  • ЦСКА может подписать Пестрякова из «Акрона» летом благодаря связям с агентом Андреевым. Клуб предлагал 5+1 млн евро за хавбека в прошлом году (Legalbet)
ЦСКА может подписать Пестрякова из «Акрона» летом благодаря связям с агентом Андреевым. Клуб предлагал 5+1 млн евро за хавбека в прошлом году (Legalbet)

ЦСКА намерен подписать Пестрякова из «Акрона» летом.

ЦСКА готовит новую попытку трансфера полузащитника «Акрона» Дмитрия Пестрякова в летнее окно, сообщает Legalbet. 

Сделка стала возможной благодаря укрепившимся отношениям клуба с агентом 19-летнего футболиста Павлом Андреевым. В прошлом году «Акрон» отклонил предложение ЦСКА в размере 5+1 млн евро за Пестрякова.

Интерес к хавбеку также проявляли «Спартак» и «Зенит». Отступных в контракте Пестрякова нет, его контракт с тольяттинским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Пестряков сыграл 21 матч, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Павел Андреев
Дмитрий Пестряков
Для ограничившего возможность отвечать ему пользователя SMART: Как здорово, что игроков в России можно покупать за 50 тысяч рублей. И если у кого-то нет российского паспорта, просто сделать им его за "выдающиеся" достижения)
Ответ Aleksey Yashin
Для ограничившего возможность отвечать ему пользователя SMART: Как здорово, что игроков в России можно покупать за 50 тысяч рублей. И если у кого-то нет российского паспорта, просто сделать им его за "выдающиеся" достижения)
Комментарий скрыт
Ответ La Crosse Bobcats
Комментарий скрыт
Из всех легов, кому давали паспорт, Марио принес больше всего пользы сборной.
Если кому и давать - то таким, как он.
Ответ Александр Мальков_1116699850
Верните Мойзеса в основу
Вернут, когда в себя придет.
Ответ Александр Мальков_1116699850
Верните Мойзеса в основу
Мойзес ты?
Нам только еще одного мипа не хватает.
Буду рад видеть его в топ команде. Но Акрону без него будет тяжело, один из самых талантливых молодых россиян
Не знаю нужен ли он уже понакупили игроков а толку мало. пять проигрышей в ряд.
А без связей с агентом прям никак не смогли бы? Дичь какая-то.
Мда. Закупка отечественного ( и не только) дерева продолжается.
Прошел месяц после бурных ожиданий от зимних покупок, но эти игрушки уже надоели. Не беда, у коняшек новая радость
Наши парни в деле: сборная России бьется с Никарагуа. Ставьте и забирайте фрибет 7777 рублей от Лиги Ставок!
сегодня, 10:00Промо
