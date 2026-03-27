  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Всегда говорю: «Ребята, я не взяточник, откаты мне не нужны». Это мало кого устраивает, но меня так воспитали». Овчинников об увольнении из «Кубани»
3

Экс-тренер «Кубани» Сергей Овчинников рассказал, при каких обстоятельствах покинул клуб в 2009 году.

– Так как с вами в «Кубани» попрощались?

– Проиграли «Сатурну», и в тот же вечер мне объявили об отставке.

– Олег Мкртчан, владелец клуба?

– Нет, Доронченко, спортивный директор. А утром позвонил Селюк. Он давний товарищ Мкртчана, представлял мои интересы на переговорах. Начал о чем-то расспрашивать, я перебил: «Дима, меня уволили». Тот в шоке: «Да ладно! Я только что с Олегом общался. Сейчас перезвоню».

– И что?

– Как выяснилось, убрали меня, даже не известив владельца. У Мкртчана не было ко мне претензий, выгонять не собирался.

– Потрясающе.

– Но переигрывать уже не стали. Ушел так ушел.

– Не секрет, что Доронченко был настроен против вас. Почему?

– Перед назначением всегда говорю: «Ребята, я не взяточник, откаты мне не нужны. Если узнаю, что вы такими вещами занимаетесь, наше сотрудничество сразу прервется. А мне и зарплаты хватает». Это мало кого устраивает. Но я по-другому не могу. Так воспитали, – сказал Овчинников, ныне занимающий должность директора академии «Локомотива».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Овчинников
logoДмитрий Селюк
logoСергей Доронченко
logoВторая лига А
logoОлег Мкртчан
logoСпорт-Экспресс
logoПФК Кубань
деньги
logoЛокомотив
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто потому что «Я капитан команды Б…Ь»
Я не взяточник, б###ь
Вот так поверю)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем