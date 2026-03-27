  • Смертин пробежал 73 км за 6 часов по 200-метровому кругу без пауз в рамках подготовки к суточному забегу на 240 км: «Даже Борзаковский вышел, добавил темпа по-дружески»
Смертин пробежал 73 км за 6 часов по 200-метровому кругу без пауз в рамках подготовки к суточному забегу на 240 км: «Даже Борзаковский вышел, добавил темпа по-дружески»

Смертин пробежал 73 км за 6 часов по 200-метровому кругу.

Бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Алексей Смертин продолжает подготовку к суточному марафону на 240 километров для выполнения норматива мастера спорта. 

Забег пройдет 1 мая. 25 марта 50-летний Смертин пробежал 73 км за 6 часов (темп 4:56 мин/км) по 200-метровому кругу в манеже без пауз. 

«Провел контрольную тренировку перед суточным бегом. Итог: за 6 часов – 73 км. Спасибо всем, кто приехал поддержать и бежал рядом – и 6 часов, и меньше. Это действительно помогает держать темп и дистанцию.

Даже Юрий Борзаковский вышел на круг, спокойно добавил темпа, по-дружески и вовремя! Отдельная благодарность тренеру Александру Головину и команде саппорта, большая часть работы была на ребятах. В общем зачет принят! Есть понимание и запас», – написал Смертин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Алексея Смертина
Не могу понять. Смертин бежит от чего-то или до чего-то.
От работы, видимо.

"Офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС" (с)

Развитие явно устойчивое и социально ответственное, раз можно бегать сутками. Ну и с расизмом всё ок.
Для собственного удовольствия. Вполне достойная причина.
Я даже 10ку не могу по стадионному 400 метровому кругу сделать, потому что это ужас как на мозг действует. 200 метров 6 часов - это какое-то удивительное извращение. Единственный плюс тут - гораздо проще держать темп, по пересеченной местности надо отбивку ритма иметь.
интровертная движуха
Я честно говоря тоже всегда ныл, что ненавижу бегать по кругу. А прошлым летом уехал в отпуск, нужно было делать интервалы, в итоге бегал по стадиону и на удивление было приемлемо.
Не знаю к чему он готовится, но он готов!:)
А я знаю. Новость прочитал потому что
6 часов по 200 метровому кругу🤯🤯 Как голова то не закружилась.
Хорошо, наверно, если человеку это действительно нравится, но выглядит уже как помешательство, судя по новостям спортса. Как бы не умереть на таких марафонах на выносливость или в низкие температуры.
Как не хочется чтоб он "добегался",мужик то здравый
Смертин все больше напоминает персонажа из какого-нибудь эпизода Черного зеркала
Кризис среднего возраста после 40 лет:
1й вариант: принимаю свою жизнь и буду жить дальше как живу
2й вариант: не принимаю свою жизнь и буду что-то менять
3й вариант: Смертин
Алексей Смертин бессмертный!!! Молодец мужик!
