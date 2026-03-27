  • Замгенсека УЕФА Маркетти о ВАР: «Основная функция – предотвращать явные ошибки, он не должен вмешиваться везде. Технологии помогают, но решения всегда принимает судья»
Замгенсека УЕФА Маркетти о ВАР: «Основная функция – предотвращать явные ошибки, он не должен вмешиваться везде. Технологии помогают, но решения всегда принимает судья»

Замгенсека УЕФА о ВАР: технологии должны помогать, но решение принимает арбитр.

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти высказался о роли ВАР в современном футболе.

«Думать, что в высокотехнологичном мире футбол может обойтись без технологий, очевидно, немыслимо. Поэтому технологии должны служить футболу, и это уже происходит сегодня.

ВАР – наиболее наглядный пример помощи, которую технологии оказывают футболу. Они помогают судьям, но поднимается важный вопрос. Технологии должны служить футболу, а не наоборот.

Это основная функция ВАР: предотвращать очевидные и явные ошибки, и мы не должны об этом забывать. Потому что, думая, что ВАР должен вмешиваться везде, мы ставим под угрозу саму игру, которая и делает этот вид спорта таким прекрасным.

Вот почему я считаю, что ясность и очевидность – это основы ВАР. Если, как вы говорите, на принятие решения требуется от трех до четырех минут, причем это решение может быть субъективным и спорным, то оно не является ясным и очевидным. В этом случае решение, принятое на поле, остается в силе. Потому что, в конечном счете, не будем забывать, что решения всегда принимает судья, с использованием ВАР или без него. Поэтому даже с помощью ВАР именно главный арбитр должен решить, было ли то, что он просмотрел, явной ошибкой или нет», – заявил Маркетти.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
Джорджо Маркетти
В РПЛ помощник №1 — это не ВАР, а комментаторы «Матч ТВ», которые диктуют судье, что видеть и как думать. «Ой, там рука? Нет, не заметили. А вот здесь — давайте посмотрим ещё раз… и ещё». Футбол? Нет, шоу для рейтингов.
Ответ профессор Лебединский
В РПЛ помощник №1 — это не ВАР, а комментаторы «Матч ТВ», которые диктуют судье, что видеть и как думать. «Ой, там рука? Нет, не заметили. А вот здесь — давайте посмотрим ещё раз… и ещё». Футбол? Нет, шоу для рейтингов.
В этом есть малая доля правды...
Бо́льшая проблема, что они такими своими "комментариями" настраивают болел разных команд против друг друга и против судей.
И что "школьники" заменяют знание правил вот этими "комментариями"...
И уж точно, ВАР не должен провоцировать явные ошибки как матч Зенита с Махачкалой
Попробуйте авто с автопилотом, найдете ответы на все вопросы
