Марокканский юрист о презентации трофея Кубка Африки Сенегалом на игре с Перу: «Имеем право обратиться в суд для выдачи ускоренного судебного приказа об изъятии трофея»

Марокканский юрист угрожает Сенегалу изъятием трофея Кубка Африки.

Марокканский юрист Мурад Элажути объявил, что направил официальное уведомление стадиону «Стад де Франс» относительно презентации Кубка Африки в рамках матча между Сенегалом и Перу.

Ранее Сенегал объявил, что представит чемпионский трофей на стадионе перед субботней товарищеской игрой.

Напомним, Сенегальская футбольная федерация (FSF) подала апелляцию в CAS на решение о лишении национальной сборной титула чемпиона Кубка Африки. Конфедерация африканского футбола (CAF) прежде удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

«Сегодня утром мы направили два официальных уведомления управляющей компании «Стад де Франс» и группе GL Events. Участвуя в церемонии, посвященной отозванному титулу, эти организации берут на себя прямую ответственность.

Окончательным решением, вынесенным 17 марта 2026 года, Апелляционный совет CAF восстановил титул за Марокко. В отсутствие отлагательного решения Спортивного арбитражного суда (САS) демонстрация этого трофея представляет собой узурпацию права собственности и явное незаконное нарушение (статья 835 Гражданского процессуального кодекса). Проведение мероприятия повлечет за собой судебное разбирательство о возмещении ущерба на основании статьи 1240 Гражданского кодекса (деликатная ответственность).

Мы оставляем за собой право обратиться в суд с ходатайством о выдаче ускоренного судебного приказа о судебном изъятии трофея (статья 1961 Гражданского кодекса). В отсутствие договорного или юридического права собственности предмет спора должен быть передан под опеку судебного пристава», – заявил Элажути в своем аккаунте в X.