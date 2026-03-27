Клопп о Салахе: «Он был в лучшей атакующей тройке мирового футбола. Мо решал исход матча – Мане хотел забивать, но мог играть в полузащите, а Фирмино был гением, которому все равно»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о партнерстве Мохамеда Салаха с Садьо Мане и Роберто Фирмино в атаке.

Египетский вингер ранее заявил, что покинет мерсисайдский клуб после завершения нынешнего сезона.

«Он [Салах] долгое время был частью лучшей атакующей тройки в мировом футболе – у них была лучшая статистика. Это о многом говорит.

Нелегко быть чуть выше двух других парней. У каждого из них были свои специфические навыки, но Мо был тем, кто решал исход матча. Он хотел этого больше всех.

Садьо был сочетанием обоих – он хотел забивать голы, но мог играть и в полузащите, а Бобби был гением, которому было все равно.

Мо всегда стремился забивать. Этому нельзя научить или потренировать. Это внутри него, и это у него есть. Это будет у него до конца жизни», – сказал Клопп.

Юрген Клопп: «Салах – один из величайших всех времен. С ним работаешь так, как с остальными: «Здесь не теряй мяч, тут нужно защищаться». У Мохамеда непревзойденная статистика»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Эх, славные были времена - рокенрольный Клопп, Салах на пике, шикарные Мане и Фирмино. Ушла эпоха, но след оставила
Много было сильных атакующих троек,но лучшая на мой взгляд Тевес - Руни - Роналду!
а на мой Месси-Суарес-Неймар
до сих пор скучаю по той магии
а на мой Бейл -Бензема-Роналду
до сих пор скучаю по той магии
Мне кажется, что Салах это помесь Роналду и Месси.

При росте 175 он довольно атлетичный, он очень быстр, может побороться, сделать хороший финиш, но есть что-то и от Месси, может накрутить на пятаке нескольких игроков, элегантно пройти и ударить. Помню даже был период несколько лет назад, когда даже шутили, что Салах был похож на классического Месси, чем сам Месси на тот момент.
Было раньше
ну про атлетичный и может побороться , я бы тут поспорил, финал ЛЧ ,единоборство с Серегой Рамосом, итог травма плеча сразу.
Это трио одно из главных достижений Клоппа. Взял за небольшие деньги трех игроков и сделал из них звезд. Фирмино очень недооценен. Он начинал прессинг, пахал в прессинге, стягивал на себя защитников, символ команды клоппа.
По тем временам (15-17) это немалые деньги были - по 40 млн за каждого
Относительно того , кем они стали, это копейки. Их суммарная стоимость на пике под 350 лямов была
Ливерпулю нужны новые Джеррарды, Каррагеры. Те, кто землю жрать готов ради клуба. Как жаль, что Трент не стал таким, а стал таким. Если честно он был единственный топ с духом скаузера в эпоху Клоппа. Я рад, что был свидетелем самого яркого периода моего клуба на своей памяти, тем более для того кто лицезрел таких "звезд мирового футбола" как Чарли Адам, Пол Конческий, Поулсен, Кириакос, Йованович и других, это просто сарказм, не судите строго.
Роналдо-Роналдиньо-Ривалдо на ЧМ2002 - вот лучшая тройка нападения в 21 веке точно.
