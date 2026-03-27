Клопп о Салахе: «Он был в лучшей атакующей тройке мирового футбола. Мо решал исход матча – Мане хотел забивать, но мог играть в полузащите, а Фирмино был гением, которому все равно»

Клопп о Салахе: он был в лучшей атакующей тройке мирового футбола.

Бывший главный тренер «Ливерпуля » Юрген Клопп высказался о партнерстве Мохамеда Салаха с Садьо Мане и Роберто Фирмино в атаке.

Египетский вингер ранее заявил, что покинет мерсисайдский клуб после завершения нынешнего сезона.

«Он [Салах] долгое время был частью лучшей атакующей тройки в мировом футболе – у них была лучшая статистика. Это о многом говорит.

Нелегко быть чуть выше двух других парней. У каждого из них были свои специфические навыки, но Мо был тем, кто решал исход матча. Он хотел этого больше всех.

Садьо был сочетанием обоих – он хотел забивать голы, но мог играть и в полузащите, а Бобби был гением, которому было все равно.

Мо всегда стремился забивать. Этому нельзя научить или потренировать. Это внутри него, и это у него есть. Это будет у него до конца жизни», – сказал Клопп.

