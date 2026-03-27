Овчинников о политиках: «В 2006 году Жириновский позвал в ЛДПР: «Серега, давай к нам!» Сказал, что это не мое. Валуев – умнейший человек, много в нем духовности, глубины»
Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал о том, что мог вступить в ЛДПР.
– В политику вас затащить пытались?
– В 2006-м мог вступить в ЛДПР. Это мой последний сезон, я уже был в «Динамо». Тренировались на Малой арене. Вдруг подошел плечистый мужчина: «Вас в кафе Владимир Вольфович ждет».
– Опешили?
– На всякий случай переспросил: «Кто-кто?» – «Жириновский». Видно, охранника подослал. Думаю - может, билеты на футбол понадобились? А кафешка неподалеку. Захожу – сидит Владимир Вольфович, рядом какие-то люди. Слышу: «Серега, давай к нам в партию!»
– А вы?
– Ответил: «Рановато. Я ж еще в футбол играю». – «Потом поздновато будет». – «Нет, спасибо. Политика - это не мое». Развернулся и ушел. Больше не пересекались.
– А могли бы сейчас в Думе сидеть. Как Валуев.
– Между прочим, Николай Сергеевич – умнейший человек. Начитанный, в нем много духовности, глубины. Почувствовал я и его разочарование от стереотипного отношения окружающих.
Мы общались, когда он вел программу на телеканале «Спас». Позже на радио меня приглашал. Хоть я и постарше, сразу стал обращаться к нему по имени-отчеству, – сказал Овчинников.
