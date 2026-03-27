Энрике не согласится возглавить «МЮ» и продлит контракт с «ПСЖ» (i Paper)

«МЮ» рассматривал назначение Луиса Энрике.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Майкл Кэррик близок к тому, чтобы стать постоянным главным тренером манкунианцев, поскольку еще один кандидатов, вероятно, откажется от предложения.

Как сообщает i Paper со ссылкой на нескольких источников, Энрике является одним из главных претендентов на назначение в «МЮ» по окончании сезона, но, как и в случае с Томасом Тухелем и Карло Анчелотти, не готов присоединиться к клубу.

Источники в Париже настаивают на том, что испанец подпишет новый контракт с «Пари Сен-Жермен». Его нынешнее соглашение истекает в 2027 году.

Интерес к Энрике исходит от генерального директора «МЮ» Омара Беррады и спортивного директора Джейсона Уилкокса. При этом владельцы клуба из Ineos, как предполагается, больше заинтересованы в сохранении Кэррика, по крайней мере, на краткосрочной основе, если специалист вернет клуб в Лигу чемпионов.

Утверждается, что пока никаких контактов с кандидатами не было, поскольку, учитывая нынешние успехи команды, руководство не хочет создавать лишних проблем. Решение будет принято только к концу сезона, когда кандидатура Энрике может быть уже не актуальна.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: i Paper
Логичное решение. Зачем ему ввязываться в столь сомнительную авантюру?
Было бы странно менять собранный под себя и претендующий на всё ПСЖ на хаотичный МЮ
Ответ Tristan...
Было бы странно менять собранный под себя и претендующий на всё ПСЖ на хаотичный МЮ
ну есть же люди с извращёнными вкусами
Ответ Sultan Aidar
ну есть же люди с извращёнными вкусами
Ну или если захочется просто острых ощущений. С псж и барсой выиграл все, что можно, а теперь попробовать поднять мю)
Ну и хорошо. А то пришлось бы Мотю за собой в МЮ тащить 😎
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Ну и хорошо. А то пришлось бы Мотю за собой в МЮ тащить 😎
И статистика сухих матчей заметно подпортилась бы у Моти))
⚡Гвардиола не согласится возглавить Хоффенхайм
Надо же журналистам хоть какой-то хлеб отрабатывать, вот и придумывают откровенный бред))
Не нужен он в МЮ. Невростенику надо тепличный условия, чтоб все его хвалили
Собрал хорошую команду в Париже и конечно, не хочется все это оставляет. Хотя бы еще одну ЛЧ постарается зацепить.
В чем смысл ему на понижение уходить, бред
Шансов изначально не было никаких на Энрике. Ему не может быть интересен МЮ. Можно еще пофантазировать о Зидане, который даже трубку не возьмет.
Источник огонь 🤣 никакие серьезные источники даже не подтвердили хотя бы интерес к Энрике изначально )
Материалы по теме
«ПСЖ» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 12:2. Команда Энрике лидирует в таблице Лиги 1, имея игру в запасе
21 марта, 22:07
Кристоф Дюгарри: «ПСЖ» устарел, у них нет идей – возможно, мы больше не увидим их на таком уровне, как в последние 5 месяцев. Позитивное мышление Энрике больше не работает»
10 марта, 19:57
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
10 марта, 13:29
Энрике о форме «ПСЖ»: «Мы расплачиваемся за прошлый сезон. Игроки – не машины, все не могут быть готовы. Мы ни разу не играли с 10 футболистами, задействованными в финале ЛЧ»
27 февраля, 17:12
Рекомендуем
Главные новости
«Бавария» поздравила Нойера: «🐐 исполнилось 40. С днем рождения, Ману!»
21 минуту назад
«Барсе» нравится вингер «Осасуны» Муньос. У «Реала» есть приоритетное право выкупа и 50% от суммы перепродажи игрока
37 минут назад
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
44 минуты назад
Наши парни в деле: сборная России бьется с Никарагуа. Ставьте и забирайте фрибет 7777 рублей от Лиги Ставок!
45 минут назадПромо
ЦСКА может подписать Пестрякова из «Акрона» летом благодаря связям с агентом Андреевым. Клуб предлагал 5+1 млн евро за хавбека в прошлом году (Legalbet)
59 минут назад
Овчинников про питание: «У американцев основа диеты: когда ешь, что любишь, не поправляешься – там такое количество эндорфинов. Я могу есть окрошку ежедневно»
сегодня, 09:40
Депутат Горелкин: «Вряд ли создание российского аналога EA Sports FC станет сверхсложной задачей»
сегодня, 09:36Игры
«Реал» по-прежнему не планирует подписывать Родри, несмотря на слова хабвека о готовности играть за клуб. У мадридцев другие цели на эту позицию (As)
сегодня, 09:31
Директор «Спартака» Кахигао: «Несправедливо наказывать российских спортсменов, не имеющих отношения к политике. Есть страны, совершающие преступления и не подвергающиеся санкциям»
сегодня, 09:28
Клопп о Салахе: «Он был в лучшей атакующей тройке мирового футбола. Мо решал исход матча – Мане хотел забивать, но мог играть в полузащите, а Фирмино был гением, которому все равно»
сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Овчинников о любви к балету: «Столько генсеков поумирало, когда был маленький. В стране объявляли трехдневный траур – по ТВ показывали балет да симфонические концерты»
4 минуты назад
Капитанская повязка на матч с Никарагуа посвящена Году единства народов России, провозглашенному Путиным
19 минут назадФото
Скалони о вызове Престианни после скандала с Винисиусом: «Мы не говорили об этом. Джанлука хорошо проявляет себя и может помочь Аргентине»
30 минут назад
Буффон о Нойере: «Он произвел на меня большое впечатление в нашем первом матче. Сможет играть еще 5 лет, не надо торопиться с решением»
48 минут назад
Миколенко об 1:3 от Швеции и невыходе Украины на ЧМ: «Пришел поблагодарить тех, кто досмотрел это позорище. Хотел извиниться, но после боя не за что. Стыдно, что беззубо сыграли»
сегодня, 09:22
Антони мечтает поехать на ЧМ с Бразилией: «Я тщательно слежу за собой, чтобы быть готовым на 100%»
сегодня, 09:12
Воробьев о рыбалке: «Тюкавин еще слабенький. Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз»
сегодня, 09:09
Анчелотти о Винисиусе против Франции: «Он не забил, но был опасен. Изначально он не играл слева, но я поменял их с Мартинелли местами для контроля обороны справа»
сегодня, 08:28
Семин о Кордобе: «Сильнейший легионер РПЛ. Такие украшают наш чемпионат»
сегодня, 08:15
«Всегда говорю: «Ребята, я не взяточник, откаты мне не нужны». Это мало кого устраивает, но меня так воспитали». Овчинников об увольнении из «Кубани»
сегодня, 08:13
Рекомендуем