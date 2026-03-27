  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Спартака» Кахигао: «Несправедливо наказывать российских спортсменов, не имеющих отношения к политике. Есть страны, совершающие преступления и не подвергающиеся санкциям»
22

Директор «Спартака» Кахигао: «Несправедливо наказывать российских спортсменов, не имеющих отношения к политике. Есть страны, совершающие преступления и не подвергающиеся санкциям»

Кахигао: несправедливо наказывать российских спортсменов.

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о работе в России. 

«Я бы сказал, что Москва – один из самых безопасных, организованных, чистых и красивых городов в мире.

РПЛ – очень хорошо организованная лига. В повседневной работе нет никакой разницы по сравнению с тем временем, когда я работал в «Арсенале» или «Галатасарае». 

Мы не можем подписывать игроков из стран, тесно связанных с НАТО. Это политика, и мы мало что можем с этим сделать со стороны футбола. С тех пор как я здесь, мы вели переговоры с Францией, Италией, Нидерландами, Турцией… Но не с Англией, Германией, Соединенными Штатами, а также скандинавскими или прибалтийскими странами.

Российских игроков не подписывают из-за восприятия и политического страха, который не имеет ничего общего со спортом. Они сильно страдают. Очень несправедливо наказывать российских спортсменов, которые не имеют никакого отношения к политике. Лично я считаю эту ситуацию абсурдной и несправедливой. У России была бы конкурентоспособная команда. Когда проводишь там время, понимаешь, что восприятие ошибочно. Уровень гораздо выше, чем люди думают.

Мы мало что можем сделать с решениями, принимаемыми в политической сфере. Но России наносится ущерб. Есть страны, совершающие преступления, которые не подвергаются санкциям. Почему именно российские игроки должны за это расплачиваться?» – сказал Кахигао в интервью As. 

Опубликовано: Илья Учватов
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoСпартак
logoФрансис Кахигао
отстранение и возвращение России
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо, если он так и будет считать после увольнения
Ответ Сергей Зотов
Хорошо, если он так и будет считать после увольнения
Одно такое высказывание достойно уважения и показывает, что у мужчины есть фаберже.
Ответ Сергей Зотов
Хорошо, если он так и будет считать после увольнения
если он уйдет и вернется в Испанию работать в местном спорте, то скорее всего будет так же далек от восточноевропейских дел и политики
голос разума
жаль, что никто из тех кто принимает решения его не послушают
Цитата моего университетского препода двадцатилетней давности: "прав тот, у кого больше прав"
Увы, так и есть.
Ответ Knife707
Цитата моего университетского препода двадцатилетней давности: "прав тот, у кого больше прав" Увы, так и есть.
Ну, кто-то в 22 году думал что имеет сильно больше прав творить беспредел, не так ли???
Ответ zdraviy_smisl
Ну, кто-то в 22 году думал что имеет сильно больше прав творить беспредел, не так ли???
Зеленский так и думал. Нац баты азов и торнадо не дадут соврать что они творили на Донбассе.
Вот когда спортсмены перестанут подписывать всякие идиотские петиции, участвовать в политсабантуях, снимут незаслуженные погоны, а главное, истеть меньше будут, вот тогда и заходи, Франсис.
Примерно все считают ситуацию абсурдной, кроме тех, кто принимает решения
Ответ I10ff
Примерно все считают ситуацию абсурдной, кроме тех, кто принимает решения
Не надо за всех.Огромное количество людей, которым запретили в России говорить и вести любую публичную деятельность ситуацию с санкциями и банами считают абсолютно заслуженной.
спасибо володе за угробленный футбол и за его движуху
Ответ Mrtg
спасибо володе за угробленный футбол и за его движуху
Т.е. страны нато не устраивали гос переворот на украине и не приводили к власти русофобски настроенных людей? Россия сама ни с того ни с сего просто от нечего делать напала не бедную несчастную украину?
а ему посл таких слов въезд в ЕС не запретят?)
Хотелось бы чтоб этих самых преступлений вообще не совершалось.
И разговоров таких не велось бы
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Абаскаль об РПЛ: «Из-за политической ситуации многие игроки, приезжавшие в Россию, теперь едут в Турцию. От этого выиграли «Галатасарай» и «Фенербахче»
сегодня, 08:29
Овчинников о политиках: «В 2006 году Жириновский позвал в ЛДПР: «Серега, давай к нам!» Сказал, что это не мое. Валуев – умнейший человек, много в нем духовности, глубины»
сегодня, 06:35
Рекомендуем
Главные новости
«Бавария» поздравила Нойера: «🐐 исполнилось 40. С днем рождения, Ману!»
22 минуты назад
«Барсе» нравится вингер «Осасуны» Муньос. У «Реала» есть приоритетное право выкупа и 50% от суммы перепродажи игрока
38 минут назад
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
45 минут назад
46 минут назадПромо
ЦСКА может подписать Пестрякова из «Акрона» летом благодаря связям с агентом Андреевым. Клуб предлагал 5+1 млн евро за хавбека в прошлом году (Legalbet)
сегодня, 09:46
Овчинников про питание: «У американцев основа диеты: когда ешь, что любишь, не поправляешься – там такое количество эндорфинов. Я могу есть окрошку ежедневно»
сегодня, 09:40
Депутат Горелкин: «Вряд ли создание российского аналога EA Sports FC станет сверхсложной задачей»
сегодня, 09:36Игры
«Реал» по-прежнему не планирует подписывать Родри, несмотря на слова хабвека о готовности играть за клуб. У мадридцев другие цели на эту позицию (As)
сегодня, 09:31
Энрике не согласится возглавить «МЮ» и продлит контракт с «ПСЖ» (i Paper)
сегодня, 08:55
Клопп о Салахе: «Он был в лучшей атакующей тройке мирового футбола. Мо решал исход матча – Мане хотел забивать, но мог играть в полузащите, а Фирмино был гением, которому все равно»
сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Овчинников о любви к балету: «Столько генсеков поумирало, когда был маленький. В стране объявляли трехдневный траур – по ТВ показывали балет да симфонические концерты»
5 минут назад
Капитанская повязка на матч с Никарагуа посвящена Году единства народов России, провозглашенному Путиным
20 минут назадФото
Скалони о вызове Престианни после скандала с Винисиусом: «Мы не говорили об этом. Джанлука хорошо проявляет себя и может помочь Аргентине»
31 минуту назад
Буффон о Нойере: «Он произвел на меня большое впечатление в нашем первом матче. Сможет играть еще 5 лет, не надо торопиться с решением»
49 минут назад
Миколенко об 1:3 от Швеции и невыходе Украины на ЧМ: «Пришел поблагодарить тех, кто досмотрел это позорище. Хотел извиниться, но после боя не за что. Стыдно, что беззубо сыграли»
сегодня, 09:22
Антони мечтает поехать на ЧМ с Бразилией: «Я тщательно слежу за собой, чтобы быть готовым на 100%»
сегодня, 09:12
Воробьев о рыбалке: «Тюкавин еще слабенький. Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз»
сегодня, 09:09
Анчелотти о Винисиусе против Франции: «Он не забил, но был опасен. Изначально он не играл слева, но я поменял их с Мартинелли местами для контроля обороны справа»
сегодня, 08:28
Семин о Кордобе: «Сильнейший легионер РПЛ. Такие украшают наш чемпионат»
сегодня, 08:15
«Всегда говорю: «Ребята, я не взяточник, откаты мне не нужны». Это мало кого устраивает, но меня так воспитали». Овчинников об увольнении из «Кубани»
сегодня, 08:13
Рекомендуем