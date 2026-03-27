Агент Тюкавина: «Костя – настоящий рыбак. Самый крупный улов был на Мальдивах – тихоокеанский парусник около 50 кг»

Агент Тюкавина: он настоящий рыбак, поймал парусника под 50 кг на Мальдивах.

Алексей Сафонов , агент Константина Тюкавина , назвал форварда «Динамо » настоящим рыбаком.

Ранее Тюкавин выложил видео , в котором на сборах национальной команды вместе с Матвеем Кисляком рыбачат на пруду на территории базы «Краснодара».

«Я видел это видео, но пока не спросил у Костика, поймал ли он что-то или нет.

Костя – настоящий рыбак, всегда во время отпуска он на неделю с палаткой уезжает рыбачить, где-то в районе Нижнего Новгорода останавливаются.

Его самый крупный улов был на Мальдивах: он поймал тихоокеанского парусника, вроде бы около 50 килограмм», – отметил Сафонов.

Нападающий сборной России и «Локомотива » Дмитрий Воробьев ранее сказал про Тюкавина: «Костя еще слабенький в рыбалочке» .