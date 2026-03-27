Кондаков о режиме Роналду: «На гаджеты как у него нет финансов, но слежу за сном с Whoop. В питании себя не ограничиваю, но колу пью очень редко, предпочитаю соки»

Кондаков о режиме: гаджетов как у Роналду нет, но слежу за питанием и сном.

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал, в чем старается подражать Криштиану Роналду.

– Роналду – твой образец для подражания. Что-нибудь удалось у него перенять?

– Постоянно работать, даже если что-то не получается. Нет предела совершенству, постоянно нужно оттачивать свои качества.

– Криштиану – гик в плане физики и восстановления. Ты используешь какие-нибудь гаджеты для тренировок, питания, сна или восстановления?

– У меня есть [умный браслет] Whoop, чтобы следить за сном и восстановлением. Но для гаджетов, как у Роналду, пока что нет таких финансов.

Не скажу, что ограничиваю себя в питании. Просто понимаю, когда можно что-то есть, а когда – нельзя. Колу пью очень редко, больше предпочитаю соки.

– В молодежной сборной кто-нибудь помешан на тренировках, питании, восстановлении, мотивационных занятиях?

– Когда были замеры с врачами, то они давали рекомендации по питанию. Среди ребят пока что не заметил гиков по питанию и восстановлению, – сказал 18-летний Кондаков в интервью инсайдеру Ивану Карпову .

