Отец 39-летнего Еременко: «Роман «Зенит» точно усилит – он в сумасшедшей форме, о технике и говорить не надо. Он хотел бы вернуться в Россию»
Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, высказался о возможном возвращении сына в чемпионат России.
Напомним, в январе сообщалось, что 39-летний игрок может перейти в «Оренбург». Футболист выступает за финский «Гнистан», в России он играл за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».
«Думаю, Роман хотел бы вернуться в Россию. Футболист должен играть там, где хорошие условия и соответствующая зарплата. Карьера все-таки короткая. Понятно, что сказывается отстранение от еврокубков, поэтому сильные иностранцы не хотят ехать в Россию.
Что касается Романа, он сейчас в сумасшедшей форме, у него лучшие показатели в команде, а о технике и говорить не надо. Нынешний «Зенит» Роман точно усилит», – сказал Алексей Еременко.
Ну понятно,сыночка-корзиночка,но не не до такой же степени дичь нести,как батя Ерёменки🤣
Только Зениту полагаю точно не нужен.