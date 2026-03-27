  • Ловчев о Соболеве: «Сегодня он без вопросов заслужил вызов в сборную России. Почему вызывают непонятно кого, а его нет? Никто не объясняет»
Ловчев о Соболеве: «Сегодня он без вопросов заслужил вызов в сборную России. Почему вызывают непонятно кого, а его нет? Никто не объясняет»

Евгений Ловчев: почему в сборную России вызывают непонятно кого, а Соболева нет?.

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о невызове форварда «Зенита» Александра Соболева на BetBoom товарищеские матчи сборной России против Никарагуа и Мали. 

– Соболев заслужил вызов в сборную России?

– Сегодня он без вопросов заслужил вызов в сборную. Он приличный игрок, в «Спартаке» играл хорошо, да, был спад в «Зените». Там играют техничные ребята, бразильцы, а Соболев не такой.

Но в конце концов он с ними тренируется и сейчас находится в хорошем состоянии. Почему вызывают непонятно кого, а его нет? Это никто не объясняет, 

Карпин о Соболеве и Кривцове вне заявки сборной: «Они начали играть 8 марта, а мы уже дали список. Дай бог, чтобы дальше так продолжили – получат вызов на следующий сбор»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Да бл чем он заслужил вызов? ЧЕМ?? Забил две пенки и два раза подставил ветку удачно?
Его в дельфинарий вызвали
чем он заслужил? своими нырками?
чем он заслужил? своими нырками?
Пенальти забил, редкий навык для российского форварда
Пенальти забил, редкий навык для российского форварда
🤣
Ну потому, что кроме Ловчева никому и не надо объяснять
Он в сборную по синхронному поехал. Там как раз нужно нырять и махать ластами.
почему вызывают непонятно кого? потому что играем с непонятно с кем) а так пусть отдохнут от ныряльщика, Карпин только услугу оказал)
Плохой мальчик в сборной должен быть один!
Эпичным нырком в штрафной Динамо? В газон вошёл без брызг?
готовится к синхронному нырянию
Я слышал он 5 каток в Доту выиграл, чем не заслужил?
Материалы по теме
Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Григория Федотова. Форвард «Зенита» забил 100-й гол в зачет клуба в игре с «Динамо»
23 марта, 13:08Видео
Соболев о подколах Дзюбы: «Артемка парень рукастый, видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят»
20 марта, 17:39
Соболев о 2:0 со «Спартаком»: «С такими соперниками доминировать все 90 минут почти невозможно. «Зенит» победил заслуженно, у нас были моменты помимо пенальти»
16 марта, 08:16
Семак о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Пусть он будет забивать и мы будем выигрывать. Александр заслуживает места в старте, но 1-го номера нет. Кто лучше, тот и будет играть»
14 марта, 15:44
Соболев о видео «Спартака» перед матчем с «Зенитом»: «Меня это не задело, только разозлило. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только еще пожестче»
14 марта, 15:26Видео
Рекомендуем
Главные новости
У Рафиньи травма двуглавой мышцы бедра. Вингер «Барсы» уже пропускал два месяца из-за этого повреждения
5 минут назад
Овчинников про балет: «Столько генсеков поумирало, когда был маленький. В стране объявляли трехдневный траур – по ТВ показывали балет, симфонические концерты. Так полюбил и то и другое»
12 минут назад
«Бавария» поздравила Нойера: «🐐 исполнилось 40. С днем рождения, Ману!»
29 минут назад
«Барсе» нравится вингер «Осасуны» Муньос. У «Реала» есть приоритетное право выкупа и 50% от суммы перепродажи игрока
45 минут назад
Товарищеский матч. Россия против Никарагуа. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
52 минуты назад
Наши парни в деле: сборная России бьется с Никарагуа. Ставьте и забирайте фрибет 7777 рублей от Лиги Ставок!
53 минуты назадПромо
ЦСКА может подписать Пестрякова из «Акрона» летом благодаря связям с агентом Андреевым. Клуб предлагал 5+1 млн евро за хавбека в прошлом году (Legalbet)
сегодня, 09:46
Овчинников про питание: «У американцев основа диеты: когда ешь, что любишь, не поправляешься – там такое количество эндорфинов. Я могу есть окрошку ежедневно»
сегодня, 09:40
Депутат Горелкин: «Вряд ли создание российского аналога EA Sports FC станет сверхсложной задачей»
сегодня, 09:36Игры
«Реал» по-прежнему не планирует подписывать Родри, несмотря на слова хабвека о готовности играть за клуб. У мадридцев другие цели на эту позицию (As)
сегодня, 09:31
Мостовой о матче России: «Никарагуа никто не знал, они и стадионов никогда не видели, наверное. Надо забить им 7-8 мячей, сесть в автобус и уехать»
3 минуты назад
Капитанская повязка на матч с Никарагуа посвящена Году единства народов России, провозглашенному Путиным
27 минут назадФото
Скалони о вызове Престианни после скандала с Винисиусом: «Мы не говорили об этом. Джанлука хорошо проявляет себя и может помочь Аргентине»
38 минут назад
Буффон о Нойере: «Он произвел на меня большое впечатление в нашем первом матче. Сможет играть еще 5 лет, не надо торопиться с решением»
56 минут назад
Миколенко об 1:3 от Швеции и невыходе Украины на ЧМ: «Пришел поблагодарить тех, кто досмотрел это позорище. Хотел извиниться, но после боя не за что. Стыдно, что беззубо сыграли»
сегодня, 09:22
Антони мечтает поехать на ЧМ с Бразилией: «Я тщательно слежу за собой, чтобы быть готовым на 100%»
сегодня, 09:12
Воробьев о рыбалке: «Тюкавин еще слабенький. Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз»
сегодня, 09:09
Анчелотти о Винисиусе против Франции: «Он не забил, но был опасен. Изначально он не играл слева, но я поменял их с Мартинелли местами для контроля обороны справа»
сегодня, 08:28
Семин о Кордобе: «Сильнейший легионер РПЛ. Такие украшают наш чемпионат»
сегодня, 08:15
«Всегда говорю: «Ребята, я не взяточник, откаты мне не нужны». Это мало кого устраивает, но меня так воспитали». Овчинников об увольнении из «Кубани»
сегодня, 08:13
