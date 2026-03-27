Газизов про MAX: «А чего за нами следить? Мы говорим о футболе. Чаты «Махачкалы» уже дублируются, со временем все перейдем – дело привычки»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что командные чаты появились в мессенджере MAX.
Накануне главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его команда все еще не перенесла чат в российских мессенджер и общается «по старинке».
– У нас есть чаты и по старинке, и какие-то вещи переводим в MAX. Живем согласно трендам, которые задает Российская Федерация.
– «Какие-то вещи переводим» – это про чаты?
– Чаты, личные переписки. Например, я есть в MAXе. Ребята тоже. Я знаю, что некоторые наши внутрикомандные чаты дублируются в этом мессенджере. Со временем все перейдем. Это же дело привычки.
– В команде нет противников установки MAX? Просто многие люди принципиально не устанавливают приложение, потому что боятся, что за ними будут следить.
– Нет. А чего за нами следить? Мы говорим о футболе. Если кому-то интересно, пусть слушают – мы и так все расскажем.
– Дагестан уже давно живет в условиях «белых списков», блокировки разных сервисов. Как вы, футболисты и иностранцы все это воспринимают?
– Мы уже полтора года так живем. Наверное, иностранцы находят альтернативные методы. Я воспринимаю эти условия как данность на сегодняшний день. Сказать, что мне от этого грустно, я не могу.
– Качество вашей жизни от этого стало хуже?
– Моей – нет. Я нахожу альтернативы вещам, которые мне нужны. Мне больше всего интересны спортивные новости: я их нахожу в открытом доступе. Остальное меня мало интересует, – сказал Газизов.
А во-вторых, сейчас многие, возможно, большинство вынуждены использовать VPN. Есть очень серьёзное подозрение, что СКАМ занимается active probing’ом на устройстве пользователя, а помогать РКНу бороться с ВПН совсем не хочется.
Я уж не говорю о коммерческой тайне.
Или, например, в РФ существует целый рынок "пробива" людей через всевозможные базы, к которым есть доступ у МВД и прочих органов. Им пользуются и мошенники, и конкуренты, и ревнивые жёны/мужья. Страшно подумать, что будет, если к этим базам добавится ещё переписка в основном мессенджере.
Ну,действительно,чего за таким следить?