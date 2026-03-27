Директор «Спартака» Кахигао: «Несправедливо наказывать российских спортсменов, не имеющих отношения к политике. Есть страны, совершающие преступления и не подвергающиеся санкциям»

Кахигао: несправедливо наказывать российских спортсменов.

Спортивный директор «Спартака » Франсис Кахигао высказался о работе в России.

«Я бы сказал, что Москва – один из самых безопасных, организованных, чистых и красивых городов в мире.

РПЛ – очень хорошо организованная лига. В повседневной работе нет никакой разницы по сравнению с тем временем, когда я работал в «Арсенале» или «Галатасарае».

Мы не можем подписывать игроков из стран, тесно связанных с НАТО. Это политика, и мы мало что можем с этим сделать со стороны футбола. С тех пор как я здесь, мы вели переговоры с Францией, Италией, Нидерландами, Турцией… Но не с Англией, Германией, Соединенными Штатами, а также скандинавскими или прибалтийскими странами.

Российских игроков не подписывают из-за восприятия и политического страха, который не имеет ничего общего со спортом. Они сильно страдают. Очень несправедливо наказывать российских спортсменов, которые не имеют никакого отношения к политике. Лично я считаю эту ситуацию абсурдной и несправедливой. У России была бы конкурентоспособная команда. Когда проводишь там время, понимаешь, что восприятие ошибочно. Уровень гораздо выше, чем люди думают.

Мы мало что можем сделать с решениями, принимаемыми в политической сфере. Но России наносится ущерб. Есть страны, совершающие преступления, которые не подвергаются санкциям. Почему именно российские игроки должны за это расплачиваться?» – сказал Кахигао в интервью As.