Дмитрий Воробьев о пользе шахмат для футбола: «Вы в них тоже на 4-5 ходов вперед думаете. Карлсен – слабенький, с Яном Непомнящим бы сыграл»

Дмитрий Воробьев: Карлсен – слабенький шахматист, с Непомнящим бы сыграл.

Форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев рассказал о своем увлечении шахматами.

– В сборной у вас есть возможность снова встретиться с хорошим другом Даниилом Фоминым. Часто ли вы общаетесь вне поля и сборной? Часто ли играете в шахматы?

– В шахматы мы с ним не играем часто. Но вот планируем партию на этих сборах. Мы близко общаемся с ним, он является крестным моей дочки. Приезжает к нам в гости. Что касается уровня в шахматах, то думаю, что Фома чуть сильнее.

– Как вы начали путь в шахматах?

– Меня отец еще дома учил. Я на тот момент уже более-менее знал, как и какие фигуры хотят. Самое простое - мог поставить детский мат. А в академии «Краснодара» уже стали изучать какие-то дебюты. В чем полезность? Вы же в шахматах на четыре-пять ходов вперед думаете, так и в футболе.

Быстро принимаешь решения. В шахматах есть блиц, все молниеносно, как и на футбольном поле. Конечно, я очень рад, что научился играть в шахматы. У меня нет рейтинга, просто иногда балуюсь. Часто слежу за шахматной короной. Я смотрел почти каждую партию Яна Непомнящего.

– С кем-то из шахматистов хотели бы увидеться или провести партию? Например, [экс-чемпион мира] Магнус Карлсен?

– Не, он слабенький. А вот Ян Непомнящий – с ним бы сыграл, – сказал Воробьев .