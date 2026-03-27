  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Себальос хочет покинуть «Реал» летом, клуб готов отпустить хавбека. «Бетис» – основной претендент на покупку 29-летнего игрока
22

Себальос, скорее всего, покинет «Реал» летом.

Полузащитник «Реала» Дани Себальос решил, что покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как пишет Marca, ситуация достигла точки невозврата в связи с недостатком игрового времени, нестабильностью и травмами футболиста.

Действующий контракт 29-летнего испанца рассчитан до 2027 года. «Мадрид» не собирается отдавать его бесплатно и планирует найти подходящее предложение.

Хавбек по-прежнему считает «Бетис» основным претендентом на трансфер. Однако сделка будет зависеть от финансовых условий, потолка зарплат и готовности «сливочных» договориться о разумной сумме выплаты.

В ближайшем будущем игрок сосредоточен на возвращении к соревнованиям после травмы, полученной в конце февраля. В последние недели Дани начал частичные тренировки в общей группе, но возвращение не гарантирует изменения его роли в команде.

В этом сезоне Дани провел 15 матчей в Ла Лиге, проводя в среднем 31 минуту на поле, и получил 1 желтую карточку.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoДани Себальос
logoЛа Лига
logoЗдоровье
возможные трансферы
logoБетис
logoтравмы
деньги
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хочет? Его уже два года выпроваживают, а он сам не уходит
Ответ Jokeeee2604
Хаби Алонсо его уговорил остаться уже после того, как минувшим летом Фабрицио Романо написал "Here we go". Но у Арбелоа другие планы - предпочитаем игроков академии ;)
Себальос — это тот самый игрок, которого вы забываете в тестах "вспомните игроков Реала, которые выиграли ЛЧ" и т.п.
Не получи он травму с Сосьедадом год назад...
а я хочу себальос... побыстрей
Я не понимаю тех, кто говорит, что ему помешали травмы. Да, последние пару лет может и много травмировался, но изначально было видно, что он тот самый первый парень в деревне. Ему надо в средний клуб, где он будет главной звездой, который играет только в чистых мячах. Он очень ленивый, но при этом у него нет таланта уровня Озила или, скажем, Крооса, чтобы закрыть глаза на его недоработки в обороне. Тот самый Модрич, будучи в разы талантливее него, пашет в обороне до сих пор. Даже сейчас, когда ему за сорок, а в возрасте Себальоса он вовсе был вездесущ. Да что тут говорить, он не смог себя проявить в том самом кризисном Арсенале конца 10-ых. Еще я помню его слова сразу после ухода Зидана о том, что тот его гнобил. Если даже так, это было очень некрасиво, а время показало, что Зидан его гнобил по делу.
в этом сезоне он как то совсем скис,казалось Лука ушел ,в полузащите с травмами проблема ,а он все не играет ,Арбелоа ему и не доверяет особо,весь молодняк до первой команды поднял ,а Дани все сидит.
Потом обратно в «Реал» по проверенной схеме)))
Травмы, к сожалению, ему не дали раскрыться хорошо в Реале, удачи ему.
Если хочет, то должен согласиться на клуб который готов вменяемые деньги предложить. Не знаю на что расчитывает Бетис, давно бы заплатили 10 млн. по рынку, уверен летом будут клубы которые готовы эту сумму выплатить хотя бы с бонусами.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Себальос пропустит месяц из-за травмы икроножной мышцы. Родриго вернется на поле в начале марта
23 февраля, 14:22
Себальос травмировал икроножную мышцу в матче с «Осасуной». Хавбек «Реала» может пропустить несколько недель
22 февраля, 12:07
Себальос хочет вернуться в «Бетис» и сообщил об этом клубу. Севильянцы не готовы платить 10-12 млн евро за хавбека «Реала», приоритет – подписание Антони и оборонительного полузащитника (COPE)
27 августа 2025, 21:03
Себальос отказался переходить в «Марсель». «Реал» был готов отдать хавбека в аренду с обязательным выкупом за 11+4 млн евро (As)
27 августа 2025, 13:17
Рекомендуем
Главные новости
Вспоминаем легенд: чемпионский «Ювентус» 2010-х и «Реал» 2000-х. Назовете игроков тех времен?
35 секунд назадТесты и игры
В честь Месси назвали трибуну на новом стадионе «Интер Майами» – это первый случай в истории спорта для действующего игрока
12 минут назадВидео
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 13:40
Колосков о женщинах на ВАР: «Это от лукавого – то главными арбитрами их сделаем, то на ВАР посадим, все от фонаря. Там есть четкие критерии, и неважно: женщина, мужчина или кто-то средний»
15 минут назад
Товарищеские матчи. Иран уступил Нигерии в Турции, Англия примет Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
25 минут назад
Точилин о сборной России: «Однозначно наше поколение было сильнее. Тогда после 1-2 хороших матчей не вызывали, нужно было доказывать на длительной дистанции»
29 минут назад
Булыкин о проблемах с интернетом: «Я что-то не замечаю, все летает. Госуслуги или банковские приложения – там еще больше информации снимают, чем MAX»
43 минуты назад
«Матч прошел – сразу вискарика литрушечку, на второй день – пивасик, на третий – отдыхаешь дома. Я так до 40 лет доиграл!» Овчинников о совете Прюдомма
50 минут назад
Мостовой о российских игроках: «Как условный Соболев поедет в Европу, когда за его зарплату в «Зените» играют в «Барселоне» и «Реале»? Никто ему таких денег там не даст»
сегодня, 13:55
Монсон про 285 млн рублей в год у Семака: «Мне это не нравится, но такова система. Люди с такими зарплатами должны отчислять 5-10% на детско-юношеский спорт»
сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Ванья Дркушич: «Петербург – столица российского футбола. Посмотрите, сколько раз подряд «Зенит» становился чемпионом в последние годы»
4 минуты назад
Товарищеский матч (U21). Россия играет с Узбекистаном в Турции
15 минут назадLive
Джику о «Спартаке»: «Одно чемпионство за 20 лет – большая проблема. Все знают, что это самый известный клуб в России, нам нужно достичь чего-то большого»
27 минут назад
Каземиро о Неймаре: «Он с Роналду и Месси в топ-3 моего поколения – один из лучших в мире, когда готов. Его качества неоспоримы для любой сборной»
38 минут назад
Авербух о ЧМ-2026: «Мне внутренне эта несправедливость неприятна, что отстранили наших ребят. Поэтому посмотрю только ключевые игры»
53 минуты назад
Селюк об экспертах «Матч ТВ»: «Аршавин – единственный, кто говорит, что думает. Мор себя 100 раз запятнал. Обычно там как в басне: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»
сегодня, 13:51
Кафанов о невызове Максименко в сборную: «Спартак» в четырех матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много»
сегодня, 13:35
Мовсесьян о «Спартаке» U15 на турнире в Будапеште: «Контакт шел на уровне МИД России и Венгрии. Не исключаю, что выбор клуба связан с Лавровым, подтверждений нет»
сегодня, 13:13
Деограсия про возвращение России: «Я постоянно слышал «в следующем году», через год – снова. Пока им не дали этой возможности, очень жаль»
сегодня, 12:53
Ташуев о гонке в РПЛ: «Краснодар» выглядит целостнее всех, но ему не хватает скамейки. У «Зенита» огромные футбольные и человеческие ресурсы»
сегодня, 12:43
Рекомендуем