  • Овчинников про питание: «У американцев основа диеты: когда ешь, что любишь, не поправляешься – там такое количество эндорфинов. Я могу есть окрошку ежедневно»
Овчинников про питание: «У американцев основа диеты: когда ешь, что любишь, не поправляешься – там такое количество эндорфинов. Я могу есть окрошку ежедневно»

Овчинников: когда ешь, что любишь, не поправляешься – это американская диета.

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал, что не любит есть сладкое.

 – Мне не хочется. Ем один раз в день. В основном овощи. У американцев какая основа диеты?

– Какая?

– Когда ешь то, что любишь, – ты не поправляешься. Вот обожаешь оливье – можешь ведро этого салата умять!

– Вы делаете нас счастливыми. Было бы все это правдой.

– У тебя истинное удовольствие, эстетическое. Если такое количество эндорфинов –  не растолстеешь.

– На бигмаки правило распространяется?

– Вы хоть от кого-то слышали, что бигмак – его любимое блюдо? Это быстрое и доступное. Заплатил – сожрал. Вроде как сыт.

– Вы-то что любите?

– Окрошку. Вот хороший пример. Могу есть ежедневно. Не поправляюсь же от нее.

– Прежде выступали интереснее. Сегодня съели бы на спор 100 хинкали, как когда-то?

– Запросто.

– В шальные пари не разучились ввязываться?

– Тысячу лет ни с кем не спорил. Никогда этого не любил. Если только на футбол. Да и то, чтобы позлить собеседника.

– Те сто хинкали легко зашли? 98-м не давились?

– В молодости все легко заходит! Это 1990 год, Сухуми...

– Поспорили с Александром Смирновым, известным футболистом?

– Были еще ребята. Я даже не спорил с ними – мне было вкусно, я обедал. Это они спорили со мной! Кажется, на 25 рублей. Или на червонец, не помню.

– Поняли, что выиграете на 75-м хинкали?

