Овчинников про питание: «У американцев основа диеты: когда ешь, что любишь, не поправляешься – там такое количество эндорфинов. Я могу есть окрошку ежедневно»

Овчинников: когда ешь, что любишь, не поправляешься – это американская диета.

Бывший вратарь «Локомотива » и сборной России Сергей Овчинников рассказал, что не любит есть сладкое.

– Мне не хочется. Ем один раз в день. В основном овощи. У американцев какая основа диеты?

– Какая?

– Когда ешь то, что любишь, – ты не поправляешься. Вот обожаешь оливье – можешь ведро этого салата умять!

– Вы делаете нас счастливыми. Было бы все это правдой.

– У тебя истинное удовольствие, эстетическое. Если такое количество эндорфинов – не растолстеешь.

– На бигмаки правило распространяется?

– Вы хоть от кого-то слышали, что бигмак – его любимое блюдо? Это быстрое и доступное. Заплатил – сожрал. Вроде как сыт.

– Вы-то что любите?

– Окрошку. Вот хороший пример. Могу есть ежедневно. Не поправляюсь же от нее.

– Прежде выступали интереснее. Сегодня съели бы на спор 100 хинкали, как когда-то?

– Запросто.

– В шальные пари не разучились ввязываться?

– Тысячу лет ни с кем не спорил. Никогда этого не любил. Если только на футбол. Да и то, чтобы позлить собеседника.

– Те сто хинкали легко зашли? 98-м не давились?

– В молодости все легко заходит! Это 1990 год, Сухуми...

– Поспорили с Александром Смирновым, известным футболистом?

– Были еще ребята. Я даже не спорил с ними – мне было вкусно, я обедал. Это они спорили со мной! Кажется, на 25 рублей. Или на червонец, не помню.

– Поняли, что выиграете на 75-м хинкали?

– Да бросьте. Я все понял, едва они предложили. Если произнес «да» – значит, съем, – сказал Овчинников.