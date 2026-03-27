Семин о Кордобе: «Сильнейший легионер РПЛ. Такие украшают наш чемпионат»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.
«В «Зените» и «Спартаке» много хороших иностранцев, но прямо сейчас Кордоба – сильнейший легионер РПЛ. Он набрал отличную форму и оказывает большое влияние на игру «Краснодара».
Когда на поле выходят такие легионеры, это украшает наш чемпионат», – сказал Семин.
Кордоба забил 13 голов в 20 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
как всегда под новость про игрока Краснодара первыми прибежали фантики цкг и зенытика со своим очень важным (нет) мнением, а про этику и мораль спросите у джентельмена года, рекордсмена ЛЧ и мойзы
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем