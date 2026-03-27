Около 100 болельщиков из Никарагуа посетят матч со сборной России в Краснодаре: «Это студенты, живущие в стране»

Около 100 болельщиков из Никарагуа посетят матч со сборной России.

Болельщики из Никарагуа посетят BetBoom товарищеский матч национальной команды против сборной России, который состоится в Краснодаре.

«Я думаю, что порядка 100 никарагуанцев могут посетить матч. Это студенты, живущие в России», – сказал представитель Федерации футбола Никарагуа.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что на игру было продано почти 32 тысячи билетов .

