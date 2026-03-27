ЦСКА может подписать Пестрякова из «Акрона» летом благодаря связям с агентом Андреевым. Клуб предлагал 5+1 млн евро за хавбека в прошлом году (Legalbet)

ЦСКА намерен подписать Пестрякова из «Акрона» летом.

ЦСКА готовит новую попытку трансфера полузащитника «Акрона » Дмитрия Пестрякова в летнее окно, сообщает Legalbet.

Сделка стала возможной благодаря укрепившимся отношениям клуба с агентом 19-летнего футболиста Павлом Андреевым. В прошлом году «Акрон» отклонил предложение ЦСКА в размере 5+1 млн евро за Пестрякова.

Интерес к хавбеку также проявляли «Спартак» и «Зенит». Отступных в контракте Пестрякова нет, его контракт с тольяттинским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Пестряков сыграл 21 матч, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.