– Да бросьте. Я все понял, едва они предложили. Если произнес «да» –  значит, съем, – сказал Овчинников. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Господи, какую же ахинею он несёт.
Ответ Сергей Орлов
Господи, какую же ахинею он несёт.
ТИПИЧНЫЙ HEPRBQ
Хороший диетолог )
Ответ napoli_14
Хороший диетолог )
Вы не дописали: такого не посоветует
Ответ napoli_14
Хороший диетолог )
Ну, Овчинников этим давно известен. Например, ещё говорил, что много воды пить вредно – она сажает почки, сам он воду вообще не пьёт, только три банки "Пепси" в день.
Обожаю бургеры! Ем по несколько штук в выходные и поправляюсь... Наверное - потому что не американец...
Ответ Black-White Heart
Обожаю бургеры! Ем по несколько штук в выходные и поправляюсь... Наверное - потому что не американец...
Недостаточно сильно любите
Ответ Black-White Heart
Обожаю бургеры! Ем по несколько штук в выходные и поправляюсь... Наверное - потому что не американец...
Запивай квасом...очевидно же , что весь фокус в нем)
Как можно скушать 100 хинкали? 100 пельменей сложно скушать.
Ответ Биомеханоид
Как можно скушать 100 хинкали? 100 пельменей сложно скушать.
байка
Ответ Биомеханоид
Как можно скушать 100 хинкали? 100 пельменей сложно скушать.
Если мясо хорошее , то наверное можно .
Я то считал , что больше 2 х не съем , а в Тбилиси за раз съел 8 и это был не предел , плюс по жаре в 44 градуса через полчаса снова есть захотелось )
Судя по количеству страдающих ожирением в США - едят в основном то, что не любят.
В животе окрошка, в голове винегрет
Серега, а почему забыл упомянуть баночку колы ежедневно?
Или тут все таки прозрение пришло?)
Я вот люблю тортики, шоколадные конфеты, виноград и фастфуд. Получаю эндорфины от них, что а ж слёзы от счастья текут. Я то же не буду по такой логике толстеть?
Ответ Isshin88
Я вот люблю тортики, шоколадные конфеты, виноград и фастфуд. Получаю эндорфины от них, что а ж слёзы от счастья текут. Я то же не буду по такой логике толстеть?
Я вижу определённое зерно истины в том, что говорит Овчинников, хоть в целом это и бред. К примеру, вы не будете есть один и тот же торт каждый день месяц подряд. Вы все время будете чередовать, потому что в самом деле пресыщение от пересладких продуктов быстрое, и вы ищите новые сочетания.
Но вы, убежден, легко можете есть каждый день один и тот же йогурт, или хлеб, или помидоры, макароны, то же оливье. Так устроен мозг.
Редкая ахинея😃 и в Америке очень много толстых людей
Ответ Михо
Редкая ахинея😃 и в Америке очень много толстых людей
Ага, у нас в последние годы тоже увеличилось количество людей с избыточным весом, но до них нам ещё расти и расти.
Материалы по теме
«Всегда говорю: «Ребята, я не взяточник, откаты мне не нужны». Это мало кого устраивает, но меня так воспитали». Овчинников об увольнении из «Кубани»
сегодня, 08:13
Овчинников о переоцененном вратаре: «Куртуа не нравится. Не голкипер для «Реала». Он хороший. Но в Мадриде должен играть лучший вратарь мира»
сегодня, 07:50
Овчинников о политиках: «В 2006 году Жириновский позвал в ЛДПР: «Серега, давай к нам!» Сказал, что это не мое. Валуев – умнейший человек, много в нем духовности, глубины»
сегодня, 06:35
Овчинников о работе в сборной России при Капелло: «В РФС слышу: «Получать будешь 50 тысяч рублей». Даже при моем альтруизме это неуважение – ухожу. Потом дали тоже копейки, но уже побольше»
сегодня, 04:55
Рекомендуем
Главные новости
Овчинников о любви к балету: «Столько генсеков поумирало, когда был маленький. В стране объявляли трехдневный траур – по ТВ показывали балет да симфонические концерты»
6 минут назад
«Бавария» поздравила Нойера: «🐐 исполнилось 40. С днем рождения, Ману!»
23 минуты назад
«Барсе» нравится вингер «Осасуны» Муньос. У «Реала» есть приоритетное право выкупа и 50% от суммы перепродажи игрока
39 минут назад
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
46 минут назад
Наши парни в деле: сборная России бьется с Никарагуа. Ставьте и забирайте фрибет 7777 рублей от Лиги Ставок!
47 минут назадПромо
ЦСКА может подписать Пестрякова из «Акрона» летом благодаря связям с агентом Андреевым. Клуб предлагал 5+1 млн евро за хавбека в прошлом году (Legalbet)
сегодня, 09:46
Депутат Горелкин: «Вряд ли создание российского аналога EA Sports FC станет сверхсложной задачей»
сегодня, 09:36Игры
«Реал» по-прежнему не планирует подписывать Родри, несмотря на слова хабвека о готовности играть за клуб. У мадридцев другие цели на эту позицию (As)
сегодня, 09:31
Директор «Спартака» Кахигао: «Несправедливо наказывать российских спортсменов, не имеющих отношения к политике. Есть страны, совершающие преступления и не подвергающиеся санкциям»
сегодня, 09:28
Энрике не согласится возглавить «МЮ» и продлит контракт с «ПСЖ» (i Paper)
сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Капитанская повязка на матч с Никарагуа посвящена Году единства народов России, провозглашенному Путиным
21 минуту назадФото
Скалони о вызове Престианни после скандала с Винисиусом: «Мы не говорили об этом. Джанлука хорошо проявляет себя и может помочь Аргентине»
32 минуты назад
Буффон о Нойере: «Он произвел на меня большое впечатление в нашем первом матче. Сможет играть еще 5 лет, не надо торопиться с решением»
50 минут назад
Миколенко об 1:3 от Швеции и невыходе Украины на ЧМ: «Пришел поблагодарить тех, кто досмотрел это позорище. Хотел извиниться, но после боя не за что. Стыдно, что беззубо сыграли»
сегодня, 09:22
Антони мечтает поехать на ЧМ с Бразилией: «Я тщательно слежу за собой, чтобы быть готовым на 100%»
сегодня, 09:12
Воробьев о рыбалке: «Тюкавин еще слабенький. Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз»
сегодня, 09:09
Анчелотти о Винисиусе против Франции: «Он не забил, но был опасен. Изначально он не играл слева, но я поменял их с Мартинелли местами для контроля обороны справа»
сегодня, 08:28
Семин о Кордобе: «Сильнейший легионер РПЛ. Такие украшают наш чемпионат»
сегодня, 08:15
«Всегда говорю: «Ребята, я не взяточник, откаты мне не нужны». Это мало кого устраивает, но меня так воспитали». Овчинников об увольнении из «Кубани»
сегодня, 08:13
Кафанов о 5 вратарях в сборной России: «Двое сыграют с Никарагуа, Сафонов – в любом случае. Остальные трое должны будут уехать в Питер и готовиться к Мали»
сегодня, 07:52
Рекомендуем