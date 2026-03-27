Миколенко об 1:3 от Швеции и невыходе Украины на ЧМ: «Пришел поблагодарить тех, кто досмотрел это позорище. Хотел извиниться, но после боя не за что. Стыдно, что беззубо сыграли»
Защитник сборной Украины и «Эвертона» Виталий Миколенко назвал позорищем игру команды в стыковом матче со Швецией (1:3), после которого украинцы потеряли шанс сыграть на ЧМ-2026.
«Эмоции, наверное, как и у остальной Украины, смотревшей футбол. Пришел поблагодарить тех людей, которые досмотрели это позорище. Хотел извиниться, но не за что извиняться после боя. Просто хотел поблагодарить, что досмотрели и болели.
Если приводить пример игры с Исландией, как бились за этот плей-офф, как вся Украина за нас болела, а на поле была цельная команда – сегодня этого не было. Не могу этого объяснить. Может, не наш день, но как есть. Просто стыдно от того, как мы беззубо вышли и сыграли», – цитирует Obozrevatel комментарий Миколенко для Megogo.
Почему позор то? Швеция по составу намного сильнее,не смотрите вы на их отбор , они давно вышли через лигу наций, а в отборе дурака валяли
И в чем тут позор? Швеция на голову выше классом.
Материалы по теме
Рекомендуем
