«ПСЖ» использовал фэйковые аккаунты для защиты репутации в интернете и дискредетации критиков клуба. Возбуждено уголовное дело, одному из исполнителей предъявлены обвинения (Blast)

«ПСЖ» использовал фэйковые аккаунты для защиты репутации в сети.

Во Франции проходит расследование, связанное с деятельностью коммуникационной компании Digital Big Brother (DBB), которая в 2018-2020 годах сотрудничала с «Пари Сен-Жермен ».

По информации Blast, DBB занималась тем, что являлась «цифровой армией» «ПСЖ» и должна была защищать репутацию парижского клуба интернете.

Это включало создание фэйковых аккаунтов в соцсетях, а также проведение кампаний, направленных на дискредитацию или ограничение влияния критиков «ПСЖ».

В 2024 году бывший директор по коммуникациям «ПСЖ» Жан-Марсьяль Риб был привлечен к ответственности за использование услуг DBB. В феврале 2026 года обвинения также были предъявлены одному из исполнителей.

«Деятельность, которую компания осуществляло в интересах «ПСЖ», оплачивалась примерно в 12 500 евро в месяц. Большинство сотрудников имели местные тунисские контракты с зарплатой от 200 до 300 евро в месяц. Лично я получал эквивалент 1 000 евро в месяц наличными», – рассказал один из бывших руководителей DBB в ходе допроса.

Жан-Марсьяль Риб утверждает, что информировал президента парижан Нассера Аль-Хелайфи о существовании «теневой интернет-армии», однако глава клуба это отрицает.