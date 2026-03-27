Овчинников про питание: «У американцев основа диеты: когда ешь, что любишь, не поправляешься – там такое количество эндорфинов. Я могу есть окрошку ежедневно»
Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал, что не любит есть сладкое.
– Мне не хочется. Ем один раз в день. В основном овощи. У американцев какая основа диеты?
– Какая?
– Когда ешь то, что любишь, – ты не поправляешься. Вот обожаешь оливье – можешь ведро этого салата умять!
– Вы делаете нас счастливыми. Было бы все это правдой.
– У тебя истинное удовольствие, эстетическое. Если такое количество эндорфинов – не растолстеешь.
– На бигмаки правило распространяется?
– Вы хоть от кого-то слышали, что бигмак – его любимое блюдо? Это быстрое и доступное. Заплатил – сожрал. Вроде как сыт.
– Вы-то что любите?
– Окрошку. Вот хороший пример. Могу есть ежедневно. Не поправляюсь же от нее.
– Прежде выступали интереснее. Сегодня съели бы на спор 100 хинкали, как когда-то?
– Запросто.
– В шальные пари не разучились ввязываться?
– Тысячу лет ни с кем не спорил. Никогда этого не любил. Если только на футбол. Да и то, чтобы позлить собеседника.
– Те сто хинкали легко зашли? 98-м не давились?
– В молодости все легко заходит! Это 1990 год, Сухуми...
– Поспорили с Александром Смирновым, известным футболистом?
– Были еще ребята. Я даже не спорил с ними – мне было вкусно, я обедал. Это они спорили со мной! Кажется, на 25 рублей. Или на червонец, не помню.
– Поняли, что выиграете на 75-м хинкали?
– Да бросьте. Я все понял, едва они предложили. Если произнес «да» – значит, съем, – сказал Овчинников.
Я то считал , что больше 2 х не съем , а в Тбилиси за раз съел 8 и это был не предел , плюс по жаре в 44 градуса через полчаса снова есть захотелось )
Или тут все таки прозрение пришло?)
Но вы, убежден, легко можете есть каждый день один и тот же йогурт, или хлеб, или помидоры, макароны, то же оливье. Так устроен мозг.