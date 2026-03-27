Овчинников про интерес «Арсенала»: «Венгеру нужен был сильный второй вратарь, а у меня приключилась стычка с Боровичкой. Ему показали, и он произнес: «Нет, сумасшедших нам не надо»
Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал, как в 2003 году мог перейти в «Арсенал».
– К слову, про «Арсенал». Вы действительно могли там оказаться?
– Да. Это 2003-й, сыграл за сборную мира в Эмиратах. Там ко мне подошел Веа, будущий президент Либерии. Видимо, «Арсенал» его попросил предварительно обсудить. Венгеру нужен был сильный второй вратарь. Возрастной.
– Кого еще рассматривали?
– Они предлагали 11 миллионов за Канисареса, пять за меня и два за Леманна. Потом прошел совет директоров, где выбирали.
А у меня как раз приключилась стычка с Боровичкой, если помните. Венгеру показали этот сюжет, и он произнес: «Нет-нет, сумасшедших нам не надо».
– Своих хватает?
– Вот именно. Взяли Леманна, он еще был вратарем сборной Германии. Стоил в два раза дешевле – и здорово за «Арсенал» играл, как показало время. А я с самого начала уперся: «Не хочу, не поеду».
– Почему?
– Я только-только вернулся в Россию. Вот чем «Порту» отличается от «Арсенала»? Да ничем!
– Может, угнетало, что зовут вторым?
– Нет. Я просто не хотел ехать за границу. Меня и «Фиорентина» приглашала, и «Рейнджерс»...
– Сегодня считаете – правильно сделали?
– Сто процентов! Я тогда сказал – хочу выиграть чемпионат России с «Локомотивом», это мечта всей жизни. Остальное в футболе меня уже не интересует.
– А деньги?
– Не факт, что в Европе условия были бы лучше. Да и не в них дело. Когда вернулся в Россию, сразу сказал – больше никуда не поеду. Не хочу. Я и в «Бенфику»-то не горел желанием переходить.
– Что ж поехали?
– У «Локомотива» были финансовые трудности. Эти деньги помогли продержаться. Даже контракт переподписал – хотя мог уйти в «Бенфику» свободным агентом и дополнительно заработать. Я всегда шел навстречу своему клубу, – сказал Овчинников.
PS: ещё тедди лукича вспомнил, Господи :))
>взяли Леманна
отличный план
"Недавно Леманн проник на чужую территорию с бензопилой и уничтожил стойки, поддерживающие крышу нового сооружения."
- Дэвид,ты зачем усы сбрил, дурик?
А в том , что было много предложений, у меня сомнений нет !
Врать то был от Бога !