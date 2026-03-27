  • Агент Тюкавина: «Костя – настоящий рыбак. Самый крупный улов был на Мальдивах – тихоокеанский парусник около 50 кг»
Агент Тюкавина: «Костя – настоящий рыбак. Самый крупный улов был на Мальдивах – тихоокеанский парусник около 50 кг»

Агент Тюкавина: он настоящий рыбак, поймал парусника под 50 кг на Мальдивах.

Алексей Сафонов, агент Константина Тюкавина, назвал форварда «Динамо» настоящим рыбаком.

Ранее Тюкавин выложил видео, в котором на сборах национальной команды вместе с Матвеем Кисляком рыбачат на пруду на территории базы «Краснодара».

«Я видел это видео, но пока не спросил у Костика, поймал ли он что-то или нет.

Костя – настоящий рыбак, всегда во время отпуска он на неделю с палаткой уезжает рыбачить, где-то в районе Нижнего Новгорода останавливаются.

Его самый крупный улов был на Мальдивах: он поймал тихоокеанского парусника, вроде бы около 50 килограмм», – отметил Сафонов.

Нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Воробьев ранее сказал про Тюкавина: «Костя еще слабенький в рыбалочке».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Рыбаки любят заливать конечно. Я как-то североатлантическую яхту около 5000 кг поймал на мормышку
Рыбаки любят заливать конечно. Я как-то североатлантическую яхту около 5000 кг поймал на мормышку
Верю. А я шестерку-классику разогнал на трассе до 350 км/ч... Правда, кроме меня этого никто не видел
Верю. А я шестерку-классику разогнал на трассе до 350 км/ч... Правда, кроме меня этого никто не видел
Я видел, когда на Оке обгонял тебя)
Муж возвращается с рыбалки.
— Как удачно, дорогой?
— Нормально, месяц не будем покупать рыбу.
— Неужели сома поймал?
— Да не-е… Зарплату пропил.
Муж возвращается с рыбалки. — Как удачно, дорогой? — Нормально, месяц не будем покупать рыбу. — Неужели сома поймал? — Да не-е… Зарплату пропил.
- Поехали с нами на рыбалку?
- Да ну, я рыбачить не умею.
- А что там уметь? Наливай да пей!
Муж возвращается с рыбалки. — Как удачно, дорогой? — Нормально, месяц не будем покупать рыбу. — Неужели сома поймал? — Да не-е… Зарплату пропил.
А если ещё и трипер?
Рыбацкие истории для нашего дельфинария
Опять футбольные новости на моем любимом сайте про рыбалку
А вы бывали на Таити? Не были мы ни в какой Таити.
Особенности национальной рыбалки на Мальдивах
Ответ Алексей Мишин
Особенности национальной рыбалки на Мальдивах
Мальдивская рыбалка это отдельный вид искусства.

Пассажир приходит на яхту, пару часов едет до места. Ему наживляют приманку на уже закреплённые удочки, забрасывают и плывут пока не клюнет. Пассажир вытягивает пойманную рыбу... если сможет. Если нет, команда и это делает за него... Настоящий рыбак! ))
шаланды полные кефали...
Покатушки с удочкой на Мальдивах это не рыбалка.
"Да что там Тюкавин, Воробьев" , сказал Иваныч ,выгружая ящики с динамитом на берег реки.
Во заливает ))) Костя сам то сколько весит ?)))
