«Кайрат» не смог вовремя добраться до Санкт-Петербурга на матч с «Зенитом» из-за угрозы БПЛА. Рейс из Алматы перенаправили на Москву, оттуда команда выехала на автобусе («Чемпионат»)

«Кайрат» не смог вовремя добраться до Санкт-Петербурга на товарищеский матч с «Зенитом ».

По данным «Чемпионата», рейс из Алматы был перенаправлен в Москву из-за угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Утром в пятницу делегация казахстанского клуба выехала в Санкт-Петербург из Москвы на автобусе. Время в пути займет не менее шести часов.

Прибытие ожидается около 16:00 по московскому времени. В общей сложности путь займет более суток.

Матч «Зенит» – «Кайрат » запланирован на субботу, 28 марта. Игра пройдет на «Газпром Арене».