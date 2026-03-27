  • «Кайрат» не смог вовремя добраться до Санкт-Петербурга на матч с «Зенитом» из-за угрозы БПЛА. Рейс из Алматы перенаправили на Москву, оттуда команда выехала на автобусе («Чемпионат»)
«Кайрат» не смог вовремя добраться до Санкт-Петербурга на матч с «Зенитом» из-за угрозы БПЛА. Рейс из Алматы перенаправили на Москву, оттуда команда выехала на автобусе («Чемпионат»)

«Кайрат» не смог вовремя добраться до Санкт-Петербурга на матч с «Зенитом».

«Кайрат» не смог вовремя добраться до Санкт-Петербурга на товарищеский матч с «Зенитом».

По данным «Чемпионата», рейс из Алматы был перенаправлен в Москву из-за угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Утром в пятницу делегация казахстанского клуба выехала в Санкт-Петербург из Москвы на автобусе. Время в пути займет не менее шести часов.

Прибытие ожидается около 16:00 по московскому времени. В общей сложности путь займет более суток. 

Матч «Зенит» – «Кайрат» запланирован на субботу, 28 марта. Игра пройдет на «Газпром Арене». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
Вот такая реальность....
Ответ Рубин2003
Вот такая реальность....
«Да пускай уже работает, лишь бы не было -слово-»
Странно, а нафига на автобусе если можно было на сапсане?
Ответ schwein
Странно, а нафига на автобусе если можно было на сапсане?
Может потому что на автобус сел и поехал, а у поезда есть расписание, есть ли нужное количество билетов и тд.
Ответ schwein
Странно, а нафига на автобусе если можно было на сапсане?
Как разместить всю команду в одном вагоне на ближайший рейс, а может вообще не было необходимых свободных мест.
И после таких новостей РФС ещё хочет, чтобы нас пустили в еврокубки? 😆
Ответ bomzerub
И после таких новостей РФС ещё хочет, чтобы нас пустили в еврокубки? 😆
Ну так Израиль и Украина играют же как-то. Мы можем играть в Сербии или Венгрии, например. Очевидно, что дело не в безопасности
И обратно скорее всего по тому же маршруту.Питер уже 5 дней кошмарят БПЛА.
Да, мы в СПб похоже тоже погружаемся в новую реальность. Но это всё по плану наверное. Мы же просто план не знаем.
