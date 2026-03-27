Погребняк о чемпионской гонке в РПЛ: «В противостояние «Краснодара» и «Зенита» никто не вклинится. Очень хочется, чтобы «Балтика» завоевала бронзу»
Павел Погребняк: чемпионство в РПЛ разыграют «Краснодар» и «Зенит».
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
После 22 туров лидирует «Краснодар» с 49 очками, далее идут «Зенит» (48), «Локомотив» (44), «Балтика» (42), ЦСКА (39) и «Спартак» (38).
«С «Краснодаром» и «Зенитом» можно играть. В матчах с ними можно добывать очки. Нельзя назвать их недосягаемыми, но они стабильнее остальных клубов РПЛ.
Все указывает на то, что «Краснодар» и «Зенит» разыграют чемпионство. В это противостояние уже никто не вклинится.
А остальные будут бороться уже за третье место. Очень хочется, чтобы бронзу завоевала «Балтика», – сказал Погребняк.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
Не хочется.
Не хочется.
Ваши желания - это ваши проблемы, как говаривал один не безызвестный футбольный персонаж... А Паша Погребняк шагнул в большой футбол именно из "Балтики", он знает что говорит, "Балтика" будет третьей...
Ваши желания - это ваши проблемы, как говаривал один не безызвестный футбольный персонаж... А Паша Погребняк шагнул в большой футбол именно из "Балтики", он знает что говорит, "Балтика" будет третьей...
Не будет
Кто не в курсе, Паша играл за Балтику в 2003 и даже забил 15 голов,наш слон)
Кто не в курсе, Паша играл за Балтику в 2003 и даже забил 15 голов,наш слон)
Кто за вас только не играл. И Горан Мазнов, и Максим Шацких, и Орестас Буйткус, и Александр Колинько, и Эльдар Незамутдинов, и Младен Кашчелан. Не кажется ли, что Погребняк как-то выбивается из этого списка?
Кто за вас только не играл. И Горан Мазнов, и Максим Шацких, и Орестас Буйткус, и Александр Колинько, и Эльдар Незамутдинов, и Младен Кашчелан. Не кажется ли, что Погребняк как-то выбивается из этого списка?
И Сергей Герасимец)
Балтике всегда симпатизировал,но теперь при ее упоминании всплывает оскал тренера подонка
балтика нюхать будет
Павел, спасибо что душой ты остался Балтийцем, очень тепло к тебе у нас относятся. Благодарим.
Очень хочется, что бы вопреки судейскому беспределу зенит перенёс свой юбилей на следующий год
