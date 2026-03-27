Анчелотти о Винисиусе против Франции: «Он не забил, но был опасен. Изначально он не играл слева, но я поменял их с Мартинелли местами для контроля обороны справа»
Анчелотти об 1:2 с Францией: Винисиус опасен, хорошо выполнил свою работу.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался об игре Винисиуса Жуниора и Рафиньи в товарищеском матче против сборной Франции (1:2).
«На мой взгляд, ничего не было упущено. Рафинья играл хорошо, но в конце первого тайма у него возникла проблема, нам пришлось его заменить. У Рафиньи были шансы, он хорошо двигался без мяча. Винисиус опасен, он не забил, но нападающий всегда может это сделать. Они хорошо выполнили свою работу.
Винисиус не играл слева. Он играл левее в центре, а Мартинелли изначально на фланге. Затем, во время перерыва на водопой, я поменял их местами, чтобы Мартинелли играл правее, потому что Франция много атаковала, чтобы мы могли иметь больше контроля в обороне на правом фланге», – сказал Анчелотти.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
