Ташуев о гонке в РПЛ: «Краснодар» выглядит целостнее всех, но ему не хватает скамейки. У «Зенита» огромные футбольные и человеческие ресурсы»
Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев предположил, кто может стать чемпионом России в текущем сезоне.
После 22 туров «Краснодар» с 49 очками лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.
– Думаю, сегодня более целостно выглядит «Краснодар». Но ему не хватает скамейки. Если вдруг случатся травмы, некому будет заменить именно по уровню игры. Я работал в этом клубе, прививал атакующий стиль, болею за него.
Еще «Зенит» – имеет огромные ресурсы как футбольные, так и человеческие.
– С [владельцем «быков»] Сергеем Галицким часто контактируете?
– Если захочу, могу позвонить. У нас хорошие отношения. Но просто так звонить, пообщаться смысла нет.
Сергей Николаевич – занятой человек. Когда «Краснодар» встречался с «Ахматом», могли поговорить, – рассказал Ташуев.
То есть это он принимает решение о звонке?