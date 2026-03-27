Кафанов о 5 вратарях в сборной России: «Двое сыграют с Никарагуа, Сафонов – в любом случае. Остальные трое должны будут уехать в Питер и готовиться к Мали»

Виталий Кафанов о вратарях сборной: 2 сыграют с Никарагуа, 3 поедут в Питер.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, кто получит игровое время в ближайших матчах национальной команды.

Сборная России в рамках BetBoom товарищеских матчей сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и с Мали 31 марта в Санкт‑Петербурге.

В составе команды тренируются пятеро вратарей: Матвей Сафонов («ПСЖ »), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит »), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Максим Бориско («Балтика»).

«В расширенном списке было пять вратарей, потому что абсолютно все пятеро играют стабильно в своих клубах, начиная с августа. Очень сложно было отдать кому-то предпочтение. В расчет брались и матчи, и статистика, которая говорит о том, что у них у всех примерно одинаковый высокий процент отражения ударов, игры ногами, сейвов.

И какие бы мы цифры не смотрели, которые помогут определить в чем кто-то хуже или лучше, они говорят о том, что все эти вратари проводят один из лучших своих сезонов.

Это второй раз за пять лет работы в сборной, когда решили оставить пятерых вратарей в окончательном списке. И если в первом случае мы не знали, кто у нас первый номер, а кто второй, здесь наоборот – все пять вратарей соответствуют уровню сборной.

Распределять время хотели так, что два вратаря сыграют в первом матче в Краснодаре. Естественно, один из них это - Матвей в любом случае. Потому что это его город и его команда. Остальные трое должны будут уехать в Питер и готовиться к следующему матчу», – сказал Кафанов.

Карпин вызвал в сборную пять вратарей. Зачем?