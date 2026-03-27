Смертин пробежал 73 км за 6 часов по 200-метровому кругу без пауз в рамках подготовки к суточному забегу на 240 км: «Даже Борзаковский вышел, добавил темпа по-дружески»

Смертин пробежал 73 км за 6 часов по 200-метровому кругу.

Бывший полузащитник «Локомотива », «Челси» и сборной России Алексей Смертин продолжает подготовку к суточному марафону на 240 километров для выполнения норматива мастера спорта.

Забег пройдет 1 мая. 25 марта 50-летний Смертин пробежал 73 км за 6 часов (темп 4:56 мин/км) по 200-метровому кругу в манеже без пауз.

«Провел контрольную тренировку перед суточным бегом. Итог: за 6 часов – 73 км. Спасибо всем, кто приехал поддержать и бежал рядом – и 6 часов, и меньше. Это действительно помогает держать темп и дистанцию.

Даже Юрий Борзаковский вышел на круг, спокойно добавил темпа, по-дружески и вовремя! Отдельная благодарность тренеру Александру Головину и команде саппорта, большая часть работы была на ребятах. В общем зачет принят! Есть понимание и запас», – написал Смертин.