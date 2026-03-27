«Барсе» нравится вингер «Осасуны» Муньос. У «Реала» есть приоритетное право выкупа и 50% от суммы перепродажи игрока

«Барсе» интересен экс-игрок «Реала» Муньос.

«Барселона » высоко оценивает вингера «Осасуны» Виктора Муньоса , сообщает El Chiringuito.

Футболист перешел в памплонский клуб из «Реала » летом прошлого года за 5 млн евро. При этом «сливочные» сохранили за собой 50% от будущей продажи, а также приоритетное право на выкуп игрока в течение ближайших трех лет за 8, 9 и 10 миллионов евро соответственно, утверждает Diario Sport.

Помимо этого, сумма отступных 22-летнего футболиста составляет 40 миллионов евро, что также проблематично для каталонцев.

Отметим, что Виктор был в системе «Барселоны» с 2014 по 2017 год, а в «Мадриде» – с 2021-го по 2025-й.

В текущем сезоне Ла Лиги Муньос забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 29 матчах.