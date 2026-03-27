Каземиро о Неймаре: «Он с Роналду и Месси в топ-3 моего поколения – один из лучших в мире, когда готов. Его качества неоспоримы для любой сборной»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро высказался о невызове Неймара в национальную команду в марте.

34-летний форвард «Сантоса» не был включен в заявку национальной команды на сбор. Бразильцы уступили Франции (1:2) в товарищеском матче в США. 

«Я фанат Неймара. Из моего поколения он входит в тройку лучших: Роналду, Месси, Неймар.

Не мне решать. Но мы знаем, что, если Неймар физически и психологически готов, он один из лучших в мире.

Тренер, тренерский штаб и сам Неймар, а также «Сантос», должны понимать, готов он или нет. Но мы знаем, что качество игры Неймара неоспоримо для любой национальной сборной, особенно когда он в хорошей форме», – сказал Каземиро в интервью ESPN.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: CNN Brasil
Мне кажется, что увидеть Неймара на Чемпионате Мира хотят все - и надеются, что покажет немного из того, на что способен ;)
Когда готов! А не готов он часто!
Материалы по теме
Анчелотти на вопрос о Неймаре после 1:2 с Францией: «Стоит говорить об игроках, которые были здесь и выложились на все сто. Они работали усердно, я доволен»
сегодня, 05:30
Килиан Мбаппе: «Не могу представить чемпионат мира без Неймара, он одна из главных звезд. Но я должен уважать решения Анчелотти»
вчера, 16:53
Винисиус о Неймаре: «Он делает все, чтобы вернуться в сборную – решение за тренером, но мы хотим играть вместе с лучшими. Анчелотти всегда говорит с нами, этот диалог очень важен для нас»
25 марта, 19:48
Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»
24 марта, 22:02
Булыкин о болезни Алдонина: «Помощь всегда нужна: внеплановые манипуляции стоят дорого. Он лечится в Германии – постоянно операции и химиопроцедуры, но держится бодрячком»
7 минут назад
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
9 минут назадТесты и игры
Ванья Дркушич: «Петербург – столица российского футбола. Посмотрите, сколько раз подряд «Зенит» становился чемпионом в последние годы»
13 минут назад
В честь Месси назвали трибуну на новом стадионе «Интер Майами» – это первый случай в истории спорта для действующего игрока
21 минуту назадВидео
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 13:40
Колосков о женщинах на ВАР: «Это от лукавого – то главными арбитрами их сделаем, то на ВАР посадим, все от фонаря. Там есть четкие критерии, и неважно: женщина, мужчина или кто-то средний»
24 минуты назад
Товарищеские матчи. Иран уступил Нигерии в Турции, Англия примет Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
34 минуты назад
Точилин о сборной России: «Однозначно наше поколение было сильнее. Тогда после 1-2 хороших матчей не вызывали, нужно было доказывать на длительной дистанции»
38 минут назад
Булыкин о проблемах с интернетом: «Я что-то не замечаю, все летает. Госуслуги или банковские приложения – там еще больше информации снимают, чем MAX»
52 минуты назад
«Матч прошел – сразу вискарика литрушечку, на второй день – пивасик, на третий – отдыхаешь дома. Я так до 40 лет доиграл!» Овчинников о совете Прюдомма
59 минут назад
Товарищеский матч (U21). Россия играет с Узбекистаном в Турции
24 минуты назадLive
Джику о «Спартаке»: «Одно чемпионство за 20 лет – большая проблема. Все знают, что это самый известный клуб в России, нам нужно достичь чего-то большого»
36 минут назад
Авербух о ЧМ-2026: «Мне внутренне эта несправедливость неприятна, что отстранили наших ребят. Поэтому посмотрю только ключевые игры»
сегодня, 14:07
Селюк об экспертах «Матч ТВ»: «Аршавин – единственный, кто говорит, что думает. Мор себя 100 раз запятнал. Обычно там как в басне: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»
сегодня, 13:51
Кафанов о невызове Максименко в сборную: «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много»
сегодня, 13:35
Мовсесьян о «Спартаке» U15 на турнире в Будапеште: «Контакт шел на уровне МИД России и Венгрии. Не исключаю, что выбор клуба связан с Лавровым, подтверждений нет»
сегодня, 13:13
Деограсия про возвращение России: «Я постоянно слышал «в следующем году», через год – снова. Пока им не дали этой возможности, очень жаль»
сегодня, 12:53
Ташуев о гонке в РПЛ: «Краснодар» выглядит целостнее всех, но ему не хватает скамейки. У «Зенита» огромные футбольные и человеческие ресурсы»
сегодня, 12:43
78-летний Ходжсон вернулся в «Бристоль Сити», идущий 16-м в Чемпионшипе. Рой тренировал команду в 1982-м
сегодня, 11:28
Марокканский юрист о презентации трофея Кубка Африки Сенегалом на игре с Перу: «Имеем право обратиться в суд для выдачи ускоренного судебного приказа об изъятии трофея»
сегодня, 11:27
