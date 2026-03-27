  • Дмитрий Воробьев о пользе шахмат для футбола: «Вы в них тоже на 4-5 ходов вперед думаете. Карлсен – слабенький, с Яном Непомнящим бы сыграл»
33

Форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев рассказал о своем увлечении шахматами. 

– В сборной у вас есть возможность снова встретиться с хорошим другом Даниилом Фоминым. Часто ли вы общаетесь вне поля и сборной? Часто ли играете в шахматы?

– В шахматы мы с ним не играем часто. Но вот планируем партию на этих сборах. Мы близко общаемся с ним, он является крестным моей дочки. Приезжает к нам в гости. Что касается уровня в шахматах, то думаю, что Фома чуть сильнее.

– Как вы начали путь в шахматах?

– Меня отец еще дома учил. Я на тот момент уже более-менее знал, как и какие фигуры хотят. Самое простое - мог поставить детский мат. А в академии «Краснодара» уже стали изучать какие-то дебюты. В чем полезность? Вы же в шахматах на четыре-пять ходов вперед думаете, так и в футболе.

Быстро принимаешь решения. В шахматах есть блиц, все молниеносно, как и на футбольном поле. Конечно, я очень рад, что научился играть в шахматы. У меня нет рейтинга, просто иногда балуюсь. Часто слежу за шахматной короной. Я смотрел почти каждую партию Яна Непомнящего.

– С кем-то из шахматистов хотели бы увидеться или провести партию? Например, [экс-чемпион мира] Магнус Карлсен?

– Не, он слабенький. А вот Ян Непомнящий – с ним бы сыграл, – сказал Воробьев

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
- С кем-то из футболистов хотели бы сыграть в одной команде? Например, Лионель Месси?
- Не, он слабенький. А вот Алексей Сапогов - с ним бы сыграл.
Гениально!)
Назвать Карлсена слабеньким…
Ну тык партии Карлсена он не смотрел, нонейм какой-тА, а Непомнящего смотрел почти все
Да уж. От скромности не состарится. Понятно, что шутка, но все же.
После проигрыша за 10 ходов: "Карлсен ничем не удивил".
Я думаю 10 это многовато)
Карлсон слабенький....🤦
Да нет, он толстенький.
Бодишейминг в шахматах?)
Дык это ж футболист. Ему скидка
Наглядный пример, как нормальное интервью превратить в диагноз.
Хочу надеяться, что Дмитрий шутковал с журналистом.
да явно там Воробьев шутил, а Спортс выгладывает прямым текстом. Раньше журналисты не стеснялись писать пояснение, типа "шутит Иванов" или "шутливо замечает Иванов", а теперь прямую речь выкладывают без контекста
От создателей "Лукаку в плане игры - ничего особенного".
Там было "ничем не удивил", но аналогия отличная, респект.
Хорошая попытка Димон, но не прокатила шутка, увы))
Не знаю как на самом деле было, но вот это очень интересное решение, к примеру сказав про Карлсена он улыбнулся, показывая что он пошутил, и тут уже все зависит от журналиста, можно добавить в скобках это, и тогда все будет нормально, или специально не добавлять, выставляя Воробьева не в лучшем свете....
Ну я уж не знаю, как можно не понять, что Дмитрий пошутил.
Ну судя по комментариям не поняли
