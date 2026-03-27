  • Мовсесьян о «Спартаке» U15 на турнире в Будапеште: «Контакт шел на уровне МИД России и Венгрии. Не исключаю, что выбор клуба связан с Лавровым, подтверждений нет»
Заместитель генерального директора «Спартака» Андрей Мовсесьян в интервью Спортсу’‘ высказался об участии команды U15 в международном футбольном клубном турнире в Венгрии.

«Спартак» занял 2-е место на турнире с «ПСЖ» и «Аталантой» в Будапеште. В финале москвичи уступили «Эльче».

Как стала возможна поездка российского клуба на европейский турнир?

– Идея пришла от нашего министерства спорта. Контакт шел на уровне министерств России и Венгрии. Как известно, клуб «Гонвед» патронирует глава внешнеполитического ведомства Венгрии – Петер Сийярто. Его роль очень важна. Разумеется, мы включились в работу и реализовали эту поездку. 

Самая большая сложность – получение виз, потому что процесс бывает долгим. Нам помогли в посольстве Венгрии, так что проблем с этим тоже не возникло. С нашей стороны тоже все делали быстро: мы не могли не дать ребятам попробовать международный опыт.

Вы сильно удивились, когда услышали об этом?

– Нет. «Спартак» широко известен, для международной арены хороший бренд. Все закономерно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров болеет за «Спартак». С этим связан выбор клуба?

– Не исключаю, но подтверждений нет. До меня дошло только то, что приглашается московский «Спартак», – сказал Мовсесьян. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
