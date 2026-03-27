«ПСЖ» использовал фэйковые аккаунты для защиты репутации в интернете и дискредетации критиков клуба. Возбуждено уголовное дело, одному из исполнителей предъявлены обвинения (Blast)

Во Франции проходит расследование, связанное с деятельностью коммуникационной компании Digital Big Brother (DBB), которая в 2018-2020 годах сотрудничала с «Пари Сен-Жермен».

По информации Blast, DBB занималась тем, что являлась «цифровой армией» «ПСЖ» и должна была защищать репутацию парижского клуба интернете.

Это включало создание фэйковых аккаунтов в соцсетях, а также проведение кампаний, направленных на дискредитацию или ограничение влияния критиков «ПСЖ».

В 2024 году бывший директор по коммуникациям «ПСЖ» Жан-Марсьяль Риб был привлечен к ответственности за использование услуг DBB. В феврале 2026 года обвинения также были предъявлены одному из исполнителей. 

«Деятельность, которую компания осуществляло в интересах «ПСЖ», оплачивалась примерно в 12 500 евро в месяц. Большинство сотрудников имели местные тунисские контракты с зарплатой от 200 до 300 евро в месяц. Лично я получал эквивалент 1 000 евро в месяц наличными», – рассказал один из бывших руководителей DBB в ходе допроса. 

Жан-Марсьяль Риб утверждает, что информировал президента парижан Нассера Аль-Хелайфи о существовании «теневой интернет-армии», однако глава клуба это отрицает.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Blast
А юзеры на спортсру бесплатно стараются))
Ответ headmaster
За плюсики!
Ответ headmaster
А откуда ты знаешь?))))
Кинули бы вакансию на Спортс, за 10евро в месяц набрали бы армию куда свирепее, всех порвали бы в интернет боях (и ничего что с переводчиком)
1000 евро в месяц просто за то, чтобы ******* в комментах. Да где же эти наборы на эти вакансии проходят, почему всё мимо нас? (
Ответ Kitoglab
1000 евро получал руководитель. А боты получали на хлеб - всё как обычно)))
лахта по-французски
люди со спортса: о, а за срачи в интернете можно было деньги получать, а не только минусы и статус "идиотов"?!
У нашего зенита всё тоже самое )))
Как это создавали фейковые аккаунты? Не может такого быть. Это же нечестно. Я бы никогда до такого не опустился. Вот, помню, на одном ныне не существующем форуме (не скажу, каком) меня неоднократно банили, но я ни разу не создавал себе новых аккаунтов. Ни разу! Всем брать пример с меня!
Помнится Барселона тоже покупала ботов, чтобы чморить Месси )))
