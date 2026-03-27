Каземиро о Неймаре: «Он с Роналду и Месси в топ-3 моего поколения – один из лучших в мире, когда готов. Его качества неоспоримы для любой сборной»

Каземиро о Неймаре: он в тройке с Роналду и Месси, один из лучших в мире.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » и сборной Бразилии Каземиро высказался о невызове Неймара в национальную команду в марте.

34-летний форвард «Сантоса » не был включен в заявку национальной команды на сбор. Бразильцы уступили Франции (1:2) в товарищеском матче в США.

«Я фанат Неймара. Из моего поколения он входит в тройку лучших: Роналду , Месси , Неймар .

Не мне решать. Но мы знаем, что, если Неймар физически и психологически готов, он один из лучших в мире.

Тренер, тренерский штаб и сам Неймар, а также «Сантос», должны понимать, готов он или нет. Но мы знаем, что качество игры Неймара неоспоримо для любой национальной сборной, особенно когда он в хорошей форме», – сказал Каземиро в интервью ESPN.