  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Миколенко об 1:3 от Швеции и невыходе Украины на ЧМ: «Пришел поблагодарить тех, кто досмотрел это позорище. Хотел извиниться, но после боя не за что. Стыдно, что беззубо сыграли»
2

Защитник сборной Украины и «Эвертона» Виталий Миколенко назвал позорищем игру команды в стыковом матче со Швецией (1:3), после которого украинцы потеряли шанс сыграть на ЧМ-2026.

«Эмоции, наверное, как и у остальной Украины, смотревшей футбол. Пришел поблагодарить тех людей, которые досмотрели это позорище. Хотел извиниться, но не за что извиняться после боя. Просто хотел поблагодарить, что досмотрели и болели.

Если приводить пример игры с Исландией, как бились за этот плей-офф, как вся Украина за нас болела, а на поле была цельная команда – сегодня этого не было. Не могу этого объяснить. Может, не наш день, но как есть. Просто стыдно от того, как мы беззубо вышли и сыграли», – цитирует Obozrevatel комментарий Миколенко для Megogo.

Опубликовала: Полина Антохина
logoСборная Украины по футболу
logoквалификация ЧМ-2026. Стыковые матчи
logoСборная Швеции по футболу
logoВиталий Миколенко
стадионы
болельщики
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Исландии по футболу
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему позор то? Швеция по составу намного сильнее,не смотрите вы на их отбор , они давно вышли через лигу наций, а в отборе дурака валяли
И в чем тут позор? Швеция на голову выше классом.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Яремчук о невыходе Украины на ЧМ-2026 после 1:3 от Швеции: «Позор. Почему-то мы обкакиваемся в самый ответственный момент. Раздевалка мертвая – в Европе личности, а мы прячемся за спинами»
сегодня, 03:55
Тренер Украины Ребров об 1:3 от Швеции и невыходе на ЧМ-2026: «Не знаю, позорно ли это. Мы извиняемся. Очень много ошибок – потому и проиграли»
вчера, 22:42
Сборная Украины не вышла на ЧМ-2026, проиграв Швеции в плей-офф квалификации. Украинцы не попадают на чемпионат мира с 2006 года
вчера, 21:40
