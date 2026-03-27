78-летний Ходжсон вернулся в «Бристоль Сити», идущий 16-м в Чемпионшипе. Рой тренировал команду в 1982-м

78-летний Ходжсон возглавил «Бристоль Сити».

«Бристоль Сити» объявил о назначении 78-летнего Роя Ходжсона главным тренером команды до конца сезона.

Ранее клуб освободил Герхарда Штрубера от этой должности. Команда занимает 16-е место в Чемпионшипе.

Последней местом работы Ходжсона был «Кристал Пэлас», который он покинул в 2024 году. Он уже возглавлял «Бристоль» в 1982 году. Также за свою карьеру Ходжсон тренировал «Ливерпуль», «Интер» и сборную Англии. 

«У меня состоялись отличные переговоры с советом директоров, и я очень рад возможности помочь команде до конца сезона. Мы сразу приступим к работе и постараемся показать позитивный результат в Страстную пятницу», – сказал Ходжсон. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Бристоль Сити»
Не стареют душой ветераны
Рой: ты так же прекрасна как тогда
Удачи Рою! Не забудем «Фулхэм» в Лиге Европы УЕФА.
Кто там у Бристоля лучший бомбардир? Пусть начинает отрабатывать угловые :))
78 лет... 7 игр осталось... 2 года без работы... 6 матчей без побед...
Пожалуй, одного "воодушевления" будет маловато...
