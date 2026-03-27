  • Депутат Милонов о пиве на стадионах: «Не надо превращать это в рыгаловку. Футболисты-то с ним не бегают, иначе будут жирные, обрюзгшие мужики с животярами. Хочешь побухать – сиди в баре»
Депутат Милонов о пиве на стадионах: «Не надо превращать это в рыгаловку. Футболисты-то с ним не бегают, иначе будут жирные, обрюзгшие мужики с животярами. Хочешь побухать – сиди в баре»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил против возвращения пива на стадионы.

«Я знаю, что РФС и иные структуры вроде как положительно относятся к теме возвращения пива на стадионы. Но лично моя личная позиция такова: футбольный стадион – это не место для того, чтобы превращать его в рыгаловку, извините меня. 

Ни один футболист, на которого мы смотрим, с пивом-то не бегает. И если они станут пиво употреблять в тех количествах, которые рекомендуют рекламодатели, я боюсь, что мы с этими футболистами быстро расстанемся. Потому что это будут жирные, обрюзгшие мужики с животярами, которые «мяу» сказать не смогут.

Поэтому это получается противоречие какое-то: вроде мы за ЗОЖ, за спорт, и на стадионы водим наших сыновей для того, чтобы они видели образец поведения спортивного, образец борьбы за чистоту спорта, за победу духа. И в то же время тут сидят какие-то мужики там, извините меня, перегаром дышат. Мне лично было бы неприятно.

Хочешь побухать – пожалуйста. Если тебе уж невмоготу – до матча, после матча, сколько угодно. А если ты не можешь оторваться от бутылки, ну, пожалуйста, сиди в баре, наблюдай матч и пей пиво.

Насколько я вижу, отсутствие пива, в отличие от других факторов, не сказалось таким кардинальным образом, что люди перестали ходить на футбол. Без пива тоже ходят», – сказал Милонов. 

Запрет на продажу пива на российских спортивных объектах действует с 2005 года. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Odds.ru
стадионы
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Россия
Политика
Государственная дума
logoРФС
logoЗдоровье
болельщики
logoВиталий Милонов
logoКраснодар
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoЦСКА
logoЗенит
Он думает, что пиво для футболистов хотят разрешить?
Ахахах по ходу да))
спойлеры на следующий сезон РПЛ походу)))
Мужики ему неприятны... Нам-то не гони (с)
«Уйди, противный»💅
Обрюзгшие как депутат Милонов? Ужас какой…)
"иначе будут жирные, обрюзгшие мужики с животярами."
Прямо как вы, да, Виталий Валентинович?
Он и не мяукает. Не может, наверное)
Милонов всё вокруг превращает в рыгаловку, он в этом эксперт
Как я устал от этого персонажа
согласен с Милоновым.
на футболе надо продавать строго крепкое, от двадцати процентов - настойки, вискарь и водку. особенно в холодную погоду.
хочешь нести чушь - иди депутатом
Одним словом похожи на тебя
Между прочим, на условной Газпром арене, да и на других аренах, в вип местах вполне себе и пиво дают, и вино, и все что хочешь) Что, обычные люди уже не люди? Им нельзя?
Материалы по теме
Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга Бельский о пиве на стадионах: «Матчи на «Газпром Арене» – уже событие семейное. Нужно учитывать, что на стадионе много детей»
24 января, 13:14
Колосков о пиве на стадионах: «Я не против и водки, но меня не послушали. Болельщиков и пьяных не прибавится, а контракты клубов прибавятся. В Госдуме опытные политики, они знают причины»
21 января, 08:42
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «От правительства сигналов нет. Выпил бы человек один-два бокала, и что? От запрета мы теряем несколько миллиардов рублей»
11 января, 09:22
Губерниев за пиво на стадионах: «Надо вернуть, сколько можно? Мы же не водку возвращаем. Это футбольный напиток, но я его не пью, только безалкогольное»
5 декабря 2025, 18:54
Рекомендуем
Главные новости
Монсон про 285 млн рублей в год у Семака: «Мне это не нравится, но такова система. Люди с такими зарплатами должны отчислять 5-10% на детско-юношеский спорт»
13 минут назад
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
17 минут назад
Отец 39-летнего Еременко: «Роман «Зенит» точно усилит – он в сумасшедшей форме, о технике и говорить не надо. Он хотел бы вернуться в Россию»
20 минут назад
Смертин пробежал 73 км за 6 часов по 200-метровому кругу без пауз в рамках подготовки к суточному забегу на 240 км: «Даже Борзаковский вышел, добавил темпа по-дружески»
29 минут назад
Воробьев прожил бы месяц без интернета: «Думаю, смог бы – сила воли имеется, на рыбалке могу 2-3 дня без него просидеть. Но смысла нет, вся жизнь там»
35 минут назад
Кондаков о режиме Роналду: «На гаджеты как у него нет финансов, но слежу за сном с Whoop. В питании себя не ограничиваю, но колу пью очень редко, предпочитаю соки»
45 минут назад
«ПСЖ» использовал фэйковые аккаунты для защиты репутации в интернете и дискредетации критиков клуба. Возбуждено уголовное дело, одному из исполнителей предъявлены обвинения (Blast)
сегодня, 12:56
Газизов про MAX: «А чего за нами следить? Мы говорим о футболе. Чаты «Махачкалы» уже дублируются, со временем все перейдем – дело привычки»
сегодня, 12:52
Товарищеские матчи. Иран играет с Нигерией в Турции, Англия примет Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
сегодня, 12:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о российских игроках: «Как условный Соболев поедет в Европу, когда за его зарплату в «Зените» играют в «Барселоне» и «Реале»? Никто ему таких денег там не даст»
2 минуты назад
Селюк об экспертах «Матч ТВ»: «Аршавин – единственный, кто говорит, что думает. Мор себя 100 раз запятнал. Обычно там как в басне: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»
6 минут назад
Кафанов о невызове Максименко в сборную: «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много»
22 минуты назад
Товарищеский матч (U21). Россия играет с Узбекистаном в Турции
27 минут назадLive
Мовсесьян о «Спартаке» U15 на турнире в Будапеште: «Контакт шел на уровне МИД России и Венгрии. Не исключаю, что выбор клуба связан с Лавровым, подтверждений нет»
44 минуты назад
Деограсия про возвращение России: «Я постоянно слышал «в следующем году», через год – снова. Пока им не дали этой возможности, очень жаль»
сегодня, 12:53
Ташуев о гонке в РПЛ: «Краснодар» выглядит целостнее всех, но ему не хватает скамейки. У «Зенита» огромные футбольные и человеческие ресурсы»
сегодня, 12:43
78-летний Ходжсон вернулся в «Бристоль Сити», идущий 16-м в Чемпионшипе. Рой тренировал команду в 1982-м
сегодня, 11:28
Марокканский юрист о презентации трофея Кубка Африки Сенегалом на игре с Перу: «Имеем право обратиться в суд для выдачи ускоренного судебного приказа об изъятии трофея»
сегодня, 11:27
Деограсия о России: «Я гулял один по городу, и никогда не возникало проблем. Была бы возможность, я бы вернулся. РПЛ – малоизвестная лига, но там отличный уровень и хорошие игроки»
сегодня, 11:06
Рекомендуем