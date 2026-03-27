Энрике не согласится возглавить «МЮ» и продлит контракт с «ПСЖ» (i Paper)

«МЮ» рассматривал назначение Луиса Энрике.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике не перейдет в «Манчестер Юнайтед ».

Майкл Кэррик близок к тому, чтобы стать постоянным главным тренером манкунианцев, поскольку еще один кандидатов, вероятно, откажется от предложения.

Как сообщает i Paper со ссылкой на нескольких источников, Энрике является одним из главных претендентов на назначение в «МЮ» по окончании сезона, но, как и в случае с Томасом Тухелем и Карло Анчелотти , не готов присоединиться к клубу.

Источники в Париже настаивают на том, что испанец подпишет новый контракт с «Пари Сен-Жермен». Его нынешнее соглашение истекает в 2027 году.

Интерес к Энрике исходит от генерального директора «МЮ» Омара Беррады и спортивного директора Джейсона Уилкокса. При этом владельцы клуба из Ineos, как предполагается, больше заинтересованы в сохранении Кэррика, по крайней мере, на краткосрочной основе, если специалист вернет клуб в Лигу чемпионов.

Утверждается, что пока никаких контактов с кандидатами не было, поскольку, учитывая нынешние успехи команды, руководство не хочет создавать лишних проблем. Решение будет принято только к концу сезона, когда кандидатура Энрике может быть уже не актуальна.