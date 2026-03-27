Скалони о вызове Престианни после скандала с Винисиусом: «Мы не говорили об этом. Джанлука хорошо проявляет себя и может помочь Аргентине»

Скалони о Престианни: не говорили о Винисиусе, Джанлука может помочь сборной.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не обсуждал с Джанлукой Престианни инцидент с участием Винисиуса Жуниора .

Форвард «Бенфики» был вызван в национальную команду в момент ожидания завершения расследования УЕФА по инциденту в матче Лиги чемпионов с «Реалом » (0:1). Бразильский вингер «сливочных» обвинил аргентинца в том, что тот назвал его «обезьяной».

«Мы не говорили о том, что произошло. Не мне обсуждать это с ним.

Я вижу, что он хорошо себя проявляет. Он может нам помочь. Он играет справа, но может и слева. Это хороший вариант. Мы дадим ему шансы сыграть и показать себя», – сказал Скалони на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Мавритании.