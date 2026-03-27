  Магат о Нойере: «Он в одном ряду с Месси и Роналду на своей позиции. 30 млн евро за Мануэля – подарок для «Баварии». Сегодня он стоил бы 150 млн»
18

Магат о Нойере: «Он в одном ряду с Месси и Роналду на своей позиции. 30 млн евро за Мануэля – подарок для «Баварии». Сегодня он стоил бы 150 млн»

Магат о Нойере: ставлю его в один ряд с Месси и Роналду на своей позиции.

Бывший главный тренер «Баварии» и «Шальке» Феликс Магат высказался о Мануэле Нойере

Голкиперу «Баварии» сегодня исполнилось 40 лет. 

«Что касается выступлений Мануэля, его значимости для «Баварии» и сборной Германии, а также его достижений, я ставлю его в один ряд с Месси и Криштиану Роналду на своей позиции.

Оглядываясь назад, эта цена (30 млн евро, которые «Бавария» заплатила «Шальке» – Спортс’‘) была не просто выгодной – это был подарок! «Бавария» получила вратаря мирового класса на 15 лет.

Сегодня Мануэль в своей тогдашней лучшей форме стоил бы примерно 150 миллионов евро! К его 40-летию я желаю ему всего наилучшего в принятии решения о будущем, которое сделает его счастливым. Я думаю, он должен сам решить, хочет ли продолжать играть в «Баварии» или нет.

Чтобы принять правильное решение, ему нужно ответить себе на вопросы: достаточно ли его тело еще в форме и сохраняется ли у него мотивация? Со стороны я бы сказал, что у него еще есть силы, чтобы продолжать. И мой совет – максимально использовать это как можно дольше, то есть пока не завершать карьеру», – сказал Магат в интервью Bild.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
как и Кроос за 30 млн Реалу
как и Кроос за 30 млн Реалу
Там год контракта оставался. Поэтому нормальная сумма для «эпохи» до прецедента с Азаром.
Ну нойер не в прайме переходил в баварию, он был очень хорош, но на свой уровень вышел спустя пару лет после перехода
Много разговоров, а играет то он сколько последние лет 10?! Его нет. Как Файзулин
100%, если Месси и Роналду лучшие атакующие игроки, Ману лучший вратарь своего поколения
Нойер и как вратарь топовый и что важнее он изменил представление о вратарях как о деревяшках с которыми "лучше в аут чем отдать вратарю"
Могу ошибаться, но думаю что именно в его время и после его расцвета появилось устойчивое понятие "вратарь-чистильщик" +это всегда лишняя опция при контроле мяча защитниками.
Банальные вещи я сказал,но тем не менее..
И я про 21 век. Может раньше такие и были, я ещё маленький был:)
Нойер и как вратарь топовый и что важнее он изменил представление о вратарях как о деревяшках с которыми "лучше в аут чем отдать вратарю" Могу ошибаться, но думаю что именно в его время и после его расцвета появилось устойчивое понятие "вратарь-чистильщик" +это всегда лишняя опция при контроле мяча защитниками. Банальные вещи я сказал,но тем не менее.. И я про 21 век. Может раньше такие и были, я ещё маленький был:)
Вальдес, но высоко он так не играл, да.
Нойер и как вратарь топовый и что важнее он изменил представление о вратарях как о деревяшках с которыми "лучше в аут чем отдать вратарю" Могу ошибаться, но думаю что именно в его время и после его расцвета появилось устойчивое понятие "вратарь-чистильщик" +это всегда лишняя опция при контроле мяча защитниками. Банальные вещи я сказал,но тем не менее.. И я про 21 век. Может раньше такие и были, я ещё маленький был:)
Всё так. База
Один из, но только один из. Нойера сильно превозносят лишь из-за того, что он часто из штрафной выбегал. Не факт, что это реально нужно!
Помню, как Нойер получил желтую карточку за игру рукой в центре поля.
