Воробьев прожил бы месяц без интернета: «Думаю, смог бы – сила воли имеется, на рыбалке могу 2-3 дня без него просидеть. Но смысла нет, вся жизнь там»

Воробьев о месяце без интернета: смог бы, но смысла нет – вся жизнь там.

Форвард сборной России и «Локомотива » Дмитрий Воробьев считает, что смог бы прожить месяц без интернета.

«Конечно, часто [провожу время в интернете]. Но когда еду на рыбалку, там нет связи, могу два-три дня просидеть, поэтому проблем нет.

Челлендж в месяц? У нас вся жизнь в интернете. Каждый день может поменяться расписание, и мне придется зайти, посмотреть, во сколько сбор и так далее. Поэтому нет смысла этого делать.

Попробовать, конечно, можно было бы, сила воли и характер имеются. Думаю, что смог бы», – отметил Воробьев.