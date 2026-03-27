  • Кафанов о 5 вратарях в сборной России: «Двое сыграют с Никарагуа, Сафонов – в любом случае. Остальные трое должны будут уехать в Питер и готовиться к Мали»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, кто получит игровое время в ближайших матчах национальной команды. 

Сборная России в рамках BetBoom товарищеских матчей сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и с Мали 31 марта в Санкт‑Петербурге. 

В составе команды тренируются пятеро вратарей: Матвей  Сафонов («ПСЖ»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Максим Бориско («Балтика»).

«В расширенном списке было пять вратарей, потому что абсолютно все пятеро играют стабильно в своих клубах, начиная с августа. Очень сложно было отдать кому-то предпочтение. В расчет брались и матчи, и статистика, которая говорит о том, что у них у всех примерно одинаковый высокий процент отражения ударов, игры ногами, сейвов.

И какие бы мы цифры не смотрели, которые помогут определить в чем кто-то хуже или лучше, они говорят о том, что все эти вратари проводят один из лучших своих сезонов.

Это второй раз за пять лет работы в сборной, когда решили оставить пятерых вратарей в окончательном списке. И если в первом случае мы не знали, кто у нас первый номер, а кто второй, здесь наоборот – все пять вратарей соответствуют уровню сборной.

Распределять время хотели так, что два вратаря сыграют в первом матче в Краснодаре. Естественно, один из них это - Матвей в любом случае. Потому что это его город и его команда. Остальные трое должны будут уехать в Питер и готовиться к следующему матчу», – сказал Кафанов. 

Карпин вызвал в сборную пять вратарей. Зачем?

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
Такое комментировать - только портить. Я, если честно, не совсем понимаю зачем в этот цирк до сих пор приезжают игроки...
Судя по всем физруку платят за вызовы какие-то игроков агенты

Чем ещё объяснить что условный Петров игнорился осенью, а щас когда он плохо играет весной вызван

Ну и до этого вызов великих персонажей типа Кокшарова который потом даже не играют в рпл
Когда вообще Кокшарова вызывали во взрослую сборную? Не играет он в РПЛ исключительно из-за череды травм, не было бы травм, с прошлого сезона спокойно играл бы в Нижнем или играл бы за Краснодар в период отсутствия Кордобы из-за карточек и в кубке, где двушку клал спартачку
В Питере сыграют все трое одновременно - это новая тактика Валеры.
Полнейшая дичь, по 45 минут дать сыграть 4 вратарям за 2 игры....
Зато узнаем кто 5ый выбор в шарашке Карпина)
По тайму против Никарагуа сыграют Мотя и Стас
Я уже предлагал в матче с Никарагуа выпустить всех пятерых - пусть учатся играть ногами
Есть у БК ставки на гол с привоза после розыгрыша от ворот?)
Что мало вратарей надо ещё пятерых
В сборной только четверо нападающих, зато пять вратарей.
Можно было бы и одиннадцать пригласить и сразу всех на поле выпустить
Они к чему-то готовятся, но неидеальный к чему.
