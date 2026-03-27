Семин о Кордобе: «Сильнейший легионер РПЛ. Такие украшают наш чемпионат»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

«В «Зените» и «Спартаке» много хороших иностранцев, но прямо сейчас Кордоба – сильнейший легионер РПЛ. Он набрал отличную форму и оказывает большое влияние на игру «Краснодара».

Когда на поле выходят такие легионеры, это украшает наш чемпионат», – сказал Семин. 

Кордоба забил 13 голов в 20 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
как всегда под новость про игрока Краснодара первыми прибежали фантики цкг и зенытика со своим очень важным (нет) мнением, а про этику и мораль спросите у джентельмена года, рекордсмена ЛЧ и мойзы
Аршавин о Кордобе: «Топ-3 или топ-5 форвардов в истории РПЛ. Он один из тех, про кого будут говорить по прошествии лет. Сделал свою команду чемпионом, забил достаточно голов»
23 марта, 18:56
«Барсе» нравится вингер «Осасуны» Муньос. У «Реала» есть приоритетное право выкупа и 50% от суммы перепродажи игрока
10 минут назад
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
17 минут назад
ЦСКА может подписать Пестрякова из «Акрона» летом благодаря связям с агентом Андреевым. Клуб предлагал 5+1 млн евро за хавбека в прошлом году (Legalbet)
32 минуты назад
Овчинников про питание: «У американцев основа диеты: когда ешь, что любишь, не поправляешься – там такое количество эндорфинов. Я могу есть окрошку ежедневно»
38 минут назад
Депутат Горелкин: «Вряд ли создание российского аналога EA Sports FC станет сверхсложной задачей»
42 минуты назадИгры
«Реал» по-прежнему не планирует подписывать Родри, несмотря на слова хабвека о готовности играть за клуб. У мадридцев другие цели на эту позицию (As)
47 минут назад
Директор «Спартака» Кахигао: «Несправедливо наказывать российских спортсменов, не имеющих отношения к политике. Есть страны, совершающие преступления и не подвергающиеся санкциям»
50 минут назад
Энрике не согласится возглавить «МЮ» и продлит контракт с «ПСЖ» (i Paper)
сегодня, 08:55
Клопп о Салахе: «Он был в лучшей атакующей тройке мирового футбола. Мо решал исход матча – Мане хотел забивать, но мог играть в полузащите, а Фирмино был гением, которому все равно»
сегодня, 08:42
Скалони о вызове Престианни после скандала с Винисиусом: «Мы не говорили об этом. Джанлука хорошо проявляет себя и может помочь Аргентине»
3 минуты назад
Буффон о Нойере: «Он произвел на меня большое впечатление в нашем первом матче. Сможет играть еще 5 лет, не надо торопиться с решением»
21 минуту назад
Миколенко об 1:3 от Швеции и невыходе Украины на ЧМ: «Пришел поблагодарить тех, кто досмотрел это позорище. Хотел извиниться, но после боя не за что. Стыдно, что беззубо сыграли»
56 минут назад
Антони мечтает поехать на ЧМ с Бразилией: «Я тщательно слежу за собой, чтобы быть готовым на 100%»
сегодня, 09:12
Воробьев о рыбалке: «Тюкавин еще слабенький. Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз»
сегодня, 09:09
Анчелотти о Винисиусе против Франции: «Он не забил, но был опасен. Изначально он не играл слева, но я поменял их с Мартинелли местами для контроля обороны справа»
сегодня, 08:28
«Всегда говорю: «Ребята, я не взяточник, откаты мне не нужны». Это мало кого устраивает, но меня так воспитали». Овчинников об увольнении из «Кубани»
сегодня, 08:13
Кафанов о 5 вратарях в сборной России: «Двое сыграют с Никарагуа, Сафонов – в любом случае. Остальные трое должны будут уехать в Питер и готовиться к Мали»
сегодня, 07:52
«Кайрат» не смог вовремя добраться до Санкт-Петербурга на матч с «Зенитом» из-за угрозы БПЛА. Рейс из Алматы перенаправили на Москву, оттуда команда выехала на автобусе («Чемпионат»)
сегодня, 07:40
Около 100 болельщиков из Никарагуа посетят матч со сборной России в Краснодаре: «Это студенты, живущие в стране»
сегодня, 07:30
