Деограсия о России: «Я гулял один по городу, и никогда не возникало проблем. Была бы возможность, я бы вернулся. РПЛ – малоизвестная лига, но там отличный уровень и хорошие игроки»

Деограсия о России: я гулял один по городу, и никогда не возникало проблем.

Бывший тренер «Оренбурга » Давид Деограсия поделился воспоминаниями о России.

«Я выходил прогуляться по городу один, и никогда не возникало никаких проблем. Обычная жизнь, люди на улицах. Если бы у меня была возможность, я бы вернулся. Я уехал счастливым.

Это малоизвестная лига, потому что ей уделяется немного внимания в СМИ, но с точки зрения конкуренции и организации она на отличном уровне. Если бы люди ее смотрели, они были бы удивлены.

Там есть очень хорошие игроки, которых я хотел бы увидеть в других лигах. Батраков из «Локомотива », Педро из «Зенита », Сперцян из «Краснодара ». Жозе Моуринью хотел видеть Кисляка в «Фенербахче».

Есть игроки, которые зарабатывают настолько много, что их трудно переманить. Я знаю, что испанские клубы пытались подписать полузащитника «Спартака», но не смогли его позволить.

Я бы приглашал игроков из России, потому что я там работал. Когда ты знаешь продукт, ты ему доверяешь. Это профессионалы, трудолюбивые, уважительные. Но отсутствие европейского опыта меняет ситуацию. Они не сталкивались с соперниками высшего уровня, и это имеет значение», – сказал Деограсия в интервью As.