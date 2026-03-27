Кафанов о невызове Максименко в сборную: «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему на мартовский сбор не приглашен голкипер «Спартака» Александр Максименко.
Из вратарей вызов в сборную получили Матвей Сафонов («ПСЖ»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Максим Бориско («Балтика»).
«Во-первых, потому что другие вратари, которых вызвали на этот сбор, играли хорошо.
Во-вторых, на момент определения расширенного списка сборной «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много», – сказал Кафанов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Так же можно и про нападение сказать забил 12 но не вызвали, почему, ворота пустые были