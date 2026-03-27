Воробьев о рыбалке: «Тюкавин еще слабенький. Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз»
Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев рассказал об увлечении рыбалкой.
– Как вы любите отдыхать? Если отпуск или небольшое свободное время?
– Конечно, это отдых рядом со своей семьей, со своими детьми. Летом – рыбалочка, зимой можно поехать в горы.
– Константин Тюкавин тоже любит рыбалку. Есть что обсудить.
– Я думаю, что Костя Тюкавин еще слабенький (улыбается) в рыбалочке. Его проверить нужно. Я езжу сам по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу, сфотографировался, обработал и выпустил. Был один раз карп 13 кг.
– Сами пришли к рыбалке или от отца?
– Дедушка был заядлым рыбаком. Я с ним постоянно ездил, отсюда пошла любовь. Еду на рыбалку, если ничего не поймаю, не расстроюсь. Для меня важно уединение с природой, со своими мыслями. Бывает, что один, с женой, с друзьями. Спокойно сидим и наслаждаемся природой, – сказал Воробьев.
