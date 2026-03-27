Кафанов о невызове Максименко в сборную: «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много»

Кафанов о невызове Максименко в сборную: «Спартак» в 4 матчах пропустил 12 мячей.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему на мартовский сбор не приглашен голкипер «Спартака » Александр Максименко .

Из вратарей вызов в сборную получили Матвей Сафонов («ПСЖ»), Денис Адамов («Зенит »), Антон Митрюшкин («Локомотив »), Станислав Агкацев («Краснодар») и Максим Бориско («Балтика»).

«Во-первых, потому что другие вратари, которых вызвали на этот сбор, играли хорошо.

Во-вторых, на момент определения расширенного списка сборной «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много», – сказал Кафанов.