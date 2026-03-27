Каземиро о Неймаре: «Он с Роналду и Месси в топ-3 моего поколения – один из лучших в мире, когда готов. Его качества неоспоримы для любой сборной»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро высказался о невызове Неймара в национальную команду в марте.
34-летний форвард «Сантоса» не был включен в заявку национальной команды на сбор. Бразильцы уступили Франции (1:2) в товарищеском матче в США.
«Я фанат Неймара. Из моего поколения он входит в тройку лучших: Роналду, Месси, Неймар.
Не мне решать. Но мы знаем, что, если Неймар физически и психологически готов, он один из лучших в мире.
Тренер, тренерский штаб и сам Неймар, а также «Сантос», должны понимать, готов он или нет. Но мы знаем, что качество игры Неймара неоспоримо для любой национальной сборной, особенно когда он в хорошей форме», – сказал Каземиро в интервью ESPN.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: CNN Brasil
3 комментария
Мне кажется, что увидеть Неймара на Чемпионате Мира хотят все - и надеются, что покажет немного из того, на что способен ;)
Когда готов! А не готов он часто!
