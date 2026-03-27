Семин о Кордобе: «Сильнейший легионер РПЛ. Такие украшают наш чемпионат»

Семин о Кордобе: сильнейший легионер РПЛ.

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе .

«В «Зените » и «Спартаке » много хороших иностранцев, но прямо сейчас Кордоба – сильнейший легионер РПЛ . Он набрал отличную форму и оказывает большое влияние на игру «Краснодара».

Когда на поле выходят такие легионеры, это украшает наш чемпионат», – сказал Семин.

Кордоба забил 13 голов в 20 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.