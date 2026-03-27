Товарищеский матч (U21). Россия играет с Узбекистаном в Турции
Игра проходит на стадионе Bellis Deluxe в Турции.
Россия U21 – Узбекистан U21 – 1:1 (1:1, второй тайм)
Голы: 1:0 – Ивлев (1), 1:1 – Абдурахмонов (44).
Россия U21: Расулов, Тарасов, Плотников, Бабакин, Бардачев (к), Окишор, Пестряков, Умников, Бобер, Ивлев, Помалюк.
Узбекистан U21: Мурадбоев, Хайруллаев, Муртазоев, Абдурахмонов, Ризакулов, Каримов, Абдуллаев, Саиднуруллаев, Саидов, Бахромов, Уринбоев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала – московское.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Добрый день! А где посмотреть?)
А можно состав Узбекистана? Они в своем возрасте одни из силнейших.
