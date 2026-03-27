Ловчев о Соболеве: «Сегодня он без вопросов заслужил вызов в сборную России. Почему вызывают непонятно кого, а его нет? Никто не объясняет»

Евгений Ловчев: почему в сборную России вызывают непонятно кого, а Соболева нет?.

Бывший игрок «Спартака » и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о невызове форварда «Зенита » Александра Соболева на BetBoom товарищеские матчи сборной России против Никарагуа и Мали.

– Соболев заслужил вызов в сборную России?

– Сегодня он без вопросов заслужил вызов в сборную. Он приличный игрок, в «Спартаке» играл хорошо, да, был спад в «Зените». Там играют техничные ребята, бразильцы, а Соболев не такой.

Но в конце концов он с ними тренируется и сейчас находится в хорошем состоянии. Почему вызывают непонятно кого, а его нет? Это никто не объясняет,

