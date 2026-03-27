  • Скалони о вызове Престианни после скандала с Винисиусом: «Мы не говорили об этом. Джанлука хорошо проявляет себя и может помочь Аргентине»
Скалони о вызове Престианни после скандала с Винисиусом: «Мы не говорили об этом. Джанлука хорошо проявляет себя и может помочь Аргентине»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не обсуждал с Джанлукой Престианни инцидент с участием Винисиуса Жуниора.

Форвард «Бенфики» был вызван в национальную команду в момент ожидания завершения расследования УЕФА по инциденту в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1). Бразильский вингер «сливочных» обвинил аргентинца в том, что тот назвал его «обезьяной».

«Мы не говорили о том, что произошло. Не мне обсуждать это с ним.

Я вижу, что он хорошо себя проявляет. Он может нам помочь. Он играет справа, но может и слева. Это хороший вариант. Мы дадим ему шансы сыграть и показать себя», – сказал Скалони на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Мавритании.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: O Jogo
2 комментария
Ну что, ему теперь страдать всю жизнь за то, что Мавра назвал мавром
Материалы по теме
Хасселбайнк о реакции Моуринью на скандал с Винисиусом: «Чертов лицемер. Он должен был спросить своего игрока, что тот сказал. Как должны чувствовать себя темнокожие игроки «Бенфики»?»
9 марта, 11:34
Хасселбайнк о Престианни: «Вы не будете прикрывать рот, чтобы сказать: «Винисиус, ты великолепный игрок, можно мне твою футболку?». Он сказал что-то спорное, но мы не можем это доказать»
9 марта, 08:30
Моуринью о Престианни и Винисиусе: «Карьера Джанлуки в «Бенфике» закончится, если он виноват. Но я не невежда и исхожу из презумпции невиновности. Я занял правильную позицию»
1 марта, 12:21
Луизао об инциденте с Винисиусом: «Бенфика» не заинтересована в расследовании, пытается дискредитировать жертву. Мы переживаем моральный кризис. Расизм – это бич, а не мнение»
27 февраля, 20:21
