Антони мечтает поехать на ЧМ с Бразилией: «Я тщательно слежу за собой, чтобы быть готовым на 100%»

Антони хочет выступить на ЧМ-2026 со сборной Бразилии.

Вингер «Бетиса » не получил вызов в национальную команду во время текущего международного перерыва.

«Я тщательно слежу за собой, чтобы быть готовым на 100%. Моя мечта – поехать на чемпионат мира со сборной Бразилии », – сказал Антони.

На счету бразильца 7 голов и 5 ассистов в 24 матчах Ла Лиги.