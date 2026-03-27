  • «Барсе» нравится вингер «Осасуны» Муньос. У «Реала» есть приоритетное право выкупа и 50% от суммы перепродажи игрока
«Барсе» нравится вингер «Осасуны» Муньос. У «Реала» есть приоритетное право выкупа и 50% от суммы перепродажи игрока

«Барсе» интересен экс-игрок «Реала» Муньос.

«Барселона» высоко оценивает вингера «Осасуны» Виктора Муньоса, сообщает El Chiringuito. 

Футболист перешел в памплонский клуб из «Реала» летом прошлого года за 5 млн евро. При этом «сливочные» сохранили за собой 50% от будущей продажи, а также приоритетное право на выкуп игрока в течение ближайших трех лет за 8, 9 и 10 миллионов евро соответственно, утверждает Diario Sport. 

Помимо этого, сумма отступных 22-летнего футболиста составляет 40 миллионов евро, что также проблематично для каталонцев. 

Отметим, что Виктор был в системе «Барселоны» с 2014 по 2017 год, а в «Мадриде» – с 2021-го по 2025-й.

В текущем сезоне Ла Лиги Муньос забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 29 матчах. Его подробная статистика – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito
Ну такая сумма для игрока ротации бред полный. Не нужен он Барсе
