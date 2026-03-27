Овчинников про интерес «Арсенала»: «Венгеру нужен был сильный второй вратарь, а у меня приключилась стычка с Боровичкой. Ему показали, и он произнес: «Нет, сумасшедших нам не надо»

Овчинников об «Арсенале»: Венгер сказал: «Сумасшедших нам не надо».

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал, как в 2003 году мог перейти в «Арсенал».

– К слову, про «Арсенал». Вы действительно могли там оказаться?

– Да. Это 2003-й, сыграл за сборную мира в Эмиратах. Там ко мне подошел Веа, будущий президент Либерии. Видимо, «Арсенал» его попросил предварительно обсудить. Венгеру нужен был сильный второй вратарь. Возрастной.

– Кого еще рассматривали?

– Они предлагали 11 миллионов за Канисареса , пять за меня и два за Леманна. Потом прошел совет директоров, где выбирали.

А у меня как раз приключилась стычка с Боровичкой , если помните. Венгеру показали этот сюжет, и он произнес: «Нет-нет, сумасшедших нам не надо».

– Своих хватает?

– Вот именно. Взяли Леманна, он еще был вратарем сборной Германии. Стоил в два раза дешевле – и здорово за «Арсенал » играл, как показало время. А я с самого начала уперся: «Не хочу, не поеду».

– Почему?

– Я только-только вернулся в Россию. Вот чем «Порту» отличается от «Арсенала»? Да ничем!

– Может, угнетало, что зовут вторым?

– Нет. Я просто не хотел ехать за границу. Меня и «Фиорентина» приглашала, и «Рейнджерс»...

– Сегодня считаете – правильно сделали?

– Сто процентов! Я тогда сказал – хочу выиграть чемпионат России с «Локомотивом», это мечта всей жизни. Остальное в футболе меня уже не интересует.

– А деньги?

– Не факт, что в Европе условия были бы лучше. Да и не в них дело. Когда вернулся в Россию, сразу сказал – больше никуда не поеду. Не хочу. Я и в «Бенфику»-то не горел желанием переходить.

– Что ж поехали?

– У «Локомотива » были финансовые трудности. Эти деньги помогли продержаться. Даже контракт переподписал – хотя мог уйти в «Бенфику» свободным агентом и дополнительно заработать. Я всегда шел навстречу своему клубу, – сказал Овчинников.