78-летний Ходжсон вернулся в «Бристоль Сити», идущий 16-м в Чемпионшипе. Рой тренировал команду в 1982-м

«Бристоль Сити» объявил о назначении 78-летнего Роя Ходжсона главным тренером команды до конца сезона.
Ранее клуб освободил Герхарда Штрубера от этой должности. Команда занимает 16-е место в Чемпионшипе.
Последней местом работы Ходжсона был «Кристал Пэлас», который он покинул в 2024 году. Он уже возглавлял «Бристоль» в 1982 году. Также за свою карьеру Ходжсон тренировал «Ливерпуль», «Интер» и сборную Англии.
«У меня состоялись отличные переговоры с советом директоров, и я очень рад возможности помочь команде до конца сезона. Мы сразу приступим к работе и постараемся показать позитивный результат в Страстную пятницу», – сказал Ходжсон.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Бристоль Сити»
Пожалуй, одного "воодушевления" будет маловато...