Миколенко об 1:3 от Швеции и невыходе Украины на ЧМ: «Пришел поблагодарить тех, кто досмотрел это позорище. Хотел извиниться, но после боя не за что. Стыдно, что беззубо сыграли»

Миколенко об 1:3 со Швецией: стыдно, благодарю тех, кто досмотрел это позорище.

Защитник сборной Украины и «Эвертона » Виталий Миколенко назвал позорищем игру команды в стыковом матче со Швецией (1:3), после которого украинцы потеряли шанс сыграть на ЧМ-2026.

«Эмоции, наверное, как и у остальной Украины, смотревшей футбол. Пришел поблагодарить тех людей, которые досмотрели это позорище. Хотел извиниться, но не за что извиняться после боя. Просто хотел поблагодарить, что досмотрели и болели.

Если приводить пример игры с Исландией, как бились за этот плей-офф, как вся Украина за нас болела, а на поле была цельная команда – сегодня этого не было. Не могу этого объяснить. Может, не наш день, но как есть. Просто стыдно от того, как мы беззубо вышли и сыграли», – цитирует Obozrevatel комментарий Миколенко для Megogo.