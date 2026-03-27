«Реал» по-прежнему не планирует подписывать Родри, несмотря на слова хабвека о готовности играть за клуб. У мадридцев другие цели на эту позицию (As)
Позиция «Реала» по отношению к Родри остается неизменной – мадридский клуб по-прежнему не намерен подписывать полузащитника «Манчестер Сити», сообщает As.
Ранее сообщалось, что испанец не входит в планы «Реала». Спустя время Родри заявил в интервью, что не исключает возможность такого трансфера: «То, что я играл в «Атлетико», не мешает мне выступать за «Реал». Нельзя отказываться от лучших клубов мира – другие проходили этот путь».
По информации источника, в «Реале» все также не рассматривают Родри в качестве усиления полузащиты – у клуба есть другие цели на эту позицию.
Контракт 29-леьнего испанца с «Ман Сити» действует до 2027 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Хосе Феликс Диас (автор этой статьи) же довольно нестабильный источник, ни раз ошибался.
