  Овчинников про интерес «Арсенала»: «Венгеру нужен был сильный второй вратарь, а у меня приключилась стычка с Боровичкой. Ему показали, и он произнес: «Нет, сумасшедших нам не надо»
Овчинников про интерес «Арсенала»: «Венгеру нужен был сильный второй вратарь, а у меня приключилась стычка с Боровичкой. Ему показали, и он произнес: «Нет, сумасшедших нам не надо»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал, как в 2003 году мог перейти в «Арсенал». 

К слову, про «Арсенал». Вы действительно могли там оказаться?

– Да. Это 2003-й, сыграл за сборную мира в Эмиратах. Там ко мне подошел Веа, будущий президент Либерии. Видимо, «Арсенал» его попросил предварительно обсудить. Венгеру нужен был сильный второй вратарь. Возрастной.

Кого еще рассматривали?

– Они предлагали 11 миллионов за Канисареса, пять за меня и два за Леманна. Потом прошел совет директоров, где выбирали.

А у меня как раз приключилась стычка с Боровичкой, если помните. Венгеру показали этот сюжет, и он произнес: «Нет-нет, сумасшедших нам не надо».

Своих хватает?

– Вот именно. Взяли Леманна, он еще был вратарем сборной Германии. Стоил в два раза дешевле – и здорово за «Арсенал» играл, как показало время. А я с самого начала уперся: «Не хочу, не поеду».

Почему?

– Я только-только вернулся в Россию. Вот чем «Порту» отличается от «Арсенала»? Да ничем!

Может, угнетало, что зовут вторым?

– Нет. Я просто не хотел ехать за границу. Меня и «Фиорентина» приглашала, и «Рейнджерс»...

Сегодня считаете – правильно сделали?

– Сто процентов! Я тогда сказал – хочу выиграть чемпионат России с «Локомотивом», это мечта всей жизни. Остальное в футболе меня уже не интересует.

А деньги?

– Не факт, что в Европе условия были бы лучше. Да и не в них дело. Когда вернулся в Россию, сразу сказал – больше никуда не поеду. Не хочу. Я и в «Бенфику»-то не горел желанием переходить.

Что ж поехали?

– У «Локомотива» были финансовые трудности. Эти деньги помогли продержаться. Даже контракт переподписал – хотя мог уйти в «Бенфику» свободным агентом и дополнительно заработать. Я всегда шел навстречу своему клубу, – сказал Овчинников. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Если вспомнить, какой мусор стоял тогда на воротах арсенала... Рами шаабан, усатый мешок симэн, маннингер, райт... Овчина бы там сразу стал основным и капитаном команды, ***ть

PS: ещё тедди лукича вспомнил, Господи :))
Ответ Tollie
Ещё какой-то эстонец там играл:)
Ответ Tollie
Мог бы, если б с Венгером не сцепились, за что-нибудь. Шансов на это тоже хватало.
Стычка с Боровичкой - похоже на какой-то комический дуэт
>Нет, сумасшедших нам не надо
>взяли Леманна
отличный план
"Недавно Леманн проник на чужую территорию с бензопилой и уничтожил стойки, поддерживающие крышу нового сооружения."
Ответ Pigmalion
А ещё он отливал во время матча. Прямо за воротами.
Первая тренировка Овчинникова в "Арсенале".Подходит Венгер:
- Дэвид,ты зачем усы сбрил, дурик?
Чем Порту отличается от Арсенала Овчинников узнал как раз, вроде в 2003 как раз играли в группе. Унылейший матч в Черкизове, и в Лондоне Арсенал просто размазал Локомотив
Ответ Marcus-light
А Порту в тот сезон что-нибудь выиграл?
Через несколько лет Венгер зашёл в ютьюб: «Правильно сделали»)
Куртуа и Буффон у него не топы, Порту и Арсенал - одно и тоже. Клоун.
Ответ JuVero
Согласен, победителей ЛЧ не стоит сравнивать с каким-то Арсеналом
Ответ JuVero
Арсенал в тот сезон выдал сезон непобедимых, Порту выиграл ЛЧ
Понятно , что психануть мог да ещё как , но думается это дома ))
А в том , что было много предложений, у меня сомнений нет !
Врать то был от Бога !
Босс тогда знатно психанул. Врезал судье, пытался задушить Боровичку. А вообще был очень грубый матч, Босс был не одинок. Лоськова, Пименова и Сезара надо было удалять за прямые КК, но их пожалели.
Так он же выиграл ЧР в 2002, а стычка с Боровичкой была в 2003. Т.е. дело не в том, что он там с Локо чемпионат хотел выиграть - просто не хотел уезжать
