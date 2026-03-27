  • Воробьев о рыбалке: «Тюкавин еще слабенький. Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз»
Воробьев о рыбалке: «Тюкавин еще слабенький. Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз»

Воробьев о Тюкавине: слабенький в рыбалке, я ловлю трофейную рыбу по 13 кг.

Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев рассказал об увлечении рыбалкой.

– Как вы любите отдыхать? Если отпуск или небольшое свободное время?

– Конечно, это отдых рядом со своей семьей, со своими детьми. Летом – рыбалочка, зимой можно поехать в горы.

– Константин Тюкавин тоже любит рыбалку. Есть что обсудить.

– Я думаю, что Костя Тюкавин еще слабенький (улыбается) в рыбалочке. Его проверить нужно. Я езжу сам по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу, сфотографировался, обработал и выпустил. Был один раз карп 13 кг.

– Сами пришли к рыбалке или от отца?

– Дедушка был заядлым рыбаком. Я с ним постоянно ездил, отсюда пошла любовь. Еду на рыбалку, если ничего не поймаю, не расстроюсь. Для меня важно уединение с природой, со своими мыслями. Бывает, что один, с женой, с друзьями. Спокойно сидим и наслаждаемся природой, – сказал Воробьев.

Дмитрий Воробьев о пользе шахмат для футбола: «Вы в них тоже на 4-5 ходов вперед думаете. Карлсен – слабенький, с Яном Непомнящим бы сыграл»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
7 комментариев
" спортивные водоёмы " — это я так понимаю по его понятиям это платные пруды с откормленными карпами , и что тогда тут " спортивного" ?
" спортивные водоёмы " — это я так понимаю по его понятиям это платные пруды с откормленными карпами , и что тогда тут " спортивного" ?
Имеется в виду ловля не для еды: поймал - отпустил
Имеется в виду ловля не для еды: поймал - отпустил
нет именно имеется ввиду платники с маточным стадом , там не дают забирать рыбу , ну или за отдельную цену Тут конкретно указывается что " спортивные" водоемы , а не он практикует спортивную ловлю
чемпионат по спортивной рыбалке на седьмой день был закрыт бригадой наркологов...
В шахматах слабенький Карлсен, в рыбалке Тюкавин. Знакомьтесь простой сильненький Димка Воробьев.
Живодёр уже зайцев не отстреливает? На рыбку перебросился? Бог не фраер. Все помнит))
Шахматист, рыбак,завтра окажется, что Воробьёв ещё и скалолаз
Дмитрий Воробьев о пользе шахмат для футбола: «Вы в них тоже на 4-5 ходов вперед думаете. Карлсен – слабенький, с Яном Непомнящим бы сыграл»
