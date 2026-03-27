Антони мечтает поехать на ЧМ с Бразилией: «Я тщательно слежу за собой, чтобы быть готовым на 100%»
Вингер «Бетиса» не получил вызов в национальную команду во время текущего международного перерыва.
«Я тщательно слежу за собой, чтобы быть готовым на 100%. Моя мечта – поехать на чемпионат мира со сборной Бразилии», – сказал Антони.
На счету бразильца 7 голов и 5 ассистов в 24 матчах Ла Лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Chiringuito
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Поедет со сборной как болельщик
