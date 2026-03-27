Буффон о Нойере: «Он произвел на меня большое впечатление в нашем первом матче. Сможет играть еще 5 лет, не надо торопиться с решением»

Буффон о Нойере: он может играть еще 5 лет, надо принять верное решение.

Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о голкипере «Баварии» Мануэле Нойере .

«Я впервые обратил на него внимание в 2011 году, когда он играл за «Шальке » на «Сан-Сиро ». У него было отличное телосложение, внушительная поза, и он казался очень мотивированным. Немного похожим на меня в начале моей карьеры в «Парме». Мне понравился его настрой, у него было именно то, что нужно: много энергии и уверенности в себе, иногда граничащей с эйфорией, когда он выходил из ворот – но это часть молодости.

Позже я впервые сыграл против него в товарищеском матче между Германией и Италией. Мне было очень любопытно увидеть его игру собственными глазами. Он мне понравился и произвел на меня большое впечатление.

На чемпионате мира 2014 года он произвел впечатление вратаря, который понимает игру. Он знал, что произойдет, он взаимодействовал с командой. Своим чувством времени, силой и замечательным характером он доказал, что он – будущее этой позиции.

Думаю, он сможет продолжать еще пять лет [смеется]. Нет, шутки в сторону, ему следует остановиться, когда он посчитает, что настало подходящее время. От всего сердца желаю ему всего наилучшего и поздравляю его с карьерой на самом высоком уровне.

И я хотел бы сказать ему, что ему не следует торопиться с принятием решения [об окончании карьеры], а лучше уделить время и прислушаться к своему внутреннему голосу. Ему не нужно принимать решение за доли секунды, как это обычно делают вратари, он должен принять правильное решение», – сказал Буффон в интервью клубному журналу «Баварии» по случаю 40-летия Нойера.