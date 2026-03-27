  • Отец 39-летнего Еременко: «Роман «Зенит» точно усилит – он в сумасшедшей форме, о технике и говорить не надо. Он хотел бы вернуться в Россию»
Отец 39-летнего Еременко: «Роман «Зенит» точно усилит – он в сумасшедшей форме, о технике и говорить не надо. Он хотел бы вернуться в Россию»

Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, высказался о возможном возвращении сына в чемпионат России.

Напомним, в январе сообщалось, что 39-летний игрок может перейти в «Оренбург». Футболист выступает за финский «Гнистан», в России он играл за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».

«Думаю, Роман хотел бы вернуться в Россию. Футболист должен играть там, где хорошие условия и соответствующая зарплата. Карьера все-таки короткая. Понятно, что сказывается отстранение от еврокубков, поэтому сильные иностранцы не хотят ехать в Россию.

Что касается Романа, он сейчас в сумасшедшей форме, у него лучшие показатели в команде, а о технике и говорить не надо. Нынешний «Зенит» Роман точно усилит», – сказал Алексей Еременко.

Со статистикой Романа можно ознакомиться здесь.

Еременко угрожают в Финляндии – из-за возвращения в Россию. Переход в «Оренбург» завис

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Если такая сумасшедшая форма, так зачем в Зенит. Надо в Барселону!!!
Он патриот.
Зачем? Зенит с Петровича уехал, дорожек на стадионе больше нет
🔥
Еременко итак в сумасшедшей форме
Пятница, не будем осуждать.
Кажется я помню, с чем бывает связана лучшая его форма
Гнистан(етить название конечно)-это,как я понимаю середняк чемпионата Финки.А их чемп-это может даже слабее ФНЛ...... Оренбург и тот зимой не взял.40 сука лет,снежковое прошлое))
Ну понятно,сыночка-корзиночка,но не не до такой же степени дичь нести,как батя Ерёменки🤣
Ромку в Зенит зовут?
а что такого? Зенит часто забирал сильных сраптакковцев (Кульков, Дзюба, Соболев, Быстров)
Он и в ЦСКА, и в Рубине играл. Где только не играл?!
Только Зениту полагаю точно не нужен.
Он в свои лучшие годы то кого усилить мог?
И вместо кого он там усилит Зенит?)))
Пенсионеров пусть Акрон привечает.
Карьера все таки короткая.. до 50 лет
Материалы по теме
Еременко получает угрозы в Финляндии из-за возможного возвращения в РПЛ. «Оренбург» удалил пост о просмотре 38-летнего хавбека, договоренности с Романом нет («Мутко против»)
12 января, 13:17
Пономарев о Еременко в РПЛ в 38 лет: «Больной, что ли? Сломается быстро парень – не та скорость, не те мышцы, нельзя уже играть на таком уровне в нашем чемпионате»
10 января, 13:42
38-летний Еременко близок к переходу в «Оренбург». Экс-хавбек ЦСКА и «Спартака» отправится на сборы с клубом (Иван Карпов)
9 января, 14:26
