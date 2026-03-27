Деограсия про возвращение России: «Я постоянно слышал «в следующем году», через год – снова. Пока им не дали этой возможности, очень жаль»

Деограсия про возвращение России: я постоянно слышал «в следующем году».

Экс-тренер «Оренбурга » Давид Деограсия высказался об отстранении России от международных матчей.

«Когда я был в России, постоянно слышал «в следующем году». Потом этого не происходило, и снова говорили «в следующем году».

Пока им не дали этой возможности, и с точки зрения спорта это очень жаль», – сказал Деограсия в интервью As.