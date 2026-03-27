Магат о Нойере: «Он в одном ряду с Месси и Роналду на своей позиции. 30 млн евро за Мануэля – подарок для «Баварии». Сегодня он стоил бы 150 млн»

Магат о Нойере: ставлю его в один ряд с Месси и Роналду на своей позиции.

Бывший главный тренер «Баварии» и «Шальке» Феликс Магат высказался о Мануэле Нойере .

Голкиперу «Баварии» сегодня исполнилось 40 лет.

«Что касается выступлений Мануэля, его значимости для «Баварии» и сборной Германии, а также его достижений, я ставлю его в один ряд с Месси и Криштиану Роналду на своей позиции.

Оглядываясь назад, эта цена (30 млн евро, которые «Бавария» заплатила «Шальке » – Спортс’‘) была не просто выгодной – это был подарок! «Бавария» получила вратаря мирового класса на 15 лет.

Сегодня Мануэль в своей тогдашней лучшей форме стоил бы примерно 150 миллионов евро! К его 40-летию я желаю ему всего наилучшего в принятии решения о будущем, которое сделает его счастливым. Я думаю, он должен сам решить, хочет ли продолжать играть в «Баварии» или нет.

Чтобы принять правильное решение, ему нужно ответить себе на вопросы: достаточно ли его тело еще в форме и сохраняется ли у него мотивация? Со стороны я бы сказал, что у него еще есть силы, чтобы продолжать. И мой совет – максимально использовать это как можно дольше, то есть пока не завершать карьеру», – сказал Магат в интервью Bild.