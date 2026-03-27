  • Газизов про MAX: «А чего за нами следить? Мы говорим о футболе. Чаты «Махачкалы» уже дублируются, со временем все перейдем – дело привычки»
Газизов про MAX: «А чего за нами следить? Мы говорим о футболе. Чаты «Махачкалы» уже дублируются, со временем все перейдем – дело привычки»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что командные чаты появились в мессенджере MAX.

Накануне главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его команда все еще не перенесла чат в российских мессенджер и общается «по старинке».

– У нас есть чаты и по старинке, и какие-то вещи переводим в MAX. Живем согласно трендам, которые задает Российская Федерация.

– «Какие-то вещи переводим» – это про чаты?

– Чаты, личные переписки. Например, я есть в MAXе. Ребята тоже. Я знаю, что некоторые наши внутрикомандные чаты дублируются в этом мессенджере. Со временем все перейдем. Это же дело привычки.

– В команде нет противников установки MAX? Просто многие люди принципиально не устанавливают приложение, потому что боятся, что за ними будут следить.

– Нет. А чего за нами следить? Мы говорим о футболе. Если кому-то интересно, пусть слушают – мы и так все расскажем.

– Дагестан уже давно живет в условиях «белых списков», блокировки разных сервисов. Как вы, футболисты и иностранцы все это воспринимают?

– Мы уже полтора года так живем. Наверное, иностранцы находят альтернативные методы. Я воспринимаю эти условия как данность на сегодняшний день. Сказать, что мне от этого грустно, я не могу.

– Качество вашей жизни от этого стало хуже?

– Моей – нет. Я нахожу альтернативы вещам, которые мне нужны. Мне больше всего интересны спортивные новости: я их нахожу в открытом доступе. Остальное меня мало интересует, – сказал Газизов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
153 комментария
Меня больше поражает, когда говорят "нам нечего скрывать". Ну так не вешайте тогда дома занавески, не уединяйтесь для телефонных и личных разговоров. Делайте всё, всё открыто. Чего скрывать то?🤷🏻 Люди имеют право на личную жизнь вообще или как? И если не хочешь что бы кто-то что-то видел и читал, значит ты априори злоумышленник?
Ответ Красная стрела
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Хорошая попытка, но.... нет. Спасибо.
Комментарий скрыт
А то что эти самые законы специально были придуманы, чтобы на их соблюдение ни одна нормальная компания не пошла бы, не смущает?

Напомнило анекдот, у вас соответствует ему логика:
Однажды в России ,Англии и Франции ввели закон об @н@льном Изн@силовании граждан по субботам. Из за этого Англичане переизбрали Парламент , во Франции начались волнения, приведшие к Революции, а в России граждане стали занимать очередь на изнасилование в Пятницу , что бы пораньше освободиться в Субботу
Неужели никто ещё не пошутил про
Динамо МАХачкала?
МАХскачала
дИнаМО МАХачкала). Они продвигают два мессенджера
Да-да, конечно, в итоге все эти люди пользуются впн для ютуба, телеграма и других сервисов
Призывы перейти на МАХ очень напоминают призывы депутатов пересесть на отечественный автопром. Сами на мерсах ездят и впн у всех, а дурачкам можно привыкнуть
Так скоро они сами начнут барыжить ВПНом и белыми айпишниками. Как у иранских братушек заведено.
Я последние 7 лет ездил на весте св кросс. Месяц назад купил Соренто4.
Хорошая машина, не спорю. Но по весте до сих пор скучаю.
Верой и правдой. Впятером с тещей на рыбалку с ночёвкой с лодкой, палатками и мангалом.
Да и красивая зараза была
Мы люди понявольныя. Нам барин сказал макс, мы ставим и привыкаем. Кхе..
Замысел государства не в том чтобы за всеми следить (хотя не без этого), а в том, чтобы все держали свои мысли при себе. Семь раз подумай - один раз напиши. И не только про войну, но и про футбол тоже (а что, а вдруг - фанайди он же тоже Свыше послан). А когда ты один что-то там себе думаешь - ты и думаешь что ты один такой извращенец. Хотя на самом деле вокруг таких большинство...
Комментарий скрыт
Замысел в том, чтобы пресечь на корню распространение любой неодобряемой информации. Телеграм интересен даже не столько личными чатами, сколько каналами. И властям очень хочется иметь возможность прикрыть любые из них.
Ну, во-первых, личная информация, которую не хочется разглашать, не равно противозаконная. Например, приватные фотографии. Или рабочие моменты. Не хотелось бы, чтобы ушлый фсбэшник организовал торговлю такими данными.
А во-вторых, сейчас многие, возможно, большинство вынуждены использовать VPN. Есть очень серьёзное подозрение, что СКАМ занимается active probing’ом на устройстве пользователя, а помогать РКНу бороться с ВПН совсем не хочется.
Ты никогда не слышал о всплывших историях, как сотрудники АНБ собирали и перепродавали голые или просто красивые фотки рандомных женщин, к чьим смартфонам они имели доступ?
Я уж не говорю о коммерческой тайне.
Или, например, в РФ существует целый рынок "пробива" людей через всевозможные базы, к которым есть доступ у МВД и прочих органов. Им пользуются и мошенники, и конкуренты, и ревнивые жёны/мужья. Страшно подумать, что будет, если к этим базам добавится ещё переписка в основном мессенджере.
Газизов - Мне больше всего интересны спортивные новости : особенно те, которые проходят цензуру и не противоречат «трендам». Всё-таки удобно жить в мире, где нет неудобных вопросов – только футбол, MAX и «белые списки».
Мне больше всего интересны спортивные новости: я их нахожу в открытом доступе. Остальное меня мало интересует...
Ну,действительно,чего за таким следить?
Запускайте спецпроекты, которые увидят миллионы – приходите работать в «Сирену» проджект-менеджером!
