Клопп о Салахе: «Он был в лучшей атакующей тройке мирового футбола. Мо решал исход матча – Мане хотел забивать, но мог играть в полузащите, а Фирмино был гением, которому все равно»
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о партнерстве Мохамеда Салаха с Садьо Мане и Роберто Фирмино в атаке.
Египетский вингер ранее заявил, что покинет мерсисайдский клуб после завершения нынешнего сезона.
«Он [Салах] долгое время был частью лучшей атакующей тройки в мировом футболе – у них была лучшая статистика. Это о многом говорит.
Нелегко быть чуть выше двух других парней. У каждого из них были свои специфические навыки, но Мо был тем, кто решал исход матча. Он хотел этого больше всех.
Садьо был сочетанием обоих – он хотел забивать голы, но мог играть и в полузащите, а Бобби был гением, которому было все равно.
Мо всегда стремился забивать. Этому нельзя научить или потренировать. Это внутри него, и это у него есть. Это будет у него до конца жизни», – сказал Клопп.
до сих пор скучаю по той магии
При росте 175 он довольно атлетичный, он очень быстр, может побороться, сделать хороший финиш, но есть что-то и от Месси, может накрутить на пятаке нескольких игроков, элегантно пройти и ударить. Помню даже был период несколько лет назад, когда даже шутили, что Салах был похож на классического Месси, чем сам Месси на тот момент.