Скалони о вызове Престианни после скандала с Винисиусом: «Мы не говорили об этом. Джанлука хорошо проявляет себя и может помочь Аргентине»
Скалони о Престианни: не говорили о Винисиусе, Джанлука может помочь сборной.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не обсуждал с Джанлукой Престианни инцидент с участием Винисиуса Жуниора.
Форвард «Бенфики» был вызван в национальную команду в момент ожидания завершения расследования УЕФА по инциденту в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1). Бразильский вингер «сливочных» обвинил аргентинца в том, что тот назвал его «обезьяной».
«Мы не говорили о том, что произошло. Не мне обсуждать это с ним.
Я вижу, что он хорошо себя проявляет. Он может нам помочь. Он играет справа, но может и слева. Это хороший вариант. Мы дадим ему шансы сыграть и показать себя», – сказал Скалони на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Мавритании.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: O Jogo
Ну что, ему теперь страдать всю жизнь за то, что Мавра назвал мавром
