  «Реал» по-прежнему не планирует подписывать Родри, несмотря на слова хабвека о готовности играть за клуб. У мадридцев другие цели на эту позицию (As)
«Реал» по-прежнему не планирует подписывать Родри, несмотря на слова хабвека о готовности играть за клуб. У мадридцев другие цели на эту позицию (As)

Позиция «Реала» по отношению к Родри остается неизменной – мадридский клуб по-прежнему не намерен подписывать полузащитника «Манчестер Сити», сообщает As.

Ранее сообщалось, что испанец не входит в планы «Реала». Спустя время Родри заявил в интервью, что не исключает возможность такого трансфера: «То, что я играл в «Атлетико», не мешает мне выступать за «Реал». Нельзя отказываться от лучших клубов мира – другие проходили этот путь».  

По информации источника, в «Реале» все также не рассматривают Родри в качестве усиления полузащиты – у клуба есть другие цели на эту позицию. 

Контракт 29-леьнего испанца с «Ман Сити» действует до 2027 года.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Абсолютно здравое решение. Родри не молодеет, после столь тяжелой травмы так на свой прежний уровень не вышел и вряд ли уже вернется.
Сомневаюсь, что его вообще возьмёт топ клуб, 30 лет, да и после крестов он сильно сдал.
Бесплатно нужен, за деньги нет, за деньги нет...
Маттео Моретто ( приближённый к Реалу журналист) сообщает, что "Мадрид уже работает над трансфером Родри".

Хосе Феликс Диас (автор этой статьи) же довольно нестабильный источник, ни раз ошибался.
Они за ним будут пристально следить 4 месяца. А после ЧМ примут решение.
Я так понимаю, летом будет драка за Тонали)

"Ньюкасл" сначала получит за него кучу денег, а потом вылетит в пердив, не сумев найти должную замену.
Свободным агентом в Милан к Модричу
Ответ Рома Морячок
Чувак мы тебя поняли, успокойся
Ответ Рома Морячок
ДА поняли уже все, хватит повторять
Ему летом уже 30 лет будет. После крестов. Сомнительно что Реал возьмёт такого игрока. Лучше уж продлиться с Сити.
Ответ Евгений Сидоров
Ему летом уже 30 лет будет. После крестов. Сомнительно что Реал возьмёт такого игрока. Лучше уж продлиться с Сити.
Самое разумное. Только заинтересован ли сам Сити будет в этом?
Родри нужно заявить, что ему прооперировали не то колено
