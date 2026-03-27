  • Анчелотти о Винисиусе против Франции: «Он не забил, но был опасен. Изначально он не играл слева, но я поменял их с Мартинелли местами для контроля обороны справа»
Анчелотти об 1:2 с Францией: Винисиус опасен, хорошо выполнил свою работу.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался об игре Винисиуса Жуниора и Рафиньи в товарищеском матче против сборной Франции (1:2).

«На мой взгляд, ничего не было упущено. Рафинья играл хорошо, но в конце первого тайма у него возникла проблема, нам пришлось его заменить. У Рафиньи были шансы, он хорошо двигался без мяча. Винисиус опасен, он не забил, но нападающий всегда может это сделать. Они хорошо выполнили свою работу.

Винисиус не играл слева. Он играл левее в центре, а Мартинелли изначально на фланге. Затем, во время перерыва на водопой, я поменял их местами, чтобы Мартинелли играл правее, потому что Франция много атаковала, чтобы мы могли иметь больше контроля в обороне на правом фланге», – сказал Анчелотти.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
Неймар на костылях с одной ногой был бы опаснее, чем Винисиус вчера, полностью повальный первый тайм, во второй после красной Франции начал что-то делать и это выглядело мягко говоря не очень

Если Анчелотти не возьмет Неймара, подпишет себе приговор, без него Бразилия обычный середняк
Ну да. Неймар же 3 ЧМ в соло выиграл. ОН в лучшей-то форме не был близок к титулу, а сейчас и подавно.
Неймар тащил эту сборную на себе столько, сколько мог, достаточно глянуть на его статистику и игру команды с ним и без него, а конкретно, последние пару лет, когда команда вымучивает победы, за Неймара хотя бы команда играет, да и сам он мало проводит провальных игр, особенно за сборную, на уколах уверен смог бы выжать из себя на 4-5 хороших матча и сделать хоть как-то смотрибельно их игру
Материалы по теме
Анчелотти на вопрос о Неймаре после 1:2 с Францией: «Стоит говорить об игроках, которые были здесь и выложились на все сто. Они работали усердно, я доволен»
сегодня, 05:30
Мбаппе о 2:1 с Бразилией: «Для сборной Франции это был не просто товарищеский матч. Но много выводов делать не стоит. Не собираюсь лицемерить и говорить, что это был финал ЧМ»
сегодня, 03:10
Анчелотти о поражении от Франции: «Бразилия может конкурировать с лучшими командами мира. Доволен игрой, но результатом довольствоваться не стоит»
сегодня, 00:28
Рекомендуем
Главные новости
Агент Тюкавина: «Костя – настоящий рыбак. Самый крупный улов был на Мальдивах – тихоокеанский парусник около 50 кг»
10 минут назад
У Рафиньи травма двуглавой мышцы бедра. Вингер «Барсы» уже пропускал два месяца из-за этого повреждения
31 минуту назад
Овчинников про балет: «Столько генсеков поумирало, когда был маленький. В стране объявляли трехдневный траур – по ТВ показывали балет, симфонические концерты. Так полюбил и то и другое»
38 минут назад
«Бавария» поздравила Нойера: «🐐 исполнилось 40. С днем рождения, Ману!»
55 минут назад
«Барсе» нравится вингер «Осасуны» Муньос. У «Реала» есть приоритетное право выкупа и 50% от суммы перепродажи игрока
сегодня, 10:08
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 10:01
Наши парни в деле: сборная России бьется с Никарагуа. Ставьте и забирайте фрибет 7777 рублей от Лиги Ставок!
сегодня, 10:00Промо
ЦСКА может подписать Пестрякова из «Акрона» летом благодаря связям с агентом Андреевым. Клуб предлагал 5+1 млн евро за хавбека в прошлом году (Legalbet)
сегодня, 09:46
Овчинников про питание: «У американцев основа диеты: когда ешь, что любишь, не поправляешься – там такое количество эндорфинов. Я могу есть окрошку ежедневно»
сегодня, 09:40
Депутат Горелкин: «Вряд ли создание российского аналога EA Sports FC станет сверхсложной задачей»
сегодня, 09:36Игры
Ко всем новостям
Последние новости
Деограсия о России: «Я гулял один по городу, и никогда не возникало проблем. Была бы возможность, я бы вернулся. РПЛ – малоизвестная лига, но там отличный уровень и хорошие игроки»
13 минут назад
Мостовой о матче России: «Никарагуа никто не знал, они и стадионов никогда не видели, наверное. Надо забить им 7-8 мячей, сесть в автобус и уехать»
29 минут назад
Капитанская повязка на матч с Никарагуа посвящена Году единства народов России, провозглашенному Путиным
53 минуты назадФото
Скалони о вызове Престианни после скандала с Винисиусом: «Мы не говорили об этом. Джанлука хорошо проявляет себя и может помочь Аргентине»
сегодня, 10:15
Буффон о Нойере: «Он произвел на меня большое впечатление в нашем первом матче. Сможет играть еще 5 лет, не надо торопиться с решением»
сегодня, 09:57
Миколенко об 1:3 от Швеции и невыходе Украины на ЧМ: «Пришел поблагодарить тех, кто досмотрел это позорище. Хотел извиниться, но после боя не за что. Стыдно, что беззубо сыграли»
сегодня, 09:22
Антони мечтает поехать на ЧМ с Бразилией: «Я тщательно слежу за собой, чтобы быть готовым на 100%»
сегодня, 09:12
Воробьев о рыбалке: «Тюкавин еще слабенький. Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз»
сегодня, 09:09
Семин о Кордобе: «Сильнейший легионер РПЛ. Такие украшают наш чемпионат»
сегодня, 08:15
«Всегда говорю: «Ребята, я не взяточник, откаты мне не нужны». Это мало кого устраивает, но меня так воспитали». Овчинников об увольнении из «Кубани»
сегодня, 08:13
Рекомендуем