  Кондаков о режиме Роналду: «На гаджеты как у него нет финансов, но слежу за сном с Whoop. В питании себя не ограничиваю, но колу пью очень редко, предпочитаю соки»
Кондаков о режиме Роналду: «На гаджеты как у него нет финансов, но слежу за сном с Whoop. В питании себя не ограничиваю, но колу пью очень редко, предпочитаю соки»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал, в чем старается подражать Криштиану Роналду.

– Роналду – твой образец для подражания. Что-нибудь удалось у него перенять?

– Постоянно работать, даже если что-то не получается. Нет предела совершенству, постоянно нужно оттачивать свои качества.

– Криштиану – гик в плане физики и восстановления. Ты используешь какие-нибудь гаджеты для тренировок, питания, сна или восстановления?

– У меня есть [умный браслет] Whoop, чтобы следить за сном и восстановлением. Но для гаджетов, как у Роналду, пока что нет таких финансов.

Не скажу, что ограничиваю себя в питании. Просто понимаю, когда можно что-то есть, а когда – нельзя. Колу пью очень редко, больше предпочитаю соки.

– В молодежной сборной кто-нибудь помешан на тренировках, питании, восстановлении, мотивационных занятиях?

– Когда были замеры с врачами, то они давали рекомендации по питанию. Среди ребят пока что не заметил гиков по питанию и восстановлению, – сказал 18-летний Кондаков в интервью инсайдеру Ивану Карпову.

Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Боюсь ошибиться, но в соках кажется сахара не меньше
Боюсь ошибиться, но в соках кажется сахара не меньше
если это бренд типа "красная цена", то очевидно.
если это бренд типа "красная цена", то очевидно.
Да любой сок, кроме свежевыжатого. Лучше бы морсы и компоты пил 😄
Данила!!! Сок ровно такая же ерунда, что и кола. Пей изотоники, чай или воду. Или не мучай голову и пей колу зеро.
Полина. Название браслета с ошибкой. Раз уж вы на него ссылаетесь
Отличный растëт в Зените парень, скоро заменит Барриоса на позиции опорника.
Сейчас начали писать,что и соки вредно.Вроде бы в них много сахара.Да и вообще этим сахаром пугают на каждом шагу.
Сейчас начали писать,что и соки вредно.Вроде бы в них много сахара.Да и вообще этим сахаром пугают на каждом шагу.
Нет ничего плохого в сахаре как таковом. Просто его пихают в огромных количествах везде.
Литр "полезного" сока по калорийности как полноценный обед - оно зачем?
Материалы по теме
Расулов, Воронов, Васильев, Данилов, Окишор, Кондаков, Пестряков – в итоговом составе молодежной сборной России на товарищеские матчи в марте
20 марта, 10:58
Кондаков о пенальти «Зенита»: «Почувствовал касание носка и не понял: ударил ли я в игрока, он ли сфолил на мне или я в землю ударил. Стало больно, поэтому и упал»
18 марта, 18:32
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
7 февраля, 21:48
Кондаков о «Зените» и воспитанниках: «Это сильнейший клуб, цена ошибки большая. Ничья – уже отрицательный результат. У Семака нет возможности ждать, когда мы станем меньше ошибаться»
7 февраля, 20:31
Рекомендуем
Главные новости
Булыкин о болезни Алдонина: «Помощь всегда нужна: внеплановые манипуляции стоят дорого. Он лечится в Германии – постоянно операции и химиопроцедуры, но держится бодрячком»
5 минут назад
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
7 минут назадТесты и игры
В честь Месси назвали трибуну на новом стадионе «Интер Майами» – это первый случай в истории спорта для действующего игрока
19 минут назадВидео
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 13:40
Колосков о женщинах на ВАР: «Это от лукавого – то главными арбитрами их сделаем, то на ВАР посадим, все от фонаря. Там есть четкие критерии, и неважно: женщина, мужчина или кто-то средний»
22 минуты назад
Товарищеские матчи. Иран уступил Нигерии в Турции, Англия примет Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
32 минуты назад
Точилин о сборной России: «Однозначно наше поколение было сильнее. Тогда после 1-2 хороших матчей не вызывали, нужно было доказывать на длительной дистанции»
36 минут назад
Каземиро о Неймаре: «Он с Роналду и Месси в топ-3 моего поколения – один из лучших в мире, когда готов. Его качества неоспоримы для любой сборной»
45 минут назад
Булыкин о проблемах с интернетом: «Я что-то не замечаю, все летает. Госуслуги или банковские приложения – там еще больше информации снимают, чем MAX»
50 минут назад
«Матч прошел – сразу вискарика литрушечку, на второй день – пивасик, на третий – отдыхаешь дома. Я так до 40 лет доиграл!» Овчинников о совете Прюдомма
57 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Ванья Дркушич: «Петербург – столица российского футбола. Посмотрите, сколько раз подряд «Зенит» становился чемпионом в последние годы»
11 минут назад
Товарищеский матч (U21). Россия играет с Узбекистаном в Турции
22 минуты назадLive
Джику о «Спартаке»: «Одно чемпионство за 20 лет – большая проблема. Все знают, что это самый известный клуб в России, нам нужно достичь чего-то большого»
34 минуты назад
Авербух о ЧМ-2026: «Мне внутренне эта несправедливость неприятна, что отстранили наших ребят. Поэтому посмотрю только ключевые игры»
сегодня, 14:07
Селюк об экспертах «Матч ТВ»: «Аршавин – единственный, кто говорит, что думает. Мор себя 100 раз запятнал. Обычно там как в басне: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»
сегодня, 13:51
Кафанов о невызове Максименко в сборную: «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много»
сегодня, 13:35
Мовсесьян о «Спартаке» U15 на турнире в Будапеште: «Контакт шел на уровне МИД России и Венгрии. Не исключаю, что выбор клуба связан с Лавровым, подтверждений нет»
сегодня, 13:13
Деограсия про возвращение России: «Я постоянно слышал «в следующем году», через год – снова. Пока им не дали этой возможности, очень жаль»
сегодня, 12:53
Ташуев о гонке в РПЛ: «Краснодар» выглядит целостнее всех, но ему не хватает скамейки. У «Зенита» огромные футбольные и человеческие ресурсы»
сегодня, 12:43
78-летний Ходжсон вернулся в «Бристоль Сити», идущий 16-м в Чемпионшипе. Рой тренировал команду в 1982-м
сегодня, 11:28
Рекомендуем