Абаскаль об РПЛ: «Из-за политической ситуации многие игроки, приезжавшие в Россию, теперь едут в Турцию. От этого выиграли «Галатасарай» и «Фенербахче»

Абаскаль об РПЛ: из-за политической ситуации многие игроки теперь едут в Турцию.

Бывший главный тренер «Спартака » Гильермо Абаскаль в интервью As высказался о текущей ситуации в российском футболе.

«Лига очень привлекательна, у нее мощная финансовая поддержка. Но из-за политической ситуации многие игроки, которые раньше приезжали в Россию ради участия в еврокубках, вместо этого отправились в Турцию.

От этого выиграли «Галатасарай » и «Фенербахче », – сказал Абаскаль.