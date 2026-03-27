  • Антони мечтает поехать на ЧМ с Бразилией: «Я тщательно слежу за собой, чтобы быть готовым на 100%»
Антони хочет выступить на ЧМ-2026 со сборной Бразилии. 

Вингер «Бетиса» не получил вызов в национальную команду во время текущего международного перерыва. 

«Я тщательно слежу за собой, чтобы быть готовым на 100%. Моя мечта – поехать на чемпионат мира со сборной Бразилии», – сказал Антони. 

На счету бразильца 7 голов и 5 ассистов в 24 матчах Ла Лиги.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito
Поедет со сборной как болельщик
