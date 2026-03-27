Ташуев о гонке в РПЛ: «Краснодар» выглядит целостнее всех, но ему не хватает скамейки. У «Зенита» огромные футбольные и человеческие ресурсы»

Ташуев о гонке в РПЛ: «Краснодар» целостнее всех, у «Зенита» огромные ресурсы.

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев предположил, кто может стать чемпионом России в текущем сезоне.

После 22 туров «Краснодар» с 49 очками лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ , опережая «Зенит » на одно очко.

– Думаю, сегодня более целостно выглядит «Краснодар ». Но ему не хватает скамейки. Если вдруг случатся травмы, некому будет заменить именно по уровню игры. Я работал в этом клубе, прививал атакующий стиль, болею за него.

Еще «Зенит» – имеет огромные ресурсы как футбольные, так и человеческие.

– С [владельцем «быков»] Сергеем Галицким часто контактируете?

– Если захочу, могу позвонить. У нас хорошие отношения. Но просто так звонить, пообщаться смысла нет.

Сергей Николаевич – занятой человек. Когда «Краснодар» встречался с «Ахматом», могли поговорить, – рассказал Ташуев.