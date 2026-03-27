Погребняк о чемпионской гонке в РПЛ: «В противостояние «Краснодара» и «Зенита» никто не вклинится. Очень хочется, чтобы «Балтика» завоевала бронзу»

Павел Погребняк: чемпионство в РПЛ разыграют «Краснодар» и «Зенит».

Бывший игрок «Зенита » и сборной России Павел Погребняк высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 22 туров лидирует «Краснодар» с 49 очками, далее идут «Зенит» (48), «Локомотив » (44), «Балтика» (42), ЦСКА (39) и «Спартак » (38).

«С «Краснодаром» и «Зенитом» можно играть. В матчах с ними можно добывать очки. Нельзя назвать их недосягаемыми, но они стабильнее остальных клубов РПЛ .

Все указывает на то, что «Краснодар» и «Зенит» разыграют чемпионство. В это противостояние уже никто не вклинится.

А остальные будут бороться уже за третье место. Очень хочется, чтобы бронзу завоевала «Балтика», – сказал Погребняк.