезни Алдонина: «Помощь всегда нужна: внеплановые манипуляции стоят дорого. Он лечится в Германии – постоянно операции и химиопроцедуры, но держится бодрячком»
14 минут назад
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
16 минут назадТесты и игры
Ванья Дркушич: «Петербург – столица российского футбола. Посмотрите, сколько раз подряд «Зенит» становился чемпионом в последние годы»
20 минут назад
В честь Месси назвали трибуну на новом стадионе «Интер Майами» – это первый случай в истории спорта для действующего игрока
28 минут назадВидео
Колосков о женщинах на ВАР: «Это от лукавого – то главными арбитрами их сделаем, то на ВАР посадим, все от фонаря. Там есть четкие критерии, и неважно: женщина, мужчина или кто-то средний»
31 минуту назад
Товарищеские матчи. Иран уступил Нигерии в Турции, Англия примет Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
41 минуту назад
Точилин о сборной России: «Однозначно наше поколение было сильнее. Тогда после 1-2 хороших матчей не вызывали, нужно было доказывать на длительной дистанции»
45 минут назад
Каземиро о Неймаре: «Он с Роналду и Месси в топ-3 моего поколения – один из лучших в мире, когда готов. Его качества неоспоримы для любой сборной»
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч (U21). Россия играет с Узбекистаном в Турции
31 минуту назадLive
Джику о «Спартаке»: «Одно чемпионство за 20 лет – большая проблема. Все знают, что это самый известный клуб в России, нам нужно достичь чего-то большого»
43 минуты назад
Авербух о ЧМ-2026: «Мне внутренне эта несправедливость неприятна, что отстранили наших ребят. Поэтому посмотрю только ключевые игры»
сегодня, 14:07
Селюк об экспертах «Матч ТВ»: «Аршавин – единственный, кто говорит, что думает. Мор себя 100 раз запятнал. Обычно там как в басне: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»
сегодня, 13:51
Мовсесьян о «Спартаке» U15 на турнире в Будапеште: «Контакт шел на уровне МИД России и Венгрии. Не исключаю, что выбор клуба связан с Лавровым, подтверждений нет»
сегодня, 13:13
Деограсия про возвращение России: «Я постоянно слышал «в следующем году», через год – снова. Пока им не дали этой возможности, очень жаль»
сегодня, 12:53
Ташуев о гонке в РПЛ: «Краснодар» выглядит целостнее всех, но ему не хватает скамейки. У «Зенита» огромные футбольные и человеческие ресурсы»
сегодня, 12:43
78-летний Ходжсон вернулся в «Бристоль Сити», идущий 16-м в Чемпионшипе. Рой тренировал команду в 1982-м
сегодня, 11:28
Марокканский юрист о презентации трофея Кубка Африки Сенегалом на игре с Перу: «Имеем право обратиться в суд для выдачи ускоренного судебного приказа об изъятии трофея»
сегодня, 11:27
Деограсия о России: «Я гулял один по городу, и никогда не возникало проблем. Была бы возможность, я бы вернулся. РПЛ – малоизвестная лига, но там отличный уровень и хорошие игроки»
сегодня, 11:06
Рекомендуем