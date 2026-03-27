  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Марокканский юрист о презентации трофея Кубка Африки Сенегалом на игре с Перу: «Имеем право обратиться в суд для выдачи ускоренного судебного приказа об изъятии трофея»
6

Марокканский юрист угрожает Сенегалу изъятием трофея Кубка Африки.

Марокканский юрист Мурад Элажути объявил, что направил официальное уведомление стадиону «Стад де Франс» относительно презентации Кубка Африки в рамках матча между Сенегалом и Перу.

Ранее Сенегал объявил, что представит чемпионский трофей на стадионе перед субботней товарищеской игрой.

Напомним, Сенегальская футбольная федерация (FSF) подала апелляцию в CAS на решение о лишении национальной сборной титула чемпиона Кубка Африки. Конфедерация африканского футбола (CAF) прежде удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

«Сегодня утром мы направили два официальных уведомления управляющей компании «Стад де Франс» и группе GL Events. Участвуя в церемонии, посвященной отозванному титулу, эти организации берут на себя прямую ответственность.

Окончательным решением, вынесенным 17 марта 2026 года, Апелляционный совет CAF восстановил титул за Марокко. В отсутствие отлагательного решения Спортивного арбитражного суда (САS) демонстрация этого трофея представляет собой узурпацию права собственности и явное незаконное нарушение (статья 835 Гражданского процессуального кодекса). Проведение мероприятия повлечет за собой судебное разбирательство о возмещении ущерба на основании статьи 1240 Гражданского кодекса (деликатная ответственность).

Мы оставляем за собой право обратиться в суд с ходатайством о выдаче ускоренного судебного приказа о судебном изъятии трофея (статья 1961 Гражданского кодекса). В отсутствие договорного или юридического права собственности предмет спора должен быть передан под опеку судебного пристава», – заявил Элажути в своем аккаунте в X.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoКубок Африки
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
товарищеские матчи (сборные)
Конфедерация африканского футбола
logoCAS
logoстад де Франс
logoСборная Перу по футболу
Политика
соцсети
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
отсутствующую совесть трофей не заменит
"Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там вам помогут." (с)
Ну все теперь Стад же Франс арестуют если он поедет в Морокко.
Там уже капитан сборной Хакими публично отказался от такой победы
Читайте новости футбола в любимой соцсети
