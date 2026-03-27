Замгенсека УЕФА Маркетти о ВАР: «Основная функция – предотвращать явные ошибки, он не должен вмешиваться везде. Технологии помогают, но решения всегда принимает судья»

Замгенсека УЕФА о ВАР: технологии должны помогать, но решение принимает арбитр.

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти высказался о роли ВАР в современном футболе.

«Думать, что в высокотехнологичном мире футбол может обойтись без технологий, очевидно, немыслимо. Поэтому технологии должны служить футболу, и это уже происходит сегодня.

ВАР – наиболее наглядный пример помощи, которую технологии оказывают футболу. Они помогают судьям, но поднимается важный вопрос. Технологии должны служить футболу, а не наоборот.

Это основная функция ВАР: предотвращать очевидные и явные ошибки, и мы не должны об этом забывать. Потому что, думая, что ВАР должен вмешиваться везде, мы ставим под угрозу саму игру, которая и делает этот вид спорта таким прекрасным.

Вот почему я считаю, что ясность и очевидность – это основы ВАР. Если, как вы говорите, на принятие решения требуется от трех до четырех минут, причем это решение может быть субъективным и спорным, то оно не является ясным и очевидным. В этом случае решение, принятое на поле, остается в силе. Потому что, в конечном счете, не будем забывать, что решения всегда принимает судья, с использованием ВАР или без него. Поэтому даже с помощью ВАР именно главный арбитр должен решить, было ли то, что он просмотрел, явной ошибкой или нет», – заявил Маркетти